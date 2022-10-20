Какое наказание может грозить Анне Большовой, насмерть сбившей женщину

Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Как сообщил Телеграм-канал Baza, ДТП произошло 14 октября в Калужской области. В момент происшествия актриса была трезва, в машине находилась одна. После аварии Анна позвонила в полицию и вызвала «скорую помощь».
Чуть позже стало известно, что погибшая 31-летняя женщина была пьяна. У нее осталось двое детей.
Какое наказание может грозить Анне Большовой, учитывая обстоятельства происшедшего? На этот вопрос ответили адвокаты Юрий Шель и Александр Добровинский.
Юрий Шель пояснил, что актрису ждет ряд экспертиз. Но даже если вина Анны не будет доказана, она несет гражданскую ответственность как владелец источника повышенной опасности. (На момент записи комментария Юрия Шеля еще не было известно об алкогольном опьянении погибшей).
Юрий Шель: «Будет назначено несколько судебных экспертиз»
«Я знаю Анну Большову. Знаю, что ее отец – академик, работает в Академии наук.
У меня было больше ста таких дел и вот что можно сказать по этому поводу, – поясняет Юрий Шель. - Сейчас назначат несколько судебных экспертиз. Во-первых, автотехническая экспертиза, перед которой будет поставлено два вопроса: как должен был действовать водитель в данной дорожной ситуации, нарушил ли он правила, превысил ли скоростной режим? Либо ехал по обочине или поздно допустил торможение?
И второй вопрос – о виновности действия данного водителя. Виновен ли он в данной дорожной ситуации или нет?
Также будет назначена трассологическая экспертиза. Это касается повреждений автомобиля: осколков стекла, опавшей краски, царапин на машине.
Анна Большова. Фото: Global Look Press
Нужно учитывать и тормозной путь автомобиля, время реакции водителя в момент обнаружения опасности. Если пешеход вышел с обочины, тем более в темноте и переходил дорогу, и Анна его зацепила, тогда водитель не виноват.
Будет воссоздана происшедшая дорожная ситуация в данное время и в данном месте, проведен следственный эксперимент. Кто-то сядет за руль, в роли пешехода может выступить манекен.
Проведенные экспертизы установят, виновна ли Анна или нет. Но в любом случае она несет гражданскую ответственность как владелец источника повышенной опасности, независимо от степени ее вины.
Анна обязана выплатить гражданский иск, который будет выплачен от имени потерпевшей в соответствии со ст. 1079 Гражданского кодекса – ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, которым является автомобиль. Гражданский иск обязательно будет удовлетворен, независимо от ее вины.
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А так, речь идет о ст. 264, ч. 3 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовная ответственность по такому делу предусматривает до пяти лет лишения свободы».
Александр Добровинский: «Человек в состоянии алкогольного опьянения порой ведет себя неадекватно»
Александр Добровинский считает, что нужно учесть все нюансы происшедшей трагедии. Но в любом случае человека уже не вернуть…
Александр Добровинский. Фото: личный архив
«Надо разбираться во всех деталях, если пострадавшая была пьяна, то, как известно, человек в состоянии алкогольного опьянения порой ведет себя совсем неадекватно. Кроме того, надо выяснить, какая была погода, освещенность - все это может сработать как за водителя, так и против. В любом случае, это потерянная жизнь человека. Неважно пьян он был или нет, это минус один гражданин нашей страны», - прокомментировал адвокат Александр Добровинский.