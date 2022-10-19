Безбородый, рост — 165 см! Как на самом деле выглядел султан Сулейман, влюбивший в себя Хюррем

На роль султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» пригласили Халита Эргенча, который в первых сериях покорил телезрительниц своими голубыми глазами, статной фигурой и мужественными, но при этом не лишенными привлекательности чертами лица.

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Если бы султан Сулейман и в реальной жизни обладал такой внешностью, его бы можно было назвать эталоном красоты. Однако историки считают, что падишах отнюдь не был столь привлекательным. Его типаж отличался от того портрета, который показали в «Великолепном веке». И не случайно! Едва ли телезрительницам приглянулась обычная, ничем не выдающаяся внешность.

Если верить описанию историков, что султан Сулейман обладал средним ростом, у него была длинная шея, белая кожа, весьма аккуратные черты лица, которые портил большой нос и пожелтевшие зубы. А вот бороду падишах носил только во время военных походов. В Стамбуле повелитель сбривал всю растительность с лица.

Кстати, Халит Эргенч, который сыграл султана Сулеймана, обладает весьма внушительным ростом 183 см. Историки же утверждают, что на деле падишах был куда ниже, всего 165 см.

Так, поклонники «Великолепного века» считают, что «наложницы едва ли с восторгом ожидали хальвет с повелителем». Также многие усомнились, что Хюррем султан влюбилась в падишаха из-за его внешности. Приблизившись к султану, славянская рабыня поняла, какую власть она может приобрести в гареме. Многие исследователи также считают, что та любовь, которая была показана в сериале между Хюррем и султаном Сулейманом, явно преувеличена.