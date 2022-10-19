Что нужно купить из еды прямо сейчас: как обеспечить свою семью на две недели

Обязательно нужен запас круп, сахара и сладостей — шоколада, конфет. Это важно: при возросших нагрузках на психику сахар помогает получить эндорфины, которые не будут лишними. Очень пригодятся различные соленья.

Не обойтись и без таких продуктов, как сухари, хлебцы, то есть без продуктов, которые долго хранятся. Количество еды определяется из расчета три тысячи килокалорий на человека в сутки, ее должно хватить на две недели минимум.

Следующий пункт — газовая горелка и газовые баллоны. Кроме того, у вас должно быть что-то, на чем вы сможете кипятить воду, готовить и разогревать еду. Еще один совет: в доме должны обязательно быть полиэтилен и скотч.

Эти простые вещи помогут в случае, если будут повреждены стекла: полиэтиленом вы сможете закрыть и загерметизировать окна. Могут пригодиться в хозяйстве налобные фонарики с запасными батарейками.