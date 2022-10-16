«Встретил потрясающих людей»: Дэвид Бекхэм покупал пончики всем соседям по очереди к гробу королевы

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм не скоро забудет похороны королевы. Фото: Global Look Press

Знаменитый спортсмен простоял в ожидании 13 часов.

47-летний Дэвид Бекхэм был одним из тех британцев, кто простоял более десяти часов в очереди к гробу Елизаветы II, чтобы лично проститься с королевой. Знаменитого футболиста не испугала перспектива провести на ногах весь день в компании обычных людей. Он даже получил от этого большое удовольствие.

Эмоциями мужа по этому поводу поделилась в новом интервью его звездная супруга Виктория Бекхэм.

«Дэвид чувствовал себя очень смиренным, получая этот опыт, — сказала она в передаче Today. - Это было то, что он действительно хотел сделать. И он так счастлив, что сделал. Он сказал, что этот опыт был чем-то, что он изо всех сил пытается выразить. Это так много значило для него».

«Он сказал, что встретил там действительно потрясающих людей. Он покупал им всем пончики. Он сказал: «Я встретил прекрасных, прекрасных людей». И он так счастлив этому».

Дэвид, надо чаще встречаться с обычными людьми. А не только по скорбным поводам.

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Напомним, королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября этого года в возрасте 96 лет. Очередь к гробу правительницы в Лондоне растянулась почти на 8 километров.

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