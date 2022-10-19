Как Юлия Савичева ушла от Фадеева, потеряла ребенка и пережила долгую разлуку с маленькой дочкой

Юлия Савичева родилась в 1987 году в провинциальном городе Кургане. Ее день рождения – 14 февраля: праздник всех влюбленных. Надо полагать, это неслучайно: ведь все Юлино творчество посвящено романтичному чувству по имени Любовь.
Юлия Савичева: папины барабаны
Юлия Савичева с мамой. Фото: соцсети
Мама девочки, Светлана Анатольевна, учила детей в музыкальной школе Кургана. Отец, Станислав Борисович, играл на ударной установке в рок-группе Максима Фадеева «Конвой».
Стоит ли удивляться тому, что еще маленькой девочкой Юля уже вовсю стучала на барабанах: папа научил. И страх сцены был ей незнаком: с 5 лет она пела в составе ансамбля «Светлячок» и участвовала в выступлениях папиной группы.
Юлия Савичева: переезд в Москву и первые гонорары в 7 лет
Юлия Савичева в детстве. Фото: соцсети
Когда Юле исполнилось 7 лет, ее жизнь круто изменилась: семья перебралась в Москву. Мама устроилась работать в дом культуры, там же репетировал и давал концерты «Конвой»: музыканты переехали в столицу всем коллективом.
И без Юли, разумеется, не обошлось: все новогодние и другие праздники девочка была занята – ее звонкий голос быстро запомнили и полюбили зрители местного ДК. Кстати, за участие в новогодних утренниках ей платили гонорары.
А в 8 лет Юля начала работать на бэк-вокале у популярной певицы Линды, и даже снялась в нескольких клипах. Кто бы мог тогда подумать, что пройдет совсем немного времени – и Юля станет даже популярнее, чем Линда! Несмотря на такую активную творческую жизнь, девочка успевала и уроками заниматься: школу Савичева окончила всего с тремя четверками, остальные отметки были отличными.
Юлия Савичева: «Фабрика звезд»
Юлия Савичева. Фото: Global Look Press
К тому времени было уже ясно: талантливую девушку ждет успешная вокальная карьера. В 16 лет Юля оказалась на «Фабрике звезд», которой руководил Максим Фадеев. Он прекрасно знал Юлю и ее отца, но вовсе не это стало причиной того, что Савичева попала в пятерку финалистов, - вместе с Полиной Гагариной, Марией Ржевской, Еленой Темниковой и Еленой Терлеевой.
Этого было достаточно, чтобы карьера юной певицы пошла вверх. Ее песни «Корабли» и «Высоко», а затем – «Прости за любовь», с которой она выступила на «Песне года», сразу стали хитами.
Юлия Савичева: борьба с анорексией
Юлия Савичева. Фото: Global Look Press
Успех помог Юле справиться с комплексами: в 13-14 лет она настолько себе не нравилась, что почти перестала есть, и в результате анорексии похудело до 38 килограммов.
Убедившись, что для выступлений на сцене нужны силы, девушка взяла себя в руки и перестала морить себя голодом, отдав предпочтение сбалансированному питанию. Сейчас, в свои 35 лет, при росте 160 см, певица весит 51-53 кг.
Юлия Савичева: «Евровидение» и телепроекты
В 2004 году Юля отправилась на «Евровидение». Правда, заняла там всего 11-е место, но для российских зрителей это уже не имело большого значения: Юлю полюбили. В 2005-м вышла ее песня «Если в сердце живет любовь», ставшая саундтреком известного сериала «Не родись красивой».
Она записывала все новые композиции, и при этом успевала участвовать в других творческих проектах: в 2008-м поклонники следили за ее выступлениями в паре с французским фигуристом Жеромом Бланшаром в шоу «Звездный лед» на телеканале «Россия».
Потом она блистала вместе с Евгением Папунаишвили в «Танцах со звездами», участвовала в программах «Один в один!», «Секрет на миллион», «Когда все дома»…
Юлия Савичева: семейные драмы
Юлия Савичева и Александр Аршинов. Фото: соцсети
Еще в начале 2000-х ходили слухи о романе Юли с телеведущим Дмитрием Борисовым. Тогда же юная Савичева познакомилась с музыкантом Александром Аршиновым. Между ними возникли нежные чувства, но вскоре Юля в составе «Фабрики звезд» уехала на гастроли. Разлука показала, чего стоила их любовь.
Поначалу Александр не звонил, и Юля решила: отношения закончились. Но, узнав о том, что Юля заболела, Аршинов тут же примчался к ней в гостиницу с цветами и шоколадками. В дальнейшем они то ссорились и расходились, то мирились и вновь были вместе.
Когда Юля узнала, что беременна, она очень обрадовалась, но решила: будет продолжать выступать до последнего, сколько сможет. Врачи запретили ей перелеты и нагрузки. Как вспоминала потом артистка в интервью:
«Знаете, что я ответила? «Да это фигня! На самом деле я в порядке. Главное, что получилось забеременеть, а дальше все будет отлично», — я даже отказывалась принимать препараты, которые прописывал врач.
Старшее поколение поддерживало: «Мы в свое время не носились по врачам, не пили лекарств, вот вы и родились здоровыми!» Веря в себя, я продолжала летать, выступать и прыгать по сцене. За что вскоре поплатилась».
Юля потеряла ребенка, и ее жизнь врачи едва спасли.
Юлия Савичева: португальская дочь
Аня, дочь Юлии и Александра. Фото: соцсети
Случившееся сплотило Юлю и Александра. Они твердо знали: все равно у них родится ребенок, они обязательно станут родителями! Юля долго лечилась, ничего не помогало.
Она решила на время оставить сцену, и продюсер Максим Фадеев, которого Юля считала своим вторым отцом, узнав о ее планах, сразу отпустил певицу в «свободное плавание». Певица решила просто «отпустить» ситуацию, много отдыхать и наслаждаться жизнью. И именно тогда она, наконец, забеременела.
Об этом она узнала в Португалии, где находилась на отдыхе с мужем и где жили родители Александра Аршинова. Дочь Анна родилась 14 июля 2017 года в этой стране: пришлось остаться в Португалии до самых родов, ведь врачи запрещали беременной Юле перелеты.
«Свободное плавание» - без Фадеева
Юлия Савичева. Фото: соцсети
Все прошло хорошо, девочка родилась здоровой, и сама Юля чувствовала себя прекрасно. Буквально через месяц после родов она вернулась на сцену. Теперь, без Макса Фадеева и его продюсерского центра, ей приходилось заниматься своим продвижением самостоятельно. Было нелегко, но она не унывала.
Доход Юлии Савичевой
Юлия Савичева. Фото: соцсети
Несколько лет назад выступление Юлии Савичевой на корпоративе стоило 20 тысяч евро, а в предновогодние дни еще дороже – 25 тысяч. Словом, Юля с мужем много работали. Маленькую Аню в это время воспитывали в Португалии бабушка и дедушка – родители Аршинова. По сути, Савичева после рождения дочери жила на две страны: постоянно летала в Россию и обратно.
Юлия Савичева: разлука с дочкой
Юлия Савичева. Фото: соцсети
Сложности начались в 2020-м. Пандемия коронавируса закрыла границы, потом были проблемы с документами, и Юля полтора года не могла увидеть свою дочь. Некоторые подписчики обвиняли ее в этом, называя плохой матерью. Певица отвечала на такие выпады довольно резко: мол, девочке гораздо лучше жить на побережье, в теплом климате, под присмотром любящих бабушки и дедушки.
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«Как только разрешится ситуация с ковидом, мы обязательно привезем ее. Покажем, как здесь устроена жизнь, какие есть школы и детские сады, — говорила Юля в 2021 году. — Если она скажет, что хочет жить в России, — без проблем. Мы не будем решать за нее, это позиция нашей семьи. У Ани уже есть свое мнение, свой характер и видение мира, так что выбирать страну, где она захочет жить, будет сама. Мы со своей стороны можем обеспечить ей комфортные условия в любом месте».
Певица занимается оформлением документов, чтобы получить вид на жительство в Португалии и больше не разлучаться с дочкой так надолго. Она давно уже не выступает в таком жестком темпе, как когда-то, появляясь в основном на сборных концертах, - основное время звезда уделяет дочери. Юлия убедилась: для нее нет ничего важнее семьи и благополучия близких.