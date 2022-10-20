Электрошокер и перекусы: кто есть кто в сериале «Девушки с Макаровым»

24 октября в 20.00 на ТНТ стартует 3-й сезон комедийного хита Comedy Club Production «Девушки с Макаровым».

Четверка обаятельных девушек-лейтенантов продолжит бороться с преступностью на улицах Москвы. А руководит ими по-прежнему матерый опер Павел Макаров в исполнении Павла Майкова.

Зрители давно уже полюбили этих девушек, которые не только отважно несут службу, но и справляются с проблемами в личной жизни. А это очень нелегко! Героиням помогает юмор – порой он просто «убойный».

Тeleprogramma.pro предлагает заглянуть в сумочки наших храбрых девушек Макарова: их содержимое удивит вас и поможет лучше понять героинь.

Катя Синицкая – актриса Лера Астапова

