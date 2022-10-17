Вячеслав Чепурченко: как стал звездой театра и кино, из-за чего ушел из «Табакерки» и почему не смог победить в «Ледниковом периоде»

Актер Вячеслав Чепурченко смог покорить театральную публику на сцене «Табакерки», а также состояться как кинозвезда в отечественных фильмах и сериалах. Но в индустрию он попал совершенно случайно. Подробнее о судьбе и карьере звезды - в нашем материале.
Вячеслав Чепурченко: детство, родители
Вячеслав Чепурченко родился 29 июля 1987 года в Ростове-на-Дону. Родители расстались вскоре после его рождения, и мама с сыном уехали под Волгоград, поселившись в небольшом городе Камышине. Здесь и прошло детство будущей звезды.
Вячеслав Чепурченко в детстве. Фото: соцсети
Мама работала актрисой Камышинского драмтеатра и растила сына одна, помогали бабушка с дедушкой, которые забирали внука на лето. Но погруженный в творческую атмосферу мальчик не помышлял о карьере артиста, хотя и занимался в кружке художественной самодеятельности.
В старшем школьном возрасте Чепурченко познакомился с выпускницей Саратовской консерватории, которая «заразила» его искусством и посоветовала поступать в это учебное заведение. Юноша послушно отправился показать себя, да на людей посмотреть. И педагоги разглядели талант Вячеслава, он успешно пошел испытания и обучился в консерватории на театральном факультете.
Вячеслав Чепурченко в молодости. Фото: соцсети
Во время учебы студент Чепурченко получил сценический опыт во множестве постановок. «Бедная невеста», «Убегающий от любви», «Четыре встречи» - в каждом из спектаклей будущий актер смог вжиться в своих персонажей и блестяще передать характер.
Вячеслав Чепурченко: театр
Окончив вуз в Саратове, Чепурченко в 2009 году попал в «Табакерку». О таком провинциальный актер и мечтать не мог, повезло так повезло! Дело в том, что на выпускных экзаменах присутствовал Авангард Леонтьев, специально приехавший в глубинку искать таланты.
Забрав в Москву среди других талантливых ребят Чепурченко, Леонтьев представил его пред очи Табакова. Мэтр остался доволен «материалом» и принял его сразу в основную труппу.
Вячеслав Чепурченко в спектакле "Безымянная звезда". Фото: соцсети
Чепурченко сыграл во множестве постановок за 11-летнюю карьеру в «Табакерке». «Волки и овцы», «Гнездо глухаря», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Леди Макбет Мценского уезда», «Чайка», «Безымянная звезда» - два десятка пьес с Вячеславом в составе полюбились зрителям надолго. Но в 2021 году актер покинул труппу, потому что признал – после смерти Олега Табакова все изменилось.
Вячеслав Чепурченко в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда". Фото: Global Look Press
Вячеслав Чепурченко: кино
Реализовался Вячеслав и в кино. На старте карьеры он охотно принимал предложения с эпизодическими ролями и смог, что называется, набить руку. Дебютировал актер в 2011 году в сериале «Пятницкий», в следующем году было уже два проекта – «Мосгаз» и даже главная роль в триллере «Моими глазами».
Вячеслав Чепурченко в фильме "Молодая гвардия". Кадр из фильма
Среди почти полусотни киноработ Чепурченко – такие проекты, как «Weekend», «Бесы», «Измены», «Молодая гвардия», «Город», «Райский уголок», «Невеста», Спящие», «Кумир», «Мамы чемпионов», «Гранд», «Жуки», «Жуки-2», «Призрак» и многие другие.
Вячеслав Чепурченко: другие проекты
Популярный актер не раз появлялся в различных проектах. Он с охотой принимает предложения, будь то развлекательные шоу или экстремальные.
В 2020 году Чепурченко принял предложение Ильи Авербуха поучаствовать в новом сезоне «Ледникового периода». Актер встал в пару с Татьяной Тотьмяниной, они выступили буквально пару раз, и напарница звезды слегла – обострились старые заболевания. Но Чепурченко без пары не остался – путь к финалу он прошел вместе с фигуристкой Яной Хохловой. Однако, победу пара упустила, заняв второе место.
Вячеслав Чепурченко в шоу "Форт Боярд". Фото: соцсети
С 2021 году актер в разгар пандемии коронавируса отправился на шоу «Форт Боярд». Ему пришлось тяжелее, чем звездам предыдущих сезонов – 10 дней карантина взаперти. Когда актер с коллегами по команде был допущен до съемок, он проявил смелость и доказал, что по-настоящему бесстрашен. Правда, понервничать пришлось - Чепурченко ростом 182 см и весом 78 кг угодил в западню в узком проеме на испытании.
Вячеслав Чепурченко в шоу "Звезды в Африке". Фото: соцсети
Испытать себя на прочность Вячеслав смог и на шоу «Звезды в Африке». Весной 2022 года актер отправился в лагерь в Лимпопо, отважно сражался в испытаниях и с собственными страхами и отвращениями – есть приходилось тараканов, жуков, крысиные хвостики и другую мерзкую пищу. Но в шаге от финала вылетел с проекта.
Вячеслав Чепурченко: личная жизнь
Знаменитый актер был женат дважды. Первой избранницей стала Виктория Ильина. С ней он познакомился в 2011 году совершенно случайно – в московском метро. Пара долго проверяла свои отношения на прочность и в 2017 году все-таки сыграла свадьбу, в день 30-летия Вячеслава.
Вячеслав Чепурченко с женой Екатериной Шуваевой. Фото: соцсети
Но союз оказался недолговечным – буквально в следующем года Вячеслав и Виктория развелись. А в 2019 году актер уже не стал долго тянуть со свадьбой и практически сразу сделал предложение своей новой возлюбленной – Екатерине Шуваевой. А там и первенец появился, дочку Ярослава. В 2021 году родительской счастье пары удвоилось – на свет родился сынок Тимофей.
Вячеслав Чепурченко с дочкой Ярославой и сыном Тимофеем. Фото: соцсети
Вячеслав Чепурченко сегодня
Осенью 2022 года Чепурченко вновь согласился поучаствовать в проекте «Ледниковый период». На это раз пару на льду актеру составила фигуристка Татьяна Волосожар.
Вячеслав Чепурченко и Татьяна Волосожар в шоу "ледниковый период". Фото: Global Look Press