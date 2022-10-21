Богатство волос без серебряных нитей, молодость глаз! Как сейчас выглядит 71-летняя Ирина Алферова

Ирина Алферова родилась в Новосибирске. Она появилась на свет в 1951 году. Несмотря на почтенный возраст, Ирине Ивановне исполнился 71 год, она продолжает играть в театре. Правда, в кино некогда самую красивую актрису СССР увидишь не часто.
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Алферова не только влюбляла в себя режиссеров и почитателей искусства, ей удалось выйти замуж за Александра Абдулова. На тот момент Ирина Ивановна уже воспитывала дочку Ксению, которую новый муж актрисы растил как своего ребенка.
Ксения Алферова до сих пор с теплотой вспоминает своего ныне покойного отчима. Для нее Александр Абдулов стал близким человеком, она относилась к нему как к родному отцу.
Ирина Алферова и Александр Абдулов. Фото: Global Look Press
Ирина Алферова и годы спустя обладает миловидной внешностью. Фото: Global Look Press
В свои 71 год Ирина Алферова выглядит весьма и весьма моложаво. Репетиции, спектакли, театр — все это поддерживает ее в превосходной форме. Актриса сохранила богатство волос, в них нет и намека на серебряные нити. И, несмотря на морщинки, которые исчертили лицо и шею Ирины Ивановны, ее глаза полны все тем же молодым блеском, задором и весельем.
«Все также хорошо!», «Выглядит достойно! Сразу видно, что пластику не делала», «Молодец! Да, есть морщинки! Но лицо свое», «Такая хорошенькая», «Самая любимая! Эти глаза полны счастья», — стали писать фолловеры.