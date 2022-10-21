«Стройный парнишка! Блондин с гривой волос»: как Жулин выглядел в молодости на ретрофото

В свои 59 лет Александр Жулин имеет прямое отношение к большому спорту. И хотя он давно не выступает на льду, это делают его подопечные. Некогда успешный фигурист теперь выступает тренером.
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В своем микроблоге бывший муж Татьяны Навки поделился памятным ретрофото, на котором будущий чемпион был запечатлен еще юным парнишкой.
У Саши Жулина были длинные густые волосы. Сейчас же тренер носит стрижку а-ля «крепкий орешек», в стиле Брюса Уиллиса. А когда-то экс-муж олимпийской чемпионки в танцах на льду был блондином с миловидными чертами лица и стройной подтянутой фигурой со стержнем в плечах и крепкой выправкой.
Александр Жулин в молодости у себя во дворе. Фото: личный архив героя публикаций
А вот так импозантно Александр Жулин выглядит сейчас. Фото: личный архив героя публикации
Поклонники уверены, что в юности красавчик Саша Жулин был сердцеедом. И вниманием девчонок-сверстниц обделен явно не было.
«Ну какой же красавец!», «Дочка Саша от Навки очень на него похожа!», «Какие были волосы!», «Моднявый», «Стройный парнишка! Блондин с гривой волос», «Хорошенький!» — написали фолловеры.