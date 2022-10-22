Как Анджелина Джоли высасывает последние соки из бывшего мужа

И тут грянул очередной процесс - между другой парой Голливуда, Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Актриса подала на развод в 2016 году, через три года их брак был расторгнут, но разборки продолжаются до сих пор.
Суд да дети
После развода звезд в 2019 году наружу начали просачиваться странные подробности их личной жизни. Няни рассказывали, что совместное жилище многодетной семьи Питта и Джоли (трое собственных детей - Шайло, Нокс и Вивьен и трое приемных - Мэддокс, Пакс и Захара) представляло нечто вроде коммуны. У каждого из отпрысков было по няне, которые заменяли и школу, и друзей, и социализацию.
Мама и папа занимались карьерой и ни к чему хорошему при всем обилии благих намерений хаотичный процесс воспитания привести не мог бы. Особенно если учитывать, что инициатором усыновлений и удочерений была именно Джоли. Брэда, как выяснилось впоследствии, все это не очень радовало. .
Все вскрылось в 2016 году, когда Анджелина подала заявление на мужа, сорвавшегося на детей и на нее в самолете. Речь об инциденте в частном джете при перелете из Франции в Лос-Анджелес. По словам актрисы, в ходе конфликта из-за «излишнего потакания детям» Питт ударил одного из детей по лицу, другого схватил за горло, а саму актрису затащил в туалетную комнату, схватил за голову и начал трясти и прикладывать о борт самолета. А еще полил членов семьи вином и пивом. Делом занялось ФБР.
«Когда один из детей словесно защищал Джоли, Питт бросился на ребенка, и Джоли схватила его сзади, чтобы остановить, - указано в иске. - Чтобы сбросить Джоли со спины, Питт бросился назад на сиденья самолета, повредив ей спину и локоть. Дети бросились к ним и пытались защитить друг друга. Прежде чем все закончилось, Питт душил одного из детей и ударил другого по лицу. Некоторые из детей умоляли Питта остановиться. Все они были напуганы».
Фото: Global Look Press
Инцидент не был однозначной причиной расставания, но стал спусковым крючком - в 2016 году Джоли подала на развод. Брэд сказал, что трактовка жены «полностью неверная». Агенты ФБР вели расследование, но, судя по всему, сочли, что муж и жена - одна сатана. И если в самолете и произошло нечто, то явно не без участия Анджелины.
По крайней мере журнал Rolling Stone писал, что дело не получило ход, потому что Джоли сама нанесла Питту травмы - у него были зафиксированы царапины на шее. Обвинения в адрес актера следователи ФБР и прокуратуры совместно решили не выдвигать. Но на этом разборки между бывшими супругами не закончились.
Еще до развода началась борьба за опеку над детьми. В ходе изнурительных переговоров в 2018 году они вроде бы достигли мирового соглашения по поводу детей, но параллельно продолжили готовиться к тяжбам. Позже Питт через суд на какое-то время добился совместной опеки - во все нужные для этого документы внесли изменения.
Но Джоли все опровергала, требовала отстранения судьи и продолжала борьбу за единоличную опеку. Брэд считает, что бывшая жена тянет время до совершеннолетия Шайло (16 лет), Нокса и Вивьен (обоим - 14 лет), то есть до момента, когда они сами смогут отказаться от общения. Сам он пошел в клуб анонимных алкоголиков и навсегда, как уверяет, отказался от спиртного.
Русский след и алкоголь
В начале июня текущего года Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом. Актер был возмущен, что экс-супруга в 2021 году продала долю в семейной винодельне Chateau Miraval на юго-востоке Франции в Провансе площадью более 500 га, владельцем которой был Питт, а также намеренно скрыла этот факт от бывшего мужа.
Та самая винодельня преткновения. Фото: Abaca Press/ТАСС
Покупателем доли стал российский олигарх и алкогольный магнат Юрий Шефлер (производитель водки «Столичная»). Такой поступок особенно задел актера, потому что винодельня была не просто их отдушиной и способом заработка, но и семейным алтарем. В 2014 году они поженились именно в этом месте, для чего использовали часовню на территории поместья. Питт счел сделку по винодельне циничной местью. И подал в суд.
Теперь Питт зол еще и на россиянина Юрия Шефлера.Фото: РИА, новости
Анджелина по привычке стала все отрицать и винить Брэда. Якобы он сам саботировал мировую и вообще требовал подписать документ с обязательством никогда и никому не рассказывать «подробности физического и эмоционального насилия в отношении нее самой и ее детей».
Адвокаты Джоли продолжали давить на жалость: мол, решение Джоли связано с тем, что ей «становилось все более некомфортно владеть бизнесом по производству алкоголя». В итоге суд признал сделку легитимной, аннулировать ничего не стал. Это должно было успокоить Анджелину, но, наоборот, только разозлило.
В сентябре 2022 года компания Анджелины Nouvel подала ответный иск на $250 млн (почти 16 млрд руб.) против Брэда, обвинив актера в захвате контроля над семейной винодельней.
А в начале октября этого года Джоли снова обратилась в ФБР. Опять по тому же самому скандалу в самолете. Дескать, в тот раз агент «пришел к выводу, что у правительства были вероятные основания для обвинения Питта в федеральном преступлении за его поведение в тот день», но выдвигать их никто не стал. Поэтому дело надо расследовать повторно.
Казалось бы, при чем тут алкогольный бизнес? Новый иск по старому делу стал встречным ходом Джоли, наказанием за «винодельный» иск Питта. Еще одним рычагом, который актриса, как надеется, сможет использовать в случае неудачного исхода суда и неразрешенного вопроса с детской опекой. Элементом шантажа. Все понимают, как это работает, но никто ничего поделать не может. Адвокаты актрисы несут и несут новые бумажки в ФБР.
Тем временем пресс-секретарь ФБР Лаура Эймиллер сообщила CNN, что ведомство уже «провело проверку обстоятельств» ссоры в самолете в 2016 году и решило, что «не будет проводить дальнейшего расследования». Юристы и инсайдеры считают, что Питту с учетом срока давности вменяемых деяний вряд ли грозит тюремное заключение. Однако репутационные потери, в случае обнародования новых подробностей той грязной свары в самолете, могут быть довольно ощутимы.