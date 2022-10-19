Татьяна Тотьмянина: как пришла в фигурное катание, крутила роман со своим тренером и стала олимпийской чемпионкой

Фигуристка Татьяна Тотьмянина сегодня - звезда ледовых шоу. Она выступает у Ильи Авербуха, но начинала с Евгением Плющенко. Однако, между спортсменами случился разлад, едва не вылившийся в судебное разбирательство. Подробнее об этом, а также личной жизни олимпийской чемпионки - читайте далее.
Татьяна Тотьмянина: детство, родители
Татьяна Тотьмянина родилась в 1981 году 2 ноября в Перми. В детстве врачи по состоянию здоровья порекомендовали родителям отдать девочку в спортивную секцию, и мама, которая занималась фигурным катанием, без обсуждений решила – Таня будет заниматься на льду. И в четыре годика девочка начала свой спортивный путь у тренера Андрея Кислухина.
Маленькая Татьяна Тотьмянина с мамой. Фото: соцсети
Все детство Тотьмянина посвятила одиночному катанию, с хореографией ей помогла Виктория Степановна, бывшая балерина Пермского театра оперы и балета. По достижении 14-летнего возраста на чемпионате России-1995 девочке «находят пару» - фигурист Максим Маринин находился в поиске партнерши для танцев на льду, и миниатюрная Тотьмянина подошла по всем параметрам. И со следующего года дуэт начинает тренироваться у Натальи Павловой в Санкт-Петербурге.
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин на льду. Фото: Global Look Press
Татьяна Тотьмянина: карьера, травма, Олимпиада
В 1999 году Тотьмянина и Маринин вошли в сборную России, заняв третье место на чемпионате. После международных стартах в том же году пара вошла в десятку лучших в мире. Успех вскружил голову, Татьяна и Максим решили менять тренера и выбрали Татьяну Москвину, но переход к ней не состоялся – с Павловой они этот вопрос не обсудили. Наталья Евгеньевна отказалась дальше работать с фигуристами, и они приняли решение уехать в США под крыло Олега Васильева в 2001 году.
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин на льду. Фото: Global Look Press
Новый наставник изменил стиль пары, над хореографией работал Джузеппе Арену, над постановками – Светлана Король. И дуэт выступил на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, заняв четвертое место.
В сезоне 2002—2003 Тотьмянина и Маринин выиграли все старты, в которых участвовали, кроме главного — чемпионата мира, где они стали вторыми, уступив главным своим оппонентам – китайским спортсменам Шэнь Сюэ и Чжао Хунбо. Но в следующем году берут реванш и становятся чемпионами мира, а в следующем сезоне подтверждают титул.
Несколько сезонов подряд пара удерживает лидерство на чемпионате Европы – с 2002 по 2006 годы. Также они становятся чемпионами России три года подряд – в 2003, 2004 и 2005 годы.
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин на Олимпиаде в Турине. Фото: Global Look Press
В 2004 году на Гран-при Skate America Тотьмянина получила травму – упала с неудачной поддержки Маринина и, ударившись головой об лед, потеряла сознание. Врачи установили сотрясение мозга второй степени, гематомы и недомогание, это выключило фигуристку из спортивного процесса. Но уже через полмесяца она вернулась к тренировкам.
На Олимпиаде -2006 в Турине Тотьмянина и Маринин становятся чемпионами. Достигнутая цель позволяет взять передышку спортсменам, и они рассчитывали вновь вернуться в спорт, однако, на чемпионатах уже не выступали.
Таким образом, Тотьмянина завершила карьеру, став олимпийской чемпионкой, пятикратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира, имеет звание заслуженного мастера спорта России.
Татьяна Тотьмянина: ледовые шоу и другие проекты
С 2007 года Тотьмянина принимает участие в различных ледовых постановках. Правда, началась эта деятельность со скандала: они с Марининым отказались выступать в шоу Евгения Плющенко «Золотой лед Страдивари», перейдя к Илье Авербуху в аналогичный проект – «Ледовая симфония». Когда поднялась шумиха и Плющенко грозился подать на фигуристов в суд из-за невыполнения условий контракта, пара объяснилась: мол, организаторы не выполнили сами обещанное, и, уходя, Татьяна и Максим достигли с ними компромисса. Суда не последовало.
Татьяна Тотьмянина в шоу Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта". Фото: Global Look Press
В 2007 году Тотьмянина приняла участие в проекте Первого канала «Ледниковый период» в паре с певцом Никитой Малининым. Следующий год также получился телевизионным – во втором сезоне дуэт Тотьмяниной обеспечил телеведущий Леонид Закошанский.
Татьяна Тотьмянина и Оскар Кучера в шоу "Ледниковый период". Фото: Global Look Press
Вновь в «Ледниковый период» Тотьмянина вернулась в 2013 году, выступив с Оскаром Кучерой, следующий сезон откатала с Артуром Смольяниновым, в 2016-м – с актером Михаилом Гавриловым. Затем сделала паузу и в 2020 году вновь пришла на телепроект в паре с актером Вячеславом Чепурченко. В сезонах 2021 и 2022 годов пару Тотьмяниной составил актер Иван Колесников.
Татьяна Тотьмянина: личная жизнь
В личной жизни Тотьмяниной имел место роман с наставником, который оказался на 20 лет старше нее – после переезда в США ее начал тренировать Олег Васильев, он и стал бойфрендом фигуристки. Пара даже собиралась пожениться, а два десятка лет разницы не смущали ни ее, ни его. Однако, свадьба не состоялась – Тотьмянина с головой ушла в карьеру, а после Олимпиады – от Васильева.
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Фото: Global Look Press
Следующие отношения Тотьмяниной завязались с другом ее партнера, фигуристом Алексеем Ягудиным. Они познакомились в 2006 году, но не заинтересовались друг другом более, чем как товарищами. На этом фоне они сблизились, а там и поняли, что испытывают взаимную симпатию.
Роман Тотьмяниной и Ягудина начался в 2008 году. И они не спешили их узаконивать. Сначала они дважды стали родителями — первенцем оказалась дочка Елизавета (2009 год), а в 2015 году родилась еще одна девочка Мишель. И лишь в 2016 году Ягудин и Тотьмянина поженились.
Татьяна Тотьмянина с мужем и дочками. Фото: соцсети
Причем регистрация брака оказалась спонтанным решением. Пара находилась на гастролях в Красноярске, когда им пришло в голову наведаться в ЗАГС. Они не стали откладывать в долгий ящик этот шаг, да и за 10 лет гражданского брака вопросы о регистрации порядком надоели, объяснял поступок позже глава семьи.
Татьяна Тотьмянина: горячие фото
Фигуристка по сей день в отличной форме, которую поддерживает не только на тренировках, но и в спортзале и дома. Рост Тотьмяниной - 161 см, а вес 46 кг, и его спортсменка с легкостью удерживает. После родов она быстро вернулась в привычную форму и даже изредка публикует в своем микроблоге кадры в бикини, глядя на которые люди приходят в восторг.
Татьяна Тотьмянина в бикини. Фото: соцсети
Татьяна Тотьмянина сегодня
В настоящее время Тотьмянина продолжает участвовать в ледовых шоу Ильи Авербуха. Осенью фигуристка снова вошла в состав проекта «Ледниковый период», где пару ей составил старый знакомый актер Илья Колесников, с которым в предыдущем сезоне им не хватило буквально одного балла до победы.
Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников в шоу "Ледниковый период". Фото: Global Look Press