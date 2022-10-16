«Встретил потрясающих людей»: Дэвид Бекхэм покупал пончики всем соседям по очереди к гробу королевы

47-летний Дэвид Бекхэм был одним из тех британцев, кто простоял более десяти часов в очереди к гробу Елизаветы II, чтобы лично проститься с королевой. Знаменитого футболиста не испугала перспектива провести на ногах весь день в компании обычных людей. Он даже получил от этого большое удовольствие.

Эмоциями мужа по этому поводу поделилась в новом интервью его звездная супруга Виктория Бекхэм.

«Дэвид чувствовал себя очень смиренным, получая этот опыт, — сказала она в передаче Today. - Это было то, что он действительно хотел сделать. И он так счастлив, что сделал. Он сказал, что этот опыт был чем-то, что он изо всех сил пытается выразить. Это так много значило для него». «Он сказал, что встретил там действительно потрясающих людей. Он покупал им всем пончики. Он сказал: «Я встретил прекрасных, прекрасных людей». И он так счастлив этому».

Дэвид, надо чаще встречаться с обычными людьми. А не только по скорбным поводам.