«Уже мужчина! Крепкий, аполлонистый»: как сейчас выглядит 24-летний «чеченский» сын Орбакайте — Дени

Дени Байсаров — младший сын Кристины Орбакайте. Из всех детей именно он унаследовал внешность своей именитой мамы. У певицы также есть рыжеволосый сын Никита Пресняков и дочка Клава Земцова, у которой темные волосы и смуглый оттенок кожи, как у испанки.

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Дени Байсаров, которого поклонники за глаза называют «чеченским» внуком Примадонны, стал точной копией своей мамы, только в мужском воплощении. Юноша хорош собой, привлекателен и обладает ладной стройной фигурой. В ширине плеч и крепкости осанки ему не занимать. Отличительной чертой Дени стали его светлые волосы и голубые глаза — идеальное сочетание для блондина.