Богатство волос без серебряных нитей, молодость глаз! Как сейчас выглядит 71-летняя Ирина Алферова

Ирина Алферова родилась в Новосибирске. Она появилась на свет в 1951 году. Несмотря на почтенный возраст, Ирине Ивановне исполнился 71 год, она продолжает играть в театре. Правда, в кино некогда самую красивую актрису СССР увидишь не часто.

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Алферова не только влюбляла в себя режиссеров и почитателей искусства, ей удалось выйти замуж за Александра Абдулова. На тот момент Ирина Ивановна уже воспитывала дочку Ксению, которую новый муж актрисы растил как своего ребенка.

Ксения Алферова до сих пор с теплотой вспоминает своего ныне покойного отчима. Для нее Александр Абдулов стал близким человеком, она относилась к нему как к родному отцу.