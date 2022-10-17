Муж-тиран, убийство любимого и третий брак: любовные драмы Ирины Круг

Ирина Круг известна не только как вдова артиста Михаила Круга, но и как популярная певица, многократная обладательница премии «Шансон года».
В качестве жены известного певца Ирина довольствовалась ролью домохозяйки, воспитывала детей, а после трагической гибели мужа не сломалась, а сумела сделать блестящую карьеру и устроить свою личную жизнь.
Ирина Круг: детские неудачи и разочарования
Мама Ирины Круг. Фото: соцсети
Девичья фамилия Ирины – Глазко, она родилась в 1976 году, в Челябинске, в семье военного и чертежницы. Девочка мечтала стать актрисой, занималась в драмкружке, пробовала научиться играть на гитаре, но ее ждала неудача: ничего не получалось, отчасти из-за того, что она была левшой.
После уроков Ирина любила ходить на каток, ей очень нравилось скользить по гладкому льду, но в секцию фигурного катания ее не приняли – там занимались с трех лет. Это стало еще одним разочарованием. Ира горько плакала, родители ее утешали. Но самые трудные испытания ждали ее впереди…
Ирина Круг: первый муж, развод и бедность
Ирина и Михаил Круг. Фото: соцсети
В старших классах к ней пришла первая любовь. Прошло всего несколько месяцев после выпускного, когда стало ясно: она беременна. Ира и ее избранник поженились, родилась дочь Марина.
Казалось, все хорошо: молодой муж выучился на зубного техника, начал работать. Но вскоре обнаружилось его пристрастие к запрещенным препаратам, а еще он стал неумеренно употреблять алкоголь и изменять жене.
Ирина рассказывала, что муж сильно изменился: стал агрессивным, мог поднять на нее руку, а после того, как он замахнулся на нее ножом, она ушла от него. Перебралась вместе с маленькой дочкой к родителям, работала в универмаге.
Денег катастрофически не хватало, наступила самая настоящая нищета. Поэтому Ирина с радостью согласилась, когда соседка предложила ей поработать официанткой в ресторане «Малахит».
Ирина Круг: из официанток – в костюмерши
Ирина и Михаил Круг. Фото: соцсети
Именно там она познакомилась с Михаилом Кругом. Обслуживать приехавшую поужинать знаменитость оказалось нелегко: у Круга была аллергия на некоторые продукты, персонал опасался скандала, к «сложному» столу отправили новенькую. Робкая Ирина старалась выполнить все пожелания звезды.
Неожиданно она услышала от Михаила предложение поработать у него в команде – костюмершей. Ира согласилась не сразу: опасалась, не верила, что желание Круга помочь искренне, ведь она уже сталкивалась с ложью и предательством. Но музыкант проявил настойчивость, да и все вокруг уговаривали ее попробовать. И она решилась.
Ирина Круг: счастье рядом с любимым
Михаил и Ирина Круг с детьми. Фото: соцсети
Оставив Марину на маму и отчима, Ирина стала ездить с Кругом на гастроли. Артист целый год присматривался к девушке, которая ему понравилась, и лишь потом сделал ей предложение. В 2001 году они поженились и поселились в его большом доме все вместе: Ира, Марина, Михаил и его сын Дима от первого брака.
Теперь у Иры была новая фамилия – Воробьева (настоящая фамилия Михаила Круга). Молодожены были по-настоящему счастливы: Михаил отдыхал душой рядом с заботливой, спокойной Ирой, а она была благодарна ему за любовь и нежность, за то, что дочь Марина привязалась к нему всем сердцем и скоро стала называть папой.
Еще крепче их семья стала после того, как в 2002 году Ирина родила сына Сашу. Но мальчик не успел запомнить своего знаменитого отца: буквально через несколько месяцев Круга убили.
Ирина Круг: убийство Михаила
Михаил Круг. Фото: соцсети
Позднее Ирина рассказывала: муж спас ее ценой своей жизни, заслонил от пуль. Она предчувствовала беду и просила мужа нанять в дом охранников. Но Круг лишь отмахивался. И продолжал держать двери своего дома широко распахнутыми для множества гостей.
Убийство знаменитого шансонье стало очень резонансным, следствие велось очень долго – окончательно дело закрыли лишь в 2021 году. Для Ирины потеря мужа означала крах всей налаженной счастливой жизни. Она осталась вдовой с тремя детьми на руках – сын Михаила, Дима, давно считал ее родной матерью.
Ирина Круг: карьера певицы
Ирина Круг. Фото: соцсети
Ирина тосковала по мужу, не могла спать, плакала, не находя себе места. Но потом пришлось возвращаться в реальность, брать себя в руки и как-то зарабатывать на жизнь: кормильца рядом больше не было. Друзья посоветовали петь. Ей и самой этого давно хотелось.
Ирина попробовала – стало получаться. Конечно, было тяжело. Но ее поддерживала реакция зрителей: они хотели слушать песни Круга, они хотели приходить на концерты вдовы любимого исполнителя.
В 2004-м вышел первый альбом Ирины Круг – «Первая осень разлуки». А в следующем году она получила премию «Шансон года». Карьера быстро пошла в гору, график гастролей становился все более плотным, диски выходили один за другим, музыкальные премии буквально сыпались на молодую вдову.
Кроме того, Ирина всерьез взялась за свое образование и в 2005 году окончила Тверской государственный университет по специальности «менеджмент» - с красным дипломом.
Ирина Круг и Сергей Белоусов
Ирина Круг и Сергей Белоусов. Фото: соцсети
А что же с личной жизнью? За яркой, красивой, успешной Ириной пытались ухаживать многие. Но ей еще долго после смерти мужа никто не был нужен. Только спустя несколько лет она смогла снова почувствовать себя женщиной – любимой и желанной.
Отогреть ее сердце сумел бизнесмен Сергей Белоусов. В 2006-м влюбленные поженились. Многие поклонники и друзья Михаила Круга ее тогда осуждали: мол, предала память мужа. Но Ирина, хоть и тяжело было слышать такое, не стала отказываться от личного счастья: ведь она имела на это право!
Ирина Круг: расставание с любимым
Ирина Круг с сыновьями. Фото: соцсети
В 2013 году Ирина родила сына, назвав его Андреем. Со стороны их семья выглядела идеальной. И все же через несколько лет появились слухи об их скором разводе. Ирина и Сергей переживали кризис и сами не знали, смогут ли сохранить семью. Однако это им удалось.
Ирина, чтобы быть с семьей почаще, отменила гастроли и постаралась сделать свой рабочий график менее насыщенным. А потом супруги все же расстались. Это произошло в 2020 году, а причиной стала измена Сергея.
Ирина Круг: новый виток карьеры
Дочь и сын Ирины Круг. Фото: соцсети
Но уже в начале 2022 года в соцсетях стали появляться совместные фото Ирины и Сергея. Поклонники уверены: пара или воссоединилась, или это вскоре произойдет. В этом же году Ирина Круг выпустила 11-й альбом, который получил название «Я ношу твою фамилию». Она продолжает успешно выступать, а не так давно записала совместную с Исламом Итляшевым композицию «Когда-нибудь растает лед», на которую был сделан клип.
Доходы Ирины Круг
У Ирины Круг по-прежнему – огромная армия поклонников. По данным СМИ, за концерт звезда зарабатывает от 500 тысяч рублей, по другой информации – миллион.
Ирина Круг: рост, вес и секреты стройности
Ирина Круг. Фото: соцсети
Певица отлично выглядит: в свои 46 лет и при росте 167 см она может похвастать стройной фигурой, по некоторым данным, она весит всего 51 кг.
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По словам артистки, сохранять фигуру ей помогает диета: она давно отказалась от жареных блюд и предпочитает употреблять паровые или тушеные блюда, ежедневно ест киви, а вместо кофе пьет зеленый чай. Особой любви к спорту у Ирины не наблюдается, но все же она старается регулярно выходить на пробежки и часто ходит на массаж.
Надо думать, если бы Михаил Круг мог видеть сейчас свою любимую жену – он бы гордился ею. Она сумела, потеряв опору в жизни, не сломаться и не сдаться, а найти в себе силы, чтобы стать успешной и продолжать дарить зрителям песни своего мужа.