Как звезда соцсетей Карина Кросс была боксером, официанткой и «девушкой Давы»

Карина Кросс за свои 30 лет успела поработать и официанткой, и расклейщицей листовок, и актрисой… Но настоящая слава пришла к ней, когда она начала вести свой блог. А потом Карина занялась музыкой, и поклонников у нее стало в разы больше.
Девушка привлекает не только яркой внешностью, но и уникальным чувством юмора, а еще – неповторимым стилем. Следить за ее творчеством интересно многим.
Карина Кросс: детство
Карина Кросс с мамой. Фото: соцсети
Настоящая фамилия Карины Кросс - Лазарьянц. Родилась Карина в Москве, в 1992 году. Ее отец, успешный юрист, уже тогда был популярен в среде предпринимателей, а мама работала тренером по конному спорту. Именно она привила дочке любовь к лошадям. Уже в детстве Карина прекрасно ездила верхом, но ее бьющая через край энергия требовала выхода, и конного спорта ей было мало.
Тогда мама записала Карину в самые разные кружки и студии. Девочка занималась боксом, причем весьма успешно: к 14 годам у нее уже был второй взрослый разряд. Правда, через год ей пришлось оставить этот травмоопасный спорт: серьезное растяжение сделало дальнейшие тренировки невозможными.
Карина Кросс - официантка и модель
Карина Кросс в детстве. Фото: соцсети
Занималась Карина и в театральной студии, это очень нравилось амбициозной девушке. Интересно, что у Карины с детства были неплохие задатки бизнес-леди. Она не просила у родителей деньги, она зарабатывала их сама: продавала рассаду, расклеивала листовки, торговала игрушками, работала официанткой…
Потом попробовала себя в качестве модели: внешние данные позволяли. Ее активно снимали для рекламы. Но девушка мечтала стать актрисой. Ярославский государственный театральный институт Карина окончила с красным дипломом.
Карина Кросс: кино и «Давай поженимся!»
Карина Кросс в программе «Давай поженимся!». Фото: кадр из передачи
Во время учебы девушка продолжала работать моделью и не оставляла мысли попасть на телевидение. Она посещала все кастинги, пробовалась на роль ведущей в ток-шоу «Профилактика».
В 2015 году страна увидела Карину на Первом канале – она пришла в студию в качестве невесты на популярное шоу «Давай поженимся!» Привлекательную девушку снимали и в «Интернах», и в «Универе», - правда, только в эпизодах. Карине же по-прежнему хотелось славы и успеха. И тогда она решила пойти в другом направлении.
Карина Кросс - блогерша
В 2016 году Карина взяла псевдоним Кросс – звучный и запоминающийся. И начала вести свой блог в соцсети. Она придумывала смешные сюжеты и снимала на них короткие видео. Получалось ярко и забавно.
Вскоре у Карины Кросс появилась целая армия поклонников. Им нравилось, как Карина изображает самоуверенных, но глуповатых девиц: у нее получалось очень остроумно.
Кроме того, в блоге Карины то и дело появлялись и социальные ролики, напоминающие, что необходимо заботиться о близких. Оказалось, что Карина умеет быть не только смешной, но и искренней, тонко чувствующей.
Карина Кросс и музыка
Карина Кросс. Фото: Global Look Press
Карина утверждает, что была первой «поющей» блогершей. Ее дебют в этом качестве состоялся в 2018 году: она исполнила песню дуэтом с Давой (Давидом Манукяном). Ее первая песня называлась «Внутри».
Спустя год целеустремленная Kara Kross, как она теперь писала свое имя, уже пела сольно. Среди самых ее популярных треков – «Поколение», «Не смогу», «Просто друг», «Тусы»…
Карина Кросс: личная жизнь
Личная жизнь Карины всегда вызывала любопытство подписчиков. Еще студенткой девушка встречалась с молодым человеком, но он был категорически против ее профессии актрисы. Карина даже чуть не бросила институт из-за него. Но все же не сделала этого. Они расстались.
Потом множество поклонников следили за развитием ее романа с Александром Соколовским – звездой сериала «Молодежка». Но и эти отношения вскоре прекратились. Фанаты удивлялись: почему личная жизнь Карины никак не наладится? Ведь у нее прекрасные внешние данные: при росте 167 см она весит 51 кг, привлекательность Карины ни у кого не вызывает сомнений.
Карина Кросс: расставание с Давой
Карина Кросс и Давид Манукян. Фото: соцсети
После дуэта с Давой появились слухи об их романе. Парочка ничего не отрицала, даже наоборот – Карина и Дава то и дело появлялись вместе на публике, записывали видео, на которых выглядели влюбленными. Впрочем, подтверждения их нежным чувствам так и не появилось. А вскоре они и вовсе перестали общаться.
Позднее Карина объясняла: Дава относился к совместной работе безответственно, всю работу она выполняла сама, а после того, как парень позволил себе не приехать на запланированную съемку, девушка, потеряв терпение, заблокировала его номер разорвала все отношения.
«В итоге он рос, а я — нет. Хотя я писала и снимала. Все делала я», - делилась девушка в интервью.
Карина Кросс и Женя Ершов
Карина Кросс и Женя Ершов. Фото: соцсети
Привлекательную девушку стали видеть в компании блогера и певца Жени Ершова. Похоже, теперь у нее намечался роман с этим молодым человеком. На прямые вопросы Карина не отвечала.
В конце 2020 года появились слухи об их тайной свадьбы. В Сети распространились фотографии, на которых Карина была в белом свадебном платье. Однако позднее выяснилось: ни о каких романтических отношениях с Ершовым не было и речи.
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Карина Кросс сейчас
Блогерство по-прежнему приносит ей неплохие деньги. Доходы Карины Кросс от блога, по ее словам, позволяют ей содержать семью. СМИ утверждают, что только юмористические ролики в соцсетях приносят Карине не меньше 400 тысяч рублей в месяц. С 2020 года Карина ведет запустила на «Ютюбе» комедийный молодежный веб-сериал под названием «Бездатая жизнь».
Потом у нее появился YouTube-канал BUBBLEGUN, на котором Карина Кросс выпустила шоу «Ты меня знаешь?» и «Кто твой подписчик?» А в 2022 году поклонники Карины Кросс были поражены, увидев свою любимицу на шоу «Звезды в Африке». Ее участие в этой программе стало для всех неожиданностью.
И вот Карина - снова в списке участников нового шоу. Оно называется «Наследники и самозванцы». Программа выстроена по типу популярной игры «Мафия». 18 звездных участников борются за наследство загадочного миллионера. Им предстоит пройти испытания в мрачном замке. Вместе с Кариной Кросс в шоу участвуют актриса Виктория Агалакова, модель Алена Шишкова, экс-солистка «ВИА Гры» и «мисс Россия – 2006» Татьяна Котова и другие знаменитости, а ведущей стала Ляйсан Утяшева.
Похоже, впереди у этой упорной и целеустремленной девушки – большое будущее: Карина Кросс умеет добиваться поставленных целей.