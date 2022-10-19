«Дикой Розе» - 70: Вероника Кастро влюбляется в молоденьких и запрещает сыновьям жениться

Сериалы с ее участием в России показывали в конце прошлого века. Но зрители до сих пор помнят Веронику Кастро - мыльные оперы были в диковинку, за персонажей переживали как за родных. 19 октября Веронике Кастро стукнет 70. Рассказываем, как живет мексиканская актриса, ставшая кумиром целого поколения домохозяек.
Скандал - ее второе имя
Сериал «Богатые тоже плачут» в Мексике вышел в 1979 году. Фото: кадр из сериала
У российских телезрителей Вероника Кастро ассоциируется с образами героинь из мелодрам - яркой и ранимой Розой Гарсиа из «Дикой Розы», Марианной из сериала «Богатые тоже плачут». А у себя на родине, в Мексике, Вероника постоянно в эпицентре скандалов, связанных с личной жизнью.
У актрисы двое сыновей, которые носят ее фамилию. Замужем звезда не была. Имя отца старшего сына Кристиана актриса успешно скрывала с момента его рождения в 1974 году до начала двухтысячных, хотя журналисты проводили многочисленные расследования на эту тему.
В нулевые грянул скандал - мексиканка Бланка Санчес обвинила Веронику Кастро в том, что та в 1974-м выкрала из госпиталя одного из ее новорожденных сыновей-близнецов. Якобы Кристиан Кастро - копия ее сына, поэтому несчастная женщина затребовала ДНК. Вероника хранила молчание сколько могла, но когда скандал достиг апогея, то заставила комика Мануэля Вальдеса сделать признание: Кристиан - его сын. После этого претензии «безутешной матери» с пропавшим близнецом прекратились. Вальдес недавно умер, он был старше Вероники Кастро на 21 год, и у него от разных женщин осталось... 12 сыновей.
Вероника и Мануэль познакомились на ТВ, где Вальдес в начале 70-х вел суперпопулярное телешоу. Он положил глаз на симпатичную артистку и помог ей получить диплом диктора. Но ловелас быстро закончил отношения, узнав о беременности подруги. Мексиканский комик не принимал участия в воспитании Кристиана. Вероника сама обеспечивала семью - у нее всегда было много высокооплачиваемой работы на ТВ, в кино и в театре.
Младшего сына Мишеля Вероника родила в 1981 году после семилетнего романа с актером Энрике Ньембро. Мишеля звезда тоже воспитывала одна, сразу после родов расставшись с Энрике - узнала, что у него есть еще одна гражданская жена и дети.
«По-женски счастлива я была только в кино. В реальности у всех моих отношений был грустный финал», - признавалась актриса. Но романов у Кастро было так много, что журналисты едва успевали рассказывать о ее новых отношениях с актерами, телеведущими, манекенщиками...
После 60 лет она переключилась на молоденьких. 30-летний актер массовки недавно откровенничал в интервью: «Я понимал, что нужен ей только для любовных отношений, но не беспокоился об этом, а также о том, что люди примут меня за охотника за деньгами и славой». Вероника владеет сетью салонов красоты и регулярно преображается у лучших пластических хирургов страны, так что рядом с молодыми любовниками выглядит вполне гармонично.
Как сыр в масле
С любимыми сыновьями от некогда любимых мужчин - Мишелем (слева) и Кристианом. Фото: соцсети
Вероника Кастро очень обеспеченная женщина. Она живет в шикарном особняке в Мехико, где на нее работает целый штат прислуги. Долгие годы Вероника жила с мамой, но два года назад ее родительница умерла в возрасте 87 лет. Звезда тяжело пережила потерю: «Мама воспитывала моих сыновей, а я была в большей степени их отцом и все время зарабатывала деньги: снималась, пела. Приходилось много работать, чтобы мы хорошо жили».
Теперь Кастро ждет выходных, чтобы встретить долгожданных гостей - сыновей и внучек. Старший Кристиан - очень популярный в Мексике певец и композитор, а младший Мишель - режиссер и продюсер. Со старшим сыном Вероника несколько лет не общалась - не одобряла выбор жены. Но Кристиан давно развелся, поэтому опять ежедневно созванивается с мамой и ездит по выходным на семейные обеды.
У него две дочери, и актриса любит проводить время с детьми. У младшего наследника Вероники детей нет. Более того, любящая мама расстроила свадьбу Мишеля, так как посчитала, что невеста не подходит ее сыну. Когда-то Кастро окончила университет международных отношений по специальности «дипломат», но в жизни звезда не церемонится с людьми, которые ей не нравятся.
Актриса не раз заявляла об окончании карьеры. Однако недавно она снялась в комедийно-драматическом сериале Netflix «Дом цветов». Этот проект периодически продлевается на новый сезон, поэтому Кастро продолжает работу в компании молодежи. Вероника говорит, что у нее не бывает депрессий и отличное здоровье - благодаря генам: «Я не в силах отказаться от одной вредной привычки - курения, но стала дымить меньше, поэтому чувствую себя прекрасно». Ничто не мешает ей еще долго окунаться в новые амурные приключения.