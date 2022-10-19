Кошмал из «Сватов» одной фразой отыгралась на Добронравове: «Втягивает в позор!»

Федор Добронравов и Татьяна Кравченко попали под меткий словесный выпад Анны Кошмал. Парочка сыграла в народном телехите супругов Ивана и Валюху Будько — дедушку и бабушку Жени Ковалевой. А вот роль внучки досталась именно Анне Кошмал.

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Актриса утверждала, что едва ли не случайно попала в сериал. На руку Анне сыграло то, что продюсеры искали на роль повзрослевшей Жени Ковалевой актрису, которая не могла похвастаться большим опытом. Считая, что именно при этом условии внучка Ивана Будько будет выглядеть на экране более естественно. От кандидаток на роль ждали непринужденности, легкости.

Однако для Кошмал первый день съемок обернулся каторгой. Она с трудом пережила то, с каким трудом ей давались все сцены.

Примечательно, что в своих интервью Анна благодарила Федора Добронравова, считая, что именно он научил ее многому на съемочной площадке. Себя актриса называла деревянной и неповоротливой.

При этом былая риторика не помешала Кошмал изменить свою позицию. Сейчас актриса и слышать не желает о своих коллегах по «Сватам». Под едкими комментариями Анны зачастую оказывается ее сериальная родня — Иван и Валя Будько.