Электрошокер и перекусы: кто есть кто в сериале «Девушки с Макаровым»

24 октября в 20.00 на ТНТ стартует 3-й сезон комедийного хита Comedy Club Production «Девушки с Макаровым».
Четверка обаятельных девушек-лейтенантов продолжит бороться с преступностью на улицах Москвы. А руководит ими по-прежнему матерый опер Павел Макаров в исполнении Павла Майкова.
Зрители давно уже полюбили этих девушек, которые не только отважно несут службу, но и справляются с проблемами в личной жизни. А это очень нелегко! Героиням помогает юмор – порой он просто «убойный».
Тeleprogramma.pro предлагает заглянуть в сумочки наших храбрых девушек Макарова: их содержимое удивит вас и поможет лучше понять героинь.
Катя Синицкая – актриса Лера Астапова
Фото: кадр из сериала «Девушки с Макаровым»
Эффектная блондинка Катя Синицкая каждый день приходит на работу с новой сумочкой, сражая наповал своих коллег. Она побывала на всех тусовках Москвы, поэтому ее скиллы незаменимы в делах, когда нужно найти барыгу или раскрыть кражу в ночном клубе.
Главный предмет в ее ридикюле - косметичка, ведь Катя чаще других ходит на свидания. При этом зеркальце, красная помада или лак для волос не только помогают ей прихорошиться, но и становятся подручными средствами в деле ловли преступников.
Аня Туркина – актриса Алевтина Тукан
Фото: канал ТНТ
Строгая и серьезная Туркина, единственная из всех девушек, устроила свою личную жизнь на новой работе. Ее избранником стал криминалист, герой Дмитрия Лысенкова. Они уже давно живут вместе, в прошлом сезоне прошли проверку назойливым вниманием старшего поколения.
А в новом сезоне их отношениям предстоит выдержать еще одно испытание. В сериале появится стажерку, которая заинтересуется криминалистом. Ее сыграет Юля Топольницкая.
За Туркиной закрепился образ стереотипной «ботанички», и в ее сумке всегда найдется футляр для очков и салфетки, чтобы очки оставались безупречно чистыми, ведь Туркина во всем любит порядок.
Олеся Верба – актриса Елена Полянская
Фото: кадр из сериала «Девушки с Макаровым»
А Верба в сериале – единственная мамочка, причем сына она воспитывает одна, совмещая этот нелегкий труд со службой в полиции. В новом сезоне Верба устанет от статуса одинокой мамаши и плотно займется поисками мужчины.
В огромной сумке Олеси – полный кавардак: и косметика, и карандаши, и лекарства, и перекусы – в общем, все, что может понадобиться в непредсказуемой жизни мамы маленького ребенка.
Саша Попова – актриса Влада Ермолаева
Фото: кадр из сериала «Девушки с Макаровым»
У пацанки и спортсменки Саши Поповой сумочки вовсе нет – она гоняет по городу с бесформенными рюкзаками или поясными сумками. Ее жизнь – это погоня, и героиня всегда начеку. В силу своего взрывного характера она никак не может уступить физическую победу над преступником кому-то другому.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Попова носит в рюкзаке спортивную форму, повязку для волос, электрошокер. А вот пластырь, чтобы заклеить ссадины от неудачных атак, всегда можно одолжить у Вербы.
Не пропустите премьеру нового сезона «Девушек с Макаровым»: первая серия будет показана 24 октября. И следите за тем, как ловко и остроумно героини будут использовать содержимое своих сумочек!