Ксения Раппопорт: как стала звездой, прославилась в Европе и закрутила роман с Резо Гигинеишвили

Звезда отечественного и европейского кинематографа Ксения Раппопорт, судя по всему, уже устроила личную жизнь. Поговаривают, что она встречается с бывшим мужем Надежды Михалковой, режиссером Резо Гигинеишвили. Отношения, само собой, тайные. Но, как говорится, рано или поздно все станет явным. С кем еще встречалась актриса, от кого родила дочек и как складывается ее карьера — в нашем материале далее.

Ксения Раппопорт: детство, родители

Ксения Раппопорт родилась 25 марта 1974 года в Ленинграде. Ее отец — архитектор Александр Павлович Раппопорт, мать — инженер Ирина Борисовна Гринер. Необычная фамилия — это не псевдоним, ее Ксения унаследовала от своего дедушки Павла Раппопорта, который был известным историком древнерусского зодчества.

Он, в свою очередь, получил фамилию от отца, Шмуйла Берковича Раппопорта, еврея по национальности, родившегося в местечке Чашники Лепельского уезда Витебской губернии. Бабушка Ксении Евгения Шейнина — археолог-реставратор. По национальности актриса — наполовину еврейка.