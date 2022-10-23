Как звезды возвращают себе утраченную красоту и сколько за это платят

Ксенонотерапия: 37 тыс. руб.

Технологию придумали в России, а теперь эксплуатируют не только у нас, но и в самых дорогих оздоровительных центрах США и Европы. Ксенон - это газ, используется в медицинской практике с 90-х годов. Медицинский ксенон не имеет вкуса, цвета и запаха, а пациент получает его в виде ингаляции. Он не вызывает привыкания и быстро выводится из организма. Лечат ксенонотерапией последствия стресса, включая бессонницу.

Обещают улучшить настроение, память, сон и избавить от нервозности. Известный светский лев, экс-главред глянцевого журнала «Татлер» Ариан Романовский утверждает, что на ксеноне сидят многие звезды и богачи: «Ощущения примерно такие: тело постепенно накрывает теплой волной, по нему начинают бегать приятные мурашки, а плохие мысли улетучиваются. Кто-то погружается в дрему, у кого-то, наоборот, резко проясняется разум и приходят озарения. Поговаривают, Андрей Малахов тоже поклонник ксенона. Ходит в известную клинику».

Стоит выбирать клиники с репутацией и лицензиями, иначе может случиться беда - летом во время сеанса ксенонотерапии умер 45-летний топ-менеджер одной московской компании. «Все страшно перепугались: теперь дозировки везде строго определенные - ни на одну шкалу не выше», - пишет Романовский. «Ксенонщиков» порой вызывают прямо в богатые дома на Рублевку. За одну процедуру пациент может получить с помощью ингаляторного введения до 3 литров газа.

Криоконсервация яйцеклеток: 200 тыс. руб.

Криоконсервация в репродуктологии - это сохранение сперматозоидов, яйцеклеток и эмбрионов для применения в программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Криоконсервация позволяет женщине в зрелом возрасте стать мамой. В этом случае в протоколе ЭКО будут использоваться замороженные «молодые» яйцеклетки. «Я хочу родить ребенка от такого же осознанного папы, как и я. Поэтому я себя обезопасила, заморозив яйцеклетки. Теперь я беру паузу, чтобы посмотреть, от кого я хочу произвести потомство», - откровенничает Анна Семенович. Певица проходила эту процедуру несколько раз, чтобы получить гарантированный результат.

Младшая сестра Жанны Фриске недавно стала мамой - родила дочку Луну. 36-летняя Наталья планирует рожать еще: «У меня заморожено еще много яйцеклеток, которые ждут своего часа».

Замораживать можно созревшие яйцеклетки, получая их в естественном цикле - по одной штуке в месяц. Однако чаще делают гормональную стимуляцию для забора сразу большого количества клеток. Если проходить процедуры в престижной клинике, используя импортные препараты, то с учетом года хранения придется заплатить 200 тыс. руб. Продление на год стоит в среднем 15 тыс. рублей.

Пересадка волос: 400 тыс. руб.

Российские звездные мужчины справляются с облысением с помощью операций по пересадке волос - требуется несколько процедур с большим перерывом во времени. В среднем каждая стоит 400 тыс. руб. Волосяные фолликулы перемещают с затылка туда, где их не хватает. Таким образом обзавелись завидными шевелюрами Григорий Лепс и Стас Михайлов. Как правило, все происходит в заграничных клиниках. «Я сделал три операции. Это мои же волосы, никаких накладок!» - хвастается Михайлов.

Липосакция: 3 млн руб.

Липосакцию делают многие звезды, но признаются в этом единицы. У артисток есть любимый пластический хирург Тимур Хайдаров - к нему очередь на год вперед, так как он умеет создавать из обычных людей с возрастными изменениями практически атлетов.