Вячеслав Чепурченко: как стал звездой театра и кино, из-за чего ушел из «Табакерки» и почему не смог победить в «Ледниковом периоде»

Актер Вячеслав Чепурченко смог покорить театральную публику на сцене «Табакерки», а также состояться как кинозвезда в отечественных фильмах и сериалах. Но в индустрию он попал совершенно случайно. Подробнее о судьбе и карьере звезды - в нашем материале.

Вячеслав Чепурченко: детство, родители

Вячеслав Чепурченко родился 29 июля 1987 года в Ростове-на-Дону. Родители расстались вскоре после его рождения, и мама с сыном уехали под Волгоград, поселившись в небольшом городе Камышине. Здесь и прошло детство будущей звезды.