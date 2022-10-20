Какое наказание может грозить Анне Большовой, насмерть сбившей женщину

Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Как сообщил Телеграм-канал Baza, ДТП произошло 14 октября в Калужской области. В момент происшествия актриса была трезва, в машине находилась одна. После аварии Анна позвонила в полицию и вызвала «скорую помощь».

Чуть позже стало известно, что погибшая 31-летняя женщина была пьяна. У нее осталось двое детей.

Какое наказание может грозить Анне Большовой, учитывая обстоятельства происшедшего? На этот вопрос ответили адвокаты Юрий Шель и Александр Добровинский.

Юрий Шель пояснил, что актрису ждет ряд экспертиз. Но даже если вина Анны не будет доказана, она несет гражданскую ответственность как владелец источника повышенной опасности. (На момент записи комментария Юрия Шеля еще не было известно об алкогольном опьянении погибшей).

Юрий Шель: «Будет назначено несколько судебных экспертиз»

«Я знаю Анну Большову. Знаю, что ее отец – академик, работает в Академии наук.

У меня было больше ста таких дел и вот что можно сказать по этому поводу, – поясняет Юрий Шель. - Сейчас назначат несколько судебных экспертиз. Во-первых, автотехническая экспертиза, перед которой будет поставлено два вопроса: как должен был действовать водитель в данной дорожной ситуации, нарушил ли он правила, превысил ли скоростной режим? Либо ехал по обочине или поздно допустил торможение?

И второй вопрос – о виновности действия данного водителя. Виновен ли он в данной дорожной ситуации или нет?

Также будет назначена трассологическая экспертиза. Это касается повреждений автомобиля: осколков стекла, опавшей краски, царапин на машине.