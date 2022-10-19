Татьяна Тотьмянина: как пришла в фигурное катание, крутила роман со своим тренером и стала олимпийской чемпионкой

Фигуристка Татьяна Тотьмянина сегодня - звезда ледовых шоу. Она выступает у Ильи Авербуха, но начинала с Евгением Плющенко. Однако, между спортсменами случился разлад, едва не вылившийся в судебное разбирательство. Подробнее об этом, а также личной жизни олимпийской чемпионки - читайте далее.

Татьяна Тотьмянина: детство, родители

Татьяна Тотьмянина родилась в 1981 году 2 ноября в Перми. В детстве врачи по состоянию здоровья порекомендовали родителям отдать девочку в спортивную секцию, и мама, которая занималась фигурным катанием, без обсуждений решила – Таня будет заниматься на льду. И в четыре годика девочка начала свой спортивный путь у тренера Андрея Кислухина.