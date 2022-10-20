«Ай да Нигяр-калфа! И Хатидже султан расплющила»: как сейчас выглядит Филиз Ахмет, сыгравшая тайную любовь Ибрагима-паши

Филиз Ахмет, которой исполнился 41 год, прославилась благодаря роли Нигяр-калфы в турецком сериале «Великолепный век». И хотя актрисе досталась только второстепенная роль, она сумела полюбиться телезрителям.

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Последняя серия «Великолепного века» вышла еще восемь лет назад. Однако Филиз Ахмет совсем не изменилась за прошедшее время. Она часто видится с партнерами по съемочной площадке. К примеру, актриса сохранила теплые отношения с Нур Феттахоглу (Махидевран султан) и Селимом Байрактаром (Сюмбюль-ага).