Ксения Раппопорт: как стала звездой, прославилась в Европе и закрутила роман с Резо Гигинеишвили

Звезда отечественного и европейского кинематографа Ксения Раппопорт, судя по всему, уже устроила личную жизнь. Поговаривают, что она встречается с бывшим мужем Надежды Михалковой, режиссером Резо Гигинеишвили. Отношения, само собой, тайные. Но, как говорится, рано или поздно все станет явным. С кем еще встречалась актриса, от кого родила дочек и как складывается ее карьера — в нашем материале далее.
Ксения Раппопорт: детство, родители
Ксения Раппопорт родилась 25 марта 1974 года в Ленинграде. Ее отец — архитектор Александр Павлович Раппопорт, мать — инженер Ирина Борисовна Гринер. Необычная фамилия — это не псевдоним, ее Ксения унаследовала от своего дедушки Павла Раппопорта, который был известным историком древнерусского зодчества.
Он, в свою очередь, получил фамилию от отца, Шмуйла Берковича Раппопорта, еврея по национальности, родившегося в местечке Чашники Лепельского уезда Витебской губернии. Бабушка Ксении Евгения Шейнина — археолог-реставратор. По национальности актриса — наполовину еврейка.
Маленькая Ксения Раппопорт с мамой. Фото: соцсети
С детства Ксения изучала иностранные языки и переводила стихи, занималась гимнастикой, музыкой, играла в кукольном театре. Девочка собиралась стать лингвистом-переводчиком, но судьба распорядилась иначе: в 15 лет ее заметил режиссер Дмитрий Астрахан и пригласил сыграть девочку Симу в фильме «Изыди!».
Ксения Раппопорт в детстве. Фото: соцсети
Работа в кино влюбила Ксению в актерское искусство, и она определилась с профессией. После школы Раппопорт поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства на курс Вениамина Фильштинского.
Ксения Раппопорт: карьера в театре
Параллельно с учебой Раппопорт работала в стажерской труппе Малого драматического театра. Несколько раз она бросала учебу — сначала из-за рождения первенца, затем по причине творческих метаний. Но все-таки окончила вуз.
На сцене Раппопорт дебютировала в роли Нины Заречной в спектакле «Чайка». Еще она задействована в постановках «Клаустрофобия», «Дядя Ваня», за роль в которой получила премию «Золотой софит», «Пьеса без названия», «Три сестры», «Гамлет» и других.
Ксения Раппопорт в спектакле «Гамлет». Фото: Global Look Press
Параллельно начала играть в Театре на Литейном в таких постановках, как «Царь Эдип», «Слуга двух господ», «Антигона». В 2012 году на сцене Большого драматического театра Ксения появилась в спектакле «Трактирщица».
Ксения Раппопорт: кино
После дебюта в кино не прошло и года, как Ксения снова появилась на экране. Она сыграла в «Русской невесте», затем в американской версии «Анны Карениной», снялась в 1998 году в картине «Цветы календулы».
Ксения Раппопорт в фильме «Цветы календулы». Кадр из фильма
Она получила предложение сняться в культовом сериале «Бандитский Петербург», а за работу в «Ликвидации» получила «Золотого орла» как лучшая актриса. Затем появилась на первом плане в картине «Юрьев день», сама попросившись у Кирилла Серебренникова сняться.
Также Ксения сделала успешную карьеру в европейском кинематографе: «Сисси, мятежная императрица», «Незнакомка», «Человек, который любит», «Итальянцы», «Двойное время», «Отец и незнакомка», ради карьеры спешно освоив итальянский язык. Ей довелось сниматься со звездами мировой величины — Моникой Белуччи, Пьером Франческо Фавиани, Жераром Депардье. В 2016 году россиянка удостоилась ордена Звезды Италии «Кавалер» за вклад в отношения России и Италии в области кинематографии.
Ксения Раппопорт в фильме «Распутин». Кадр из фильма
Большое место в фильмографии Раппопорт занимают сериалы. Ежегодно с ее участием выходит по несколько многосерийных проектов: «Империя под ударом» (2000), «Убойная сила – 2» (2001), «Время любить» (2002), «Гибель империи» (2005), «Есенин» (2005), «Белая гвардия» (2012), «Ладога» (2013), «Мата Хари» (2016), «Вертинский» (2021).
Ксения Раппопорт в фильме «На близком расстоянии». Кадр из фильма
Среди ярких проектов в фильмографии Раппопорт — роли в фильмах «Лед», «День до», «Одесса», «На близком расстоянии». В 2022 году на экраны вышло сразу несколько картин с участием актрисы: «Летучий корабль», «Единица Монтевидео», «Жанна», «За нас с вами». Имеет звание заслуженной артистки России и народной артистки России.
Ксения Раппопорт: другие проекты
Актриса является главой попечительского совета благотворительного фонда «Дети Б. Э. Л. А. Дети-бабочки». Его деятельность направлена на оказание помощи детям с редким генетическим заболеванием — буллезным эпидермолизом.
Ксения Раппопорт: личная жизнь
Своего первого мужа Ксения встретила в 18 лет. Им стал бизнесмен Виктор Тарасов. Они поженились, и в 1994 году у них родилась дочь Аглая, которая, как и мама, стала актрисой. Однако, вскоре после появления ребенка в паре начались разногласия, которые повлекли за собой развод. Но мужчина не исчез из жизни бывшей жены и дочери, а всегда поддерживал Аглаю, с Ксенией сохранил дружбу.
Ксения Раппопорт с дочкой Аглаей Тарасовой и Юрием Колокольниковым. Фото: Global Look Press
Карьера в театре привлекла к Ксении внимание режиссера Эдуарда Боякова — он положил на нее глаз не только с профессиональной точки зрения. У них завязался роман, при том что мужчина был женат. Статус любовницы, к тому же не единственной — Бояков слыл тем еще казановой, — быстро разонравился Раппопорт, и она порвала с режиссером.
Эдуард Бояков. Фото: Global Look Press
Залечить разбитое сердце Ксении помог актер Юрий Колокольников. Но и он был несвободен. Однако актрису это не остановило, она вскружила голову мужчине настолько, что он ушел от жены к новой возлюбленной. А в 2011 году у них на свет появилась дочь София. Правда, семья быстро распалась — количество ссор в паре достигло апогея, и в 2015 году Ксения, встретив новую любовь, порвала с гражданским мужем.
Ксения Раппопорт с дочкой Софьей. Фото: соцсети
Новые отношения у Раппопорт завязались с ресторатором Дмитрием Борисовым. Пара втайне от всех зарегистрировала отношения, но и этот брак оказался недолговечным — Ксения в 2019 году подала на развод. По слухам, Раппопорт и Борисов перестали быть вместе еще за два года до развода.
Новым бойфрендом Ксении в 2022 году стал Резо Гигинеишвили. Актриса никак не комментирует отношения с режиссером, но слухи быстро распространились в СМИ.
Резо Гигинеишвили. Фото: Global Look Press
Ксения Раппопорт: горячие фото
Актриса обладает безупречной фигурой — ее рост 176 см, вес 63 кг. Снимки в бикини в соцсетях вдохновляют ее подписчиков на лестные комплименты и восторженные отзывы. Несколько лет подряд звезда входила в почетный рейтинг ста самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim.
Ксения Раппопорт сегодня
В настоящее время Ксения продолжает заниматься благотворительностью, а также карьерой в кино. О востребованности звезды говорят многочисленные действующие проекты, а режиссеры выстраиваются в очередь.