«Уже мужчина! Крепкий, аполлонистый»: как сейчас выглядит 24-летний «чеченский» сын Орбакайте — Дени

Дени Байсаров — младший сын Кристины Орбакайте. Из всех детей именно он унаследовал внешность своей именитой мамы. У певицы также есть рыжеволосый сын Никита Пресняков и дочка Клава Земцова, у которой темные волосы и смуглый оттенок кожи, как у испанки.
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Дени Байсаров, которого поклонники за глаза называют «чеченским» внуком Примадонны, стал точной копией своей мамы, только в мужском воплощении. Юноша хорош собой, привлекателен и обладает ладной стройной фигурой. В ширине плеч и крепкости осанки ему не занимать. Отличительной чертой Дени стали его светлые волосы и голубые глаза — идеальное сочетание для блондина.
А вот лицо у внука Примадонны с возрастом утратило выражение детской невинности, стало более мужественным. В своем микроблоге Кристина Орбакайте поделилась редким фото с сыном, показав, каким красавчиком тот стал. Поклонники тут же посчитали, что сын певицы разобьет не одно девичье сердце. Кто же сможет устоять перед таким очаровательным блондином.
«Уже мужчина! Крепкий, апполлонистый», «Какой породистый!», «Красавец», «Взгляд такой теплый, улыбка... Прямо таю», «Есть в нем что-то такое, что располагает, успокаивает, умиротворяет», «Мужчина, не мальчик точно!», «Такой милый», — написали фолловеры.
Дени Байсаров возмужал. Фото: личный архив