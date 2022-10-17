Муж-тиран, убийство любимого и третий брак: любовные драмы Ирины Круг

В старших классах к ней пришла первая любовь. Прошло всего несколько месяцев после выпускного, когда стало ясно: она беременна. Ира и ее избранник поженились, родилась дочь Марина.

Казалось, все хорошо: молодой муж выучился на зубного техника, начал работать. Но вскоре обнаружилось его пристрастие к запрещенным препаратам, а еще он стал неумеренно употреблять алкоголь и изменять жене.

Ирина рассказывала, что муж сильно изменился: стал агрессивным, мог поднять на нее руку, а после того, как он замахнулся на нее ножом, она ушла от него. Перебралась вместе с маленькой дочкой к родителям, работала в универмаге.

Денег катастрофически не хватало, наступила самая настоящая нищета. Поэтому Ирина с радостью согласилась, когда соседка предложила ей поработать официанткой в ресторане «Малахит».

Ирина Круг: из официанток – в костюмерши