Анна Большова: как стала знаменитой, вышла замуж за сводного брата, сбила насмерть мать двоих детей

В октябре 2022 года актриса Анна Большова сбила насмерть человека. Жертвой колес стала 31-летняя мать двоих детей. Следствию еще предстоит разобраться в деталях ДТП и установить степень вины звезды. Подробнее об этом происшествии и странном поведении актрисы, скрывшей ото всех произошедшее, — читайте ниже. Также мы решили вспомнить, как Большова стала знаменитой, какие слухи о сектантстве витали вокруг ее семьи и с кем она заключала брак.

Анна Большова: детство, родители

Анна Большова родилась в Москве 26 января 1976 года в семье ученого-физика Леонида Большова и врача Натальи Большовой. В роду актрисой была бабушка Анны по материнской линии, которая являлась примой провинциальных театров, работала с отцом Лии Ахеджаковой в Майкопе. Большова имеет еврейские корни, но по национальности русская.

У Анны есть старшая сестра Александра, она окончила консерваторию и стала пианисткой, а также младший единокровный брат Давид.

С детства Анна была активным ребенком, занималась рисованием, пением, сольфеджио, изучала английский язык и каталась на горных лыжах. В седьмом классе начала посещать театральный лицей «Арлекин», после года учебы в котором перешла на экспериментальный курс при режиссерском факультете ГИТИС, где углубленно занималась актерским мастерством.