Борис Корчевников – самый эмоциональный телеведущий

Борис Корчевников

Борис Корчевников. Фото: Global Look Press

Передача «Судьба человека» Бориса Корчевникова пропала из эфира полгода назад. Но недавно Борис вернулся на телеканал «Россия» с новым шоу.

Борису Корчевникову в этом году исполнилось 40 лет. Несмотря на большое число поклонниц, он остается одиноким. Другие интересные факты из биографии телеведущего и актера - в нашем видео.

Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  