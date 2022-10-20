«Шуточки-прибауточки – а внутри гниль»: певец Данко – о Семене Слепакове

Сценарист, юморист и продюсер Семен Слепаков уехал в Израиль два месяца назад. Судя по всему, дорога назад – в российский шоу бизнес – ему надолго закрыта.

А ведь Слепаков зарабатывал в России не просто много, а очень много: по словам ведущего Вячеслава Манучарова, как лицо канала ТНТ, Семен получал 120 миллионов рублей в год, плюс крупные суммы за разовые проекты.

Сможет ли артист поддерживать привычный образ жизни за границей? Востребован ли там его талант юмориста? Тeleprogramma.pro спросила об этом другого популярного артиста – певца Данко.

- Как вы думаете, действительно ли Слепакову за границей живется хуже и беднее, чем в России?

- Знаете, я сегодня был на рынке – покупал овощи и фрукты. Пришла бабушка и купила две груши. И все! А мы с вами сейчас обсуждаем миллионы Слепакова. Который не сделал в этой жизни ничего хорошего, а только глумился над всем.

Я считаю, это не особо тяжелая работа – языком молоть. Даже поговорка есть такая: «Языком молоть – не мешки ворочать». Это во-первых.

«Его жизнь дала трещину»