«Стройный парнишка! Блондин с гривой волос»: как Жулин выглядел в молодости на ретрофото

В свои 59 лет Александр Жулин имеет прямое отношение к большому спорту. И хотя он давно не выступает на льду, это делают его подопечные. Некогда успешный фигурист теперь выступает тренером.

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В своем микроблоге бывший муж Татьяны Навки поделился памятным ретрофото, на котором будущий чемпион был запечатлен еще юным парнишкой.

У Саши Жулина были длинные густые волосы. Сейчас же тренер носит стрижку а-ля «крепкий орешек», в стиле Брюса Уиллиса. А когда-то экс-муж олимпийской чемпионки в танцах на льду был блондином с миловидными чертами лица и стройной подтянутой фигурой со стержнем в плечах и крепкой выправкой.