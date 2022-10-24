Не только Большова и Ефремов: смертельные ДТП с участием звезд

Даже огромная популярность и любовь миллионов поклонников не спасет от уголовной ответственности: звезд, ставшие виновниками ДТП, судят «на общих основаниях». Тeleprogramma.pro вспоминает случаи, когда под колесами машин знаменитостей погибали люди.
Анна Большова
Анна Большова. Фото: Global Look Press
14 октября 2022 года известная актриса Анна Большова, находясь за рулем своего автомобиля, сбила женщину. Это произошло в Калужской области. Актриса незамедлительно вызвала «скорую» и полицию, но спасти мать двоих детей не удалось.
По сообщениям СМИ, в крови погибшей было обнаружено четыре промилле алкоголя. Ее родные собираются подать в суд на Большову. Чем закончится история – пока неясно.
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов. Фото: Global Look Press
Пожалуй, самым резонансным делом можно считать случай с Михаилом Ефремовым. Звезда «Таежного романа» устроил смертельное ДТП в 2020 году в центре Москвы. В отличие от Анны Большовой, которая была совершенно трезвой в момент аварии, Михаил Олегович находился за рулем после длительных возлияний.
Его джип пересек поздно вечером двойную сплошную линию, вылете на встречную и протаранил машину, которую вел 57-летний Сергей Захаров. Всю ночь за его жизнь боролись врачи, но к утру Захаров умер от многочисленных тяжелых травм.
У него остались мама, жена и двое детей. При этом Ефремов не пострадал. Актер выплатил семье погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей в качестве компенсации. Кроме того, его адвокат перевел на счета пострадавших крупные суммы. Суд приговорил Михаила Ефремова к 7,5 годам лишения свободы. Артист отбывает наказание в колонии общего режима.
Виктория Короткова
Виктория Короткова. Фото: Global Look Press
В том же 2020 году бывшая участница шоу «Холостяк» Виктория Короткова совершила наезд на пешехода. Мужчина по имени Александр Новиков скончался. Виктория отделалась сотрясением мозга.
Была проведена экспертиза, результаты которой гласили: девушка вела машину абсолютно трезвой. Новиков же переходил дорогу в неположенном месте.
Как призналась спустя полгода Виктория, произошедшее подействовало на нее угнетающе: она буквально отрезала себя от внешнего мира, ни с кем не общалась, потому что не в силах была обсуждать трагедию, невольной виновницей которой она стала.
Константин Меладзе
Константин Меладзе. Фото: Global Look Press
В декабре 2012 года беда случилась с Константином Меладзе: под колесами его автомобиля погибла медсестра Анна Пищало, мать двоих маленьких детей. От лишения свободы сроком до восьми лет Меладзе спасло то обстоятельство, что он, во-первых, вел машину трезвым, а во-вторых, сам вызвал на место происшествия «скорую» и полицию.
Кроме того, Анна, как выяснило следствие, переходила дорогу не по пешеходному переходу, а в нескольких метрах от него. Как признавался музыкант, трагедия повергла его в длительную депрессию.
Только забота о детях Анны, оставшихся сиротами, помогла ему вернуться к нормальной жизни. Константин принял на себя обязательство материально обеспечивать Соню и Даню до их совершеннолетия.
Леонид Якубович
Леонид Якубович. Фото: Global Look Press
Популярный телеведущий Леонид Якубович тоже однажды стал невольным виновником смертельного ДТП. Он сбил нетрезвого мужчину, который выскочил из автобуса и поскользнулся. Удар бокового зеркала машины Якубовича пришелся в висок, мужчина погиб.
Суд признал Якубовича невиновным. Однако сам он до сих пор не может забыть произошедшее и продолжает винить себя.
Лука Затравкин
Лука Затравкин. Фото: Global Look Press
Сын художника Никаса Сафронова, музыкант Лука Затравкин, в марте 2016 года сбил 78-летнюю женщину. Он ехал на своей машине на встречу композиторов, а пенсионерка, торопившаяся к остановке, бежала через дорогу в неположенном месте.
Затравкин, поняв, что произошло, сразу вызвал медиков и оставался на месте происшествия столько, сколько потребовалось для составления всех протоколов. Врачи не смогли спасти женщину. Затравкин, находившийся за рулем трезвым, не понес наказания.
Несмотря на то, что пенсионерка пересекала дорогу на красный свет, Лука продолжает чувствовать себя виноватым.
Эдвард Радзинский
Эдвард Радзинский. Фото: Global Look Press
Летом 2011 года писатель и телеведущий Эдвард Радзинский, желая побыстрее проехать пробку в Московской области, начал обгонять другие машины – по его словам, он делал это «там, где позволяли знаки и дорожная разметка». Но неожиданно врезался во внедорожник, ехавший по встречной полосе.
В результате погибла 24-летняя девушка, сидевшая на пассажирском сиденье внедорожника. За рулем находился ее жених. Удар получился настолько сильным, что всю правую сторону автомобиля буквально сорвало.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Мария Куликова скончалась еще до приезда «скорой». Радзинский, находившийся в шоке от случившегося, долго не мог говорить, - потребовалась доза успокоительного, чтобы он пришел в себя.
Писателю могли дать пять лет тюрьмы: все экспертизы говорили о его виновности. Однако ему повезло: он попал под амнистию, объявленную в честь 20-летнего юбилея Конституции РФ. Уголовное дело против писателя закрыли.