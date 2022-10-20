«Ай да Нигяр-калфа! И Хатидже султан расплющила»: как сейчас выглядит Филиз Ахмет, сыгравшая тайную любовь Ибрагима-паши

Филиз Ахмет, которой исполнился 41 год, прославилась благодаря роли Нигяр-калфы в турецком сериале «Великолепный век». И хотя актрисе досталась только второстепенная роль, она сумела полюбиться телезрителям.
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Последняя серия «Великолепного века» вышла еще восемь лет назад. Однако Филиз Ахмет совсем не изменилась за прошедшее время. Она часто видится с партнерами по съемочной площадке. К примеру, актриса сохранила теплые отношения с Нур Феттахоглу (Махидевран султан) и Селимом Байрактаром (Сюмбюль-ага).
Филиз Ахмет с Нур Феттахоглу. Фото: личный архив
Филиз Ахмет с Селимом Байрактаром. Фото: личный архив
В «Великолепном веке» Филиз Ахмет сыграла роль преданной калфы, которая водила дружбу с Хюррем султан. Однако позже Нигяр отдалилась от славянской фаворитки султана Сулеймана, став тайной возлюбленной Ибрагима-паши.
Филиз Ахмет в образе Нигяр-калфы с Оканом Ялабыком. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Филиз Ахмет обладает миловидной внешностью. Фото: личный архив
Филиз Ахмет выглядит вполне моложаво и может похвастаться стройной фигурой. Поклонники не перестают восхищаться ее очарованием и природной миловидностью.
«Ай да Нигяр-калфа! И Хатидже султан расплющила», «Самая любимая! С Сюмбюлем просто идеальная пара», «Она мне так нравилась в первых сериях, а потом из Нигяр сделали припадочную и сумасшедшую», «Ибрагим-паша ее довел до того, что она стала такой», «М-да! Запретная любовь с пашой ей на пользу не пошла», «Хатидже просто стояла на дороге», — написали фолловеры.