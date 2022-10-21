Анна Большова: как стала знаменитой, вышла замуж за сводного брата, сбила насмерть мать двоих детей

В октябре 2022 года актриса Анна Большова сбила насмерть человека. Жертвой колес стала 31-летняя мать двоих детей. Следствию еще предстоит разобраться в деталях ДТП и установить степень вины звезды. Подробнее об этом происшествии и странном поведении актрисы, скрывшей ото всех произошедшее, — читайте ниже. Также мы решили вспомнить, как Большова стала знаменитой, какие слухи о сектантстве витали вокруг ее семьи и с кем она заключала брак.
Анна Большова: детство, родители
Анна Большова родилась в Москве 26 января 1976 года в семье ученого-физика Леонида Большова и врача Натальи Большовой. В роду актрисой была бабушка Анны по материнской линии, которая являлась примой провинциальных театров, работала с отцом Лии Ахеджаковой в Майкопе. Большова имеет еврейские корни, но по национальности русская.
У Анны есть старшая сестра Александра, она окончила консерваторию и стала пианисткой, а также младший единокровный брат Давид.
С детства Анна была активным ребенком, занималась рисованием, пением, сольфеджио, изучала английский язык и каталась на горных лыжах. В седьмом классе начала посещать театральный лицей «Арлекин», после года учебы в котором перешла на экспериментальный курс при режиссерском факультете ГИТИС, где углубленно занималась актерским мастерством.
Анна Большова в школе. Фото: соцсети
Анна Большова: театр
Получив высшее образование в 1995 году, Большова была приглашена в Театр им. Гоголя, появившись в пьесах «Комедия о Фроле Скобелеве» и «Верная жена». Через три года актриса перешла в «Ленком», в котором служит по сей день. Здесь она задействована во множестве постановок — «Мистификация», «Юнона» и «Авось», «Королевские игры», «Тартюф», «Испанские безумства», «Сны господина де Мольера» и многие другие.
Анна Большова в 2000 году. Фото: Global Look Press
Параллельно Большова выходила как приглашенная звезда на подмостки других столичных заведений. В Театре им. Вахтангова, например, она сыграла Элеонору в «Замке», в Театре наций — вдову в «Женихах», в театре «Миллениум» — Стеллу Бланш в «Трамвае «Желание».
Анна Большова и Николай Караченцов в мюзикле «Юнона» и «Авось». Фото: соцсети
Поклонники быстро полюбили мюзиклы с участием Анны Большовой. Например, в 2004 году она сыграла в «Иствикских ведьмах», вместе с Николаем Караченцовым в «Юноне» и «Авось». Три года Большова прослужила в Краснодарском театре драмы им. Горького. Ее пригласил лауреат «Золотой маски», режиссер Никита Гришпун. Здесь она играла в пьесе «Финтифлюшки», но после смены руководства покинула местную сцену.
Анна Большова в пьесе «Вишневый сад». Фото: Global Look Press
Анна Большова: кино
Состоявшись как театральная актриса, Большова решила попробовать себя в кино. В 1999 году она дебютировала с маленькой ролью в сериале «С новым счастьем!», а следующая работа уже сделала ее звездой экрана — это «Остановка по требованию», тоже второстепенная роль, но Анна смогла сыграть так, что запомнилась и зрителю, и режиссерам.
Анна Большова в сериале «Виола Тараканова». Кадр из сериала
Главной роли на экране Большовой пришлось ждать долго. В 2007 году такая возможность пришла с приглашением в сериал «Сваха», после чего стала нарасхват. Следующей яркой работой стал сериал «Солдаты-12», на первом плане она появилась в сериалах «Ермоловы», «Выйти замуж за генерала», «Жаркий лед», «Петровка, 38. Команда Покровского» и других.
Анна Большова в фильме «Лесник». Кадр из фильма
В основном в фильмографии Большовой — сериалы, она стала настоящей звездой этого жанра. Но не отказывается актриса и от больших проектов. В 2010 году с ее участием на экраны вышел фильм «Мамочки», в 2016-м — «Вселенский заговор», в 2018-м — «Вернись в Сорренто» и «Родные руки», в 2019-м — «Маруся» и «Маруся-2».
Анна Большова: другие проекты
Актриса успела блеснуть не только на экране, но и на льду. В 2009 году она стала героиней первого сезона шоу «Звезды на льду» в паре с фигуристом Алексеем Тихоновым, который с легкостью поднимал миниатюрную актрису ростом 162 см и весом 56 кг. В 2009 году это уже был проект «Ледниковый период», и Большова вновь вышла на лед — на этот раз с фигуристом Повиласом Ванагасом. Они смогли войти в тройку победителей, взяв бронзу.
Анна Большова и Повилас Ванагас в шоу «Ледниковый период». Кадр из шоу
В шоу «Повтори!» на Первом канале Анна Большова блестяще перевоплощалась в знаменитостей и победила. А с 2014 года стала членом жюри подобного пародийного проекта — «Точь-в-точь».
Анна Большова: личная жизнь, секта
За личной жизнью Анны Большовой поклонники установили пристальное наблюдение. Поскольку, начиная с родительской семьи, там кипели настоящие страсти, достойные экранизации.
Так, отец развелся с матерью Анны, когда она уже сама встала на ноги и строила карьеру. Второй брак родителя стал поводом для радости дочери, Анна рассказывала в интервью, что никогда не видела папу таким счастливым, а с мачехой сразу нашла общий язык. А вот родная мать показала себя с неожиданной стороны.
«То, что дальше стало происходить, это была какая-то неадекватная мамина месть, все границы были сметены. Потом полилась грязь в газетах. И то, что истина абсолютно искажена, а источник псевдоинформации — твой родной человек, было очень болезненно», — рассказывала Анна в программе «Судьба человека».
По слухам, мачеха Анна Канаева была главой тоталитарной секты «Долина солнца», носила имя Асмита и сначала привлекла мать Анны, затем увела у нее мужа. После чего и саму актрису ввела в таинственную группу. Звезда перестала общаться с матерью, больше времени проводила с новой семьей отца. И там же встретила свою первую любовь.
Анна Большова и Антон Канаев. Фото: соцсети
У Анны закрутился роман со сводным братом Антоном Канаевым, который был на семь лет младше нее. Когда юноше исполнилось 18, они поженились. Но брак продлился четыре года, муж изменил актрисе с другой, и они развелись. Большова считала, что избранник не был готов к семье и детям, а она, напротив, уже созрела.
Вторым мужем актрисы стал художник Антон Макаренко. Ее с ним познакомила мачеха. Роль этой женщины в жизни Большовой, к слову, всегда была на слуху. Якобы она велела падчерице поступать так, а не иначе, поскольку они жили по сектантским канонам, где преобладал тоталитарный строй.
Анна Большова с сыном. Фото: Кудрявов Борис / КП
В 2006 году они поженились, в 2008-м родился сын Даниил. Однако вскоре в семье начались передряги: пара то расходилась, то воссоединялась. В итоге они развелись, но ради сына сохранили близкие отношения.
После второго развода Большова недолго была одна. У нее был продолжительный бурный роман с актером Семеном Шкаликовым, но выходить за него замуж актриса не спешила. Есть ли у нее отношения сейчас, она скрывает.
Анна Большова и Семен Шкаликов. Фото: Global Look Press
Анна Большова: смертельная авария
Актриса стала участницей смертельной аварии 14 октября в Калужской области. Трагедия произошла в деревне Грачевка, на проселочной дороге в темное время суток. Звездная автоледи наехала на 31-летнюю местную жительницу, которая скончалась до приезда скорой.
Актриса за рулем была трезвая, установила экспертиза, а вот пешеход — после алкогольного застолья с большим количеством выпитого. У погибшей остались двое детей.
Широкой публике эти страшные новости стали известны спустя неделю после происшествия. Люди оказались шокированы еще и циничным поведением Большовой, которая не просто скрыла аварию от всех, но и выходила на сцену как ни в чем не бывало, выступала на пресс-конференции. То есть даже не взяла паузу в работе, а продолжала играть.
Анна Большова сейчас
В настоящее время Большова ждет суда. Звездный адвокат Андрей Алешкин советовал актрисе начать помогать семье погибшей, оплатить похороны, возместить ущерб материально, даже называл рекомендуемую для этого сумму компенсации. Звезде грозит до пяти лет лишения свободы, если ее признают виновной по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».