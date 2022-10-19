«Дикой Розе» - 70: Вероника Кастро влюбляется в молоденьких и запрещает сыновьям жениться

У российских телезрителей Вероника Кастро ассоциируется с образами героинь из мелодрам - яркой и ранимой Розой Гарсиа из «Дикой Розы», Марианной из сериала «Богатые тоже плачут». А у себя на родине, в Мексике, Вероника постоянно в эпицентре скандалов, связанных с личной жизнью.

У актрисы двое сыновей, которые носят ее фамилию. Замужем звезда не была. Имя отца старшего сына Кристиана актриса успешно скрывала с момента его рождения в 1974 году до начала двухтысячных, хотя журналисты проводили многочисленные расследования на эту тему.

В нулевые грянул скандал - мексиканка Бланка Санчес обвинила Веронику Кастро в том, что та в 1974-м выкрала из госпиталя одного из ее новорожденных сыновей-близнецов. Якобы Кристиан Кастро - копия ее сына, поэтому несчастная женщина затребовала ДНК. Вероника хранила молчание сколько могла, но когда скандал достиг апогея, то заставила комика Мануэля Вальдеса сделать признание: Кристиан - его сын. После этого претензии «безутешной матери» с пропавшим близнецом прекратились. Вальдес недавно умер, он был старше Вероники Кастро на 21 год, и у него от разных женщин осталось... 12 сыновей.

Вероника и Мануэль познакомились на ТВ, где Вальдес в начале 70-х вел суперпопулярное телешоу. Он положил глаз на симпатичную артистку и помог ей получить диплом диктора. Но ловелас быстро закончил отношения, узнав о беременности подруги. Мексиканский комик не принимал участия в воспитании Кристиана. Вероника сама обеспечивала семью - у нее всегда было много высокооплачиваемой работы на ТВ, в кино и в театре.

Младшего сына Мишеля Вероника родила в 1981 году после семилетнего романа с актером Энрике Ньембро. Мишеля звезда тоже воспитывала одна, сразу после родов расставшись с Энрике - узнала, что у него есть еще одна гражданская жена и дети.

«По-женски счастлива я была только в кино. В реальности у всех моих отношений был грустный финал», - признавалась актриса. Но романов у Кастро было так много, что журналисты едва успевали рассказывать о ее новых отношениях с актерами, телеведущими, манекенщиками...

После 60 лет она переключилась на молоденьких. 30-летний актер массовки недавно откровенничал в интервью: «Я понимал, что нужен ей только для любовных отношений, но не беспокоился об этом, а также о том, что люди примут меня за охотника за деньгами и славой». Вероника владеет сетью салонов красоты и регулярно преображается у лучших пластических хирургов страны, так что рядом с молодыми любовниками выглядит вполне гармонично.

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