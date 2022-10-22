Как звезда соцсетей Карина Кросс была боксером, официанткой и «девушкой Давы»

Во время учебы девушка продолжала работать моделью и не оставляла мысли попасть на телевидение. Она посещала все кастинги, пробовалась на роль ведущей в ток-шоу «Профилактика».

В 2015 году страна увидела Карину на Первом канале – она пришла в студию в качестве невесты на популярное шоу «Давай поженимся!» Привлекательную девушку снимали и в «Интернах», и в «Универе», - правда, только в эпизодах. Карине же по-прежнему хотелось славы и успеха. И тогда она решила пойти в другом направлении.

Карина Кросс - блогерша

В 2016 году Карина взяла псевдоним Кросс – звучный и запоминающийся. И начала вести свой блог в соцсети. Она придумывала смешные сюжеты и снимала на них короткие видео. Получалось ярко и забавно.

Вскоре у Карины Кросс появилась целая армия поклонников. Им нравилось, как Карина изображает самоуверенных, но глуповатых девиц: у нее получалось очень остроумно.

Кроме того, в блоге Карины то и дело появлялись и социальные ролики, напоминающие, что необходимо заботиться о близких. Оказалось, что Карина умеет быть не только смешной, но и искренней, тонко чувствующей.

Карина Кросс и музыка

