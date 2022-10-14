Борис Корчевников – самый эмоциональный телеведущий

Борису Корчевникову в этом году исполнилось 40 лет. Несмотря на большое число поклонниц, он остается одиноким. Другие интересные факты из биографии телеведущего и актера - в нашем видео.
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Борис Корчевников. Фото: Global Look Press
Борису Корчевникову в этом году исполнилось 40 лет. Несмотря на большое число поклонниц, он остается одиноким. Другие интересные факты из биографии телеведущего и актера - в нашем видео.
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