«Шуточки-прибауточки – а внутри гниль»: певец Данко – о Семене Слепакове

Сценарист, юморист и продюсер Семен Слепаков уехал в Израиль два месяца назад. Судя по всему, дорога назад – в российский шоу бизнес – ему надолго закрыта.
А ведь Слепаков зарабатывал в России не просто много, а очень много: по словам ведущего Вячеслава Манучарова, как лицо канала ТНТ, Семен получал 120 миллионов рублей в год, плюс крупные суммы за разовые проекты.
Сможет ли артист поддерживать привычный образ жизни за границей? Востребован ли там его талант юмориста? Тeleprogramma.pro спросила об этом другого популярного артиста – певца Данко.
- Как вы думаете, действительно ли Слепакову за границей живется хуже и беднее, чем в России?
- Знаете, я сегодня был на рынке – покупал овощи и фрукты. Пришла бабушка и купила две груши. И все! А мы с вами сейчас обсуждаем миллионы Слепакова. Который не сделал в этой жизни ничего хорошего, а только глумился над всем.
Я считаю, это не особо тяжелая работа – языком молоть. Даже поговорка есть такая: «Языком молоть – не мешки ворочать». Это во-первых.
«Его жизнь дала трещину»
Семен Слепаков. Фото: Global Look Press
А во-вторых, Слепаков стал глумиться над нашей страной. Самое ужасное, что он через юмор вкладывал в сознание людей очень страшные вещи: шутя и смеясь, можно внедрить в мозг какие-то пагубные идеи. Именно этим Слепаков и занимался.
Честно говоря, мне даже не хочется о нем говорить. Миллионом больше, миллионом меньше… Его жизнь дала трещину: денег осталось два последних чемодана. Он увез их в Израиль и теперь тратит, стараясь экономить.
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Ну молодцы, браво, что еще можно сказать всем этим продюсерам, которые вскармливают таких людей. Это надо у них спросить: сколько всяких уродов они взрастили? Все претензии – к тем, кто пропускает их в эфир. А Масляков вообще взрастил Зеленского! Вот где корни зла.
Сейчас, думаю, будут и другие уезжать и негативно высказываться. Как по мне, это недостойно и некрасиво. Слепаков, я уверен, и за границей не бедствует – сто процентов. Хотя мог бы перечислить часть денег, например, нашим солдатам. Гнилье. Все шуточки, прибауточки, – а внутри гниль.