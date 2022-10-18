Иван Колесников: как стал звездой сериалов, с кем обрел любовь, зачем вернулся на «Ледниковый период»

Актер театра и кино Иван Колесников уже во второй раз участвует в шоу «Ледниковый период». Победить непрофессионалу в спортивном проекте почетно, и звезда «Первого отдела» и «Союза спасения» намерен в этом сезоне взять реванш – ранее ему с Татьяной Тотьмяниной не хватило буквально одного балла до «золота».
А дома его поддерживает большая семья – любимая жена и три лапочки-дочки. Актер успевает и на экране – он востребован в многосерийных фильмах.
Иван Колесников: детство, родители
Иван Колесников родился в столице 18 марта 1983 год. Его отец Сергей – известный актер и ведущий программы «Фазенда», мать – художник Мария Великанова. Ваня стал вторым ребенком в семье, у него есть старший брат Александр, архитектор.
Маленький Иван Колесников с родителями и старшим братом. Фото: соцсети
С детства Иван был погружен в театральную гущу событий, рос, что называется, за кулисами, на папиной работе. И сам решил, что пойдет по отцовским стопам. А вскоре и возможность проявить себя на экране представилась – Ваня снялся в «Ералаше».
Окончив школу, Иван поступил в театральное училище им.Щепкина и со второго курса уже получал практический опыт – играл в МХТ им.Чехова в популярном спектакле «Вечность и еще один год». Однако, в основной состав зачислен не был, а отправился по завершении учебы служить в армию.
Иван Колесников: театр
Долг родине Колесников отдал на сцене театра Российской армии. Здесь с его участием зрители увидели несколько спектаклей. Демобилизовавшись, Иван вошел в труппу театра Моссовета. Пьесы «Сирано де Бержерак», «Ошибки одной ночи» и другие спектакли с участием молодого актера полюбились зрителю. Вскоре актер сменил театр и пополнил труппу театра «Маяковка». Но когда понял, что на киносъемки его отпускают неохотно, решил оставить сцену.
Иван Колесников (внизу) в молодости. Фото: соцсети
Иван Колесников: кино
В кино Колесников начал сниматься, будучи студентом. Эпизодические роли в картинах «День полнолуния», «Чехов и Ко», «Сыщики-2» стали первыми в карьере актера, если не считать «Ералаш».
Яркой на экране стала роль Колесникова в популярнейшем сериале «Бедная Настя» - он сыграл отрицательного героя Писарева. А вскоре появился на первом плане – в военной драме «Не забывай» в 2005 году.
Иван Колесников в сериале "Не забывай". Кадр из сериала
В 2006 году Колесников снялся в ленте «Меченосец». Сериале «Затмение» принес актеру главную роль и закрепил его популярность – Иван стал более узнаваемым для зрителей. Режиссеры тоже стремились чаще приглашать актера, и ему часто приходилось делать выбор между проектами. С участием Колесникова на экраны ежегодно выходит по несколько сериалов – «Личная жизнь доктора Селивановой» (2007), «Колдовская любовь» (2008), «Легенды колдовской любви» (2009), «Институт благородных девиц» (2010), «Терминал» (2011) и многие другие.
Иван Колесников в фильме "Скажи что-нибудь хорошее". Кадр из фильма
В полнометражных картинах Колесников тоже снимался. В 2015 году яркой стала роль в ленте Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи», а компанию на экране ему составили Федор Добронравов, Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова. За эту работу Колесников получил премию «Ника» в номинации «Открытие года», а также был номинирован на «Золотого орла».
В 2017 году Колесников сыграл в драмах «Анна Каренина» и «Движение вверх». Специально для роли баскетболиста Александра Белова актеру сшили обувь, добавляющую 10 см высоты росту актера, который составляет 191 см при весе 84 кг.
Иван Колесников в фильме "Союз спасения". Кадр из фильма
Сразу несколько исторических картин с участием Колесникова вышло в 2019 году - «Годунов», «Тобол», «Союз спасения». Пандемия коронавируса в 2020 году поставила на паузу многие проекты актера, ему, как и многим коллегам, пришлось туго.
Зато в 2022 году Колесников появился сразу в шести картинах – «Матрешка», «Ева, рожай!», «Агентство «Справедливость», «Тверская», «Первый отдел-2», «Союз спасения. Время гнева».
Иван Колесников: другие проекты
В 2021 году Иван Колесников принял участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В паре с Татьяной Тотьмяниной они смогли быстро выбиться в лидеры, но на один балл уступили «золото», став вторыми по итогам проекта.
Иван Колесников: личная жизнь
В личной жизни актера – полный штиль. Можно смело сказать, что Иван – однолюб, поскольку еще со студенческих времен выбрал себе женщину на всю жизнь. Его избранницей является костюмер Лина Раманаускайте, они вместе учились в училище. И с того времени не расстаются.
Иван Колесников с женой Линой Раманаускайте. Фото: соцсети
У пары – трое детей. Причем, с первой дочкой Авдотьей, родившейся в 2006 году, Колесников сидел в декретном отпуске сам, поскольку в работе был простой. Но это не стало новоиспеченному отцу в тягость.
Иван Колесников с женой и дочками. Фото: соцсети
Средняя дочь Вера родилась в 2013 году, а самая младшая, Лиза, - в 2018-м. Колесников счастлив в своем женском царстве и души не чает в дочках. Старшая уже выбрала себе путь – она идет по папиным стопам, хоть он и не горел желанием отдавать Авдотью в театральное.
Иван Колесников сегодня
В настоящее время Иван Колесников много снимается в сериалах. Один из последних популярных проектов с его участием – «Первый отдел – 2», продолжение истории про следователя Брагина.
Осенью 2022 года на Первом канале стартовал новый сезон «Ледникового периода» со старыми знакомыми. Как и прежде, Колесников в дуэте с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. Судя по настрою пары, они намерены в этом сезоне взять реванш.
Иван Колесников и Татьяна Тотьмянина в шоу "Ледниковый период". Фото: Global Look Press