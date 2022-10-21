«Рядом отец! Но осиротела, похоронив мать»: как сейчас выглядит 15-летняя дочка Началовой — Вера

Юлия Началова обладала неимоверным талантом и чистым голосом, струящимся как горный ручеек. Не менее одаренной родилась и единственная дочка певицы — Верочка.
Так, в свои 15 лет она как две капли воды похожа на свою покойную маму и не только внешне, но и голосом. Поклонники пророчат юной вокалистке большое будущее. Рядом с Верой ее семья — бабушка, дедушка (родители певицы. — Прим. ред.), отец Евгений Алдонин и Лариса Долина, крестная мама Началовой.
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Будучи еще ребенком-подростком, дочка певицы может похвастаться миловидными чертами лица, осиной талией, пышной гривой волос. Особенно импонирует поклонникам спокойный нрав и чуткий характер Верочки. На публике она выглядит ангельски светлой и беззащитной.
Лариса Долина с Верой Алдониной. Фото: личный архив
«Рядом отец! Но осиротела, похоронив мать», «Да, непросто ей пришлось!», «Скучает, наверное, по мамочке», «Светлячок!», «Красавица! Все от мамы взяла», «Лучистая!», «Светлый человечек с прекрасной чистой душой», — написали фолловеры.