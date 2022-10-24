Не только Большова и Ефремов: смертельные ДТП с участием звезд

Пожалуй, самым резонансным делом можно считать случай с Михаилом Ефремовым. Звезда «Таежного романа» устроил смертельное ДТП в 2020 году в центре Москвы. В отличие от Анны Большовой, которая была совершенно трезвой в момент аварии, Михаил Олегович находился за рулем после длительных возлияний.

Его джип пересек поздно вечером двойную сплошную линию, вылете на встречную и протаранил машину, которую вел 57-летний Сергей Захаров. Всю ночь за его жизнь боролись врачи, но к утру Захаров умер от многочисленных тяжелых травм.

У него остались мама, жена и двое детей. При этом Ефремов не пострадал. Актер выплатил семье погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей в качестве компенсации. Кроме того, его адвокат перевел на счета пострадавших крупные суммы. Суд приговорил Михаила Ефремова к 7,5 годам лишения свободы. Артист отбывает наказание в колонии общего режима.

Виктория Короткова

