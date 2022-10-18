Иван Колесников: как стал звездой сериалов, с кем обрел любовь, зачем вернулся на «Ледниковый период»

Актер театра и кино Иван Колесников уже во второй раз участвует в шоу «Ледниковый период». Победить непрофессионалу в спортивном проекте почетно, и звезда «Первого отдела» и «Союза спасения» намерен в этом сезоне взять реванш – ранее ему с Татьяной Тотьмяниной не хватило буквально одного балла до «золота».

А дома его поддерживает большая семья – любимая жена и три лапочки-дочки. Актер успевает и на экране – он востребован в многосерийных фильмах.

Иван Колесников: детство, родители

Иван Колесников родился в столице 18 марта 1983 год. Его отец Сергей – известный актер и ведущий программы «Фазенда», мать – художник Мария Великанова. Ваня стал вторым ребенком в семье, у него есть старший брат Александр, архитектор.