Как Анджелина Джоли высасывает последние соки из бывшего мужа

И тут грянул очередной процесс - между другой парой Голливуда, Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Актриса подала на развод в 2016 году, через три года их брак был расторгнут, но разборки продолжаются до сих пор.

Суд да дети

После развода звезд в 2019 году наружу начали просачиваться странные подробности их личной жизни. Няни рассказывали, что совместное жилище многодетной семьи Питта и Джоли (трое собственных детей - Шайло, Нокс и Вивьен и трое приемных - Мэддокс, Пакс и Захара) представляло нечто вроде коммуны. У каждого из отпрысков было по няне, которые заменяли и школу, и друзей, и социализацию.

Мама и папа занимались карьерой и ни к чему хорошему при всем обилии благих намерений хаотичный процесс воспитания привести не мог бы. Особенно если учитывать, что инициатором усыновлений и удочерений была именно Джоли. Брэда, как выяснилось впоследствии, все это не очень радовало. .

Все вскрылось в 2016 году, когда Анджелина подала заявление на мужа, сорвавшегося на детей и на нее в самолете. Речь об инциденте в частном джете при перелете из Франции в Лос-Анджелес. По словам актрисы, в ходе конфликта из-за «излишнего потакания детям» Питт ударил одного из детей по лицу, другого схватил за горло, а саму актрису затащил в туалетную комнату, схватил за голову и начал трясти и прикладывать о борт самолета. А еще полил членов семьи вином и пивом. Делом занялось ФБР.

«Когда один из детей словесно защищал Джоли, Питт бросился на ребенка, и Джоли схватила его сзади, чтобы остановить, - указано в иске. - Чтобы сбросить Джоли со спины, Питт бросился назад на сиденья самолета, повредив ей спину и локоть. Дети бросились к ним и пытались защитить друг друга. Прежде чем все закончилось, Питт душил одного из детей и ударил другого по лицу. Некоторые из детей умоляли Питта остановиться. Все они были напуганы».