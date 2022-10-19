Что нужно купить из еды прямо сейчас: как обеспечить свою семью на две недели

Реальность такова, что многие сегодня задумываются о создании запасов продуктов и прочих товаров. На всякий случай. Мы хорошо помним панические закупки в период пика пандемии, когда с магазинных полок сметалось все подряд. Тeleprogramma.pro выяснила, что понадобится в качестве резерва на самом деле, у Эда Халилова, эксперта по выживанию.
— Чем посоветуете запасаться в первую очередь — продукты, медикаменты, одеяла, спальники?
— Первое — это вода. Рекомендуется иметь запас воды примерно на две недели из расчета пять литров чистой питьевой воды на человека в день. Далее, нужны запасы продуктов. Консервы — мясные, рыбные, сгущенка, а также консервированные ананасы, персики и другие продукты, которые можно и в обычное время употребить.
Фото: Global Look Press
Обязательно нужен запас круп, сахара и сладостей — шоколада, конфет. Это важно: при возросших нагрузках на психику сахар помогает получить эндорфины, которые не будут лишними. Очень пригодятся различные соленья.
Не обойтись и без таких продуктов, как сухари, хлебцы, то есть без продуктов, которые долго хранятся. Количество еды определяется из расчета три тысячи килокалорий на человека в сутки, ее должно хватить на две недели минимум.
Следующий пункт — газовая горелка и газовые баллоны. Кроме того, у вас должно быть что-то, на чем вы сможете кипятить воду, готовить и разогревать еду. Еще один совет: в доме должны обязательно быть полиэтилен и скотч.
Эти простые вещи помогут в случае, если будут повреждены стекла: полиэтиленом вы сможете закрыть и загерметизировать окна. Могут пригодиться в хозяйстве налобные фонарики с запасными батарейками.
Фото: Global Look Press
Что касается медикаментов, их должно быть достаточно: чем больше — тем лучше. От головной боли, от желудочных расстройств, обезболивающие препараты, антигистаминные, антисептики, антибиотики и, конечно, препараты, которые необходимы вам постоянно, от которых зависит ваше самочувствие, если у вас имеются какие-то хронические заболевания. Имеет смысл закупить перевязочные материалы.
Очень хорошо, если в доме есть запас теплой одежды, особенно на пороге зимы. Если вдруг перестанет работать отопление, специалисты по выживанию рекомендуют поставить в самой маленькой комнате палатку, сложить в нее одеяла, подушки, пледы и жить всем членам семьи в этой палатке: так будет теплее.
Еще я бы посоветовал иметь заряженные пауэр-банки (power bank), чтобы можно было в любой момент зарядить телефоны, фонари, аккумуляторы и прочее. Это поможет сохранять связь с внешним миром: пользоваться телефонами, планшетами, ноутбуками. Связь — это самое важно. Нет ничего хуже, чем сидеть дома и не понимать, что происходит вокруг.
Фото: Global Look Press
Тeleprogramma.pro собрала информацию по выживанию в сложных условиях. Специалисты советуют закупить следующие продукты — из расчета на одного человека на 14 дней. Мясо (любое) — 2-3 кг: его надо нарезать на крупные куски, каждый обернуть отдельно целлофаном и заморозить.
Картофель — 10 кг. Кстати, отвар картофеля в трудной ситуации тоже пригодится: его можно использовать для варки супа или просто пить, в нем много витаминов. Лук — 3 кг. Крупы — 3 упаковки, каждая по 0,5-1 кг (хранить лучше в магазинной упаковке, не пересыпая в банки). Лучше купить разные крупы, не одну гречку.
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Макаронные изделия (из твердых сортов пшеницы) — 8 пачек. Хорошее решение — овощные смеси глубокой заморозки. Мука — 3 кг: из нее можно напечь блинов или лепешек. Яйца — 1 упаковка. Тушенка, рыбные консервы и сгущенка — по 4 банки. Черный чай — 1 пачка. Кроме того, пригодятся сухофрукты и орехи: и в качестве десерта, и в качестве источника энергии и витаминов.