«В Израиле ему будет тяжело»: Бари Алибасов – младший — о будущем Семена Слепакова

Перебравшись в Израиль, известный юморист и продюсер Семен Слепаков потерял те возможности, которые у него были в России. Тeleprogramma.pro побеседовала на эту тему с Бари Алибасовым – младшим.

— Бари, по-вашему, действительно ли у российских артистов за рубежом меньше возможностей для заработка, чем в родной стране?

— Один мой известный еврейский друг, не буду называть фамилию, уехал в Израиль и попытался открыть счет в банке, а его послали, потому что у него российское гражданство. Израиль сейчас для россиян даже менее дружелюбен, чем Турция.

Я всегда «понтовался» тем, что я люблю Россию. Когда мне было шестнадцать лет, отец отправил меня на год в Соединенные Штаты, потом в Оксфорд, а я оттуда втихаря сбежал, чтобы в России бизнес делать.

— Так плохо было за границей?

— Просто мне за рубежом тошно стало. Да, там круто, там здорово, там классно. Но я — человек с русской ментальностью. Мне с англичанами и американцами — не по душе. Это очень точное выражение — не по душе.

Там есть крутые ребята, но я не чувствую себя там среди своих. Если бы я решил сейчас уезжать, то в Израиль бы поехал в последнюю очередь. Там относятся к россиянам очень плохо. Даже если они — евреи.

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— Слепаков сможет устроиться в Израиле?

— В Израиле ему будет, безусловно, тяжело. Если кому-то очень хочется уехать из России, надо смотреть пути эмиграции богатых евреев. А богатые евреи выбирают три страны в мире: Индию, Киргизию и Бразилию. Там точно в ближайшее время все будет хорошо, и можно будет зарабатывать деньги.

Я сам сделал тест ДНК, потому что мне говорили, будто у меня одна восьмая часть крови — еврейская. Посмотрим, сколько продержится там Семен Слепаков.