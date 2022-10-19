Как Юлия Савичева ушла от Фадеева, потеряла ребенка и пережила долгую разлуку с маленькой дочкой

Когда Юле исполнилось 7 лет, ее жизнь круто изменилась: семья перебралась в Москву. Мама устроилась работать в дом культуры, там же репетировал и давал концерты «Конвой»: музыканты переехали в столицу всем коллективом.

И без Юли, разумеется, не обошлось: все новогодние и другие праздники девочка была занята – ее звонкий голос быстро запомнили и полюбили зрители местного ДК. Кстати, за участие в новогодних утренниках ей платили гонорары.

А в 8 лет Юля начала работать на бэк-вокале у популярной певицы Линды, и даже снялась в нескольких клипах. Кто бы мог тогда подумать, что пройдет совсем немного времени – и Юля станет даже популярнее, чем Линда! Несмотря на такую активную творческую жизнь, девочка успевала и уроками заниматься: школу Савичева окончила всего с тремя четверками, остальные отметки были отличными.

Юлия Савичева: «Фабрика звезд»