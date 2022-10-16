Пролетела мимо роли Хюррем, женила на себе Малкочоглу и рожает второго: что известно о Фахрийе Эвджен

Юность Фахрийе Эвджен прошла в Германии, однако карьеру она построила именно в Турции. В период учебы в Дюссельдорфе, в 2005 году, Фахрие с матерью отправилась на отдых в Стамбул, где девушку неожиданно заметили и предложили ей роль в сериале «Никогда не забывай».
После окончания съемок Фахрие Эвджен решила продолжить карьеру актрисы и взяла академический отпуск.
Судьбоносной для красавицы-турчанки стал ремейк исторического сериала «Королек — птичка певчая», в котором она сыграла Фериде. Партнером актрисы стал Бурак Озчивит, ему досталась роль Кямран-бея.
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Фахрийе Эвджен с Бураком Озчивитом в их загородном доме. Фото: личный архив
По мере того, как развивались отношения между героями сериала, крепло взаимное притяжение между Бураком Озчивитом и его красавицей партнершей.
В одном из интервью актер признался, что как только увидел Фахрийе на съемочной площадке, сразу понял — она особенная девушка.
Свадьбу влюбленные сыграли в Стамбуле в 2017 году. Вот некоторые факты их бракосочетания.
- Пара организовала скромное закрытое торжество, на котором присутствовало около 500 человек;
- Невеста блистала в трех изысканных нарядах;
- Всего на церемонию молодые потратили около 75 000 евро;
- Бураку предлагали провести свадьбу в Дубае совершенно бесплатно, однако он отказался;
- Поклонники пары также могли полюбоваться на фотографии кумиров и их свадебный танец, которые появились в соцсетях.
Свадьба обошлась Бураку Озчивиту в 75 тысяч евро. Фото: соцсети
В свадебное путешествие молодожены отправились на Мальдивские острова. Бурак всюду появлялся в сопровождении жены. Ходили слухи, что Эвджен сильно ревнует возлюбленного и не подпускает к нему красивых поклонниц.
Вместе с мужем актриса воспитывает трехлетнего сына Карана. И совсем скоро она снова сделает Бурака отцом. Поговаривают, что пара ждет королевскую двойню — мальчика и девочку. Но сами супруги ничего не говорят на этот счет.
Фахрийе Эвджен на съемках сериала «Альпарслан». Фото: соцсети
Фахрийе Эвджен с сыном Караном. Фото: личный архив
Фахрийе Эвджен не скрывает беременность. Фото: личный архив
Кстати, Фахрийе Эвджен должна была сыграть Хюррем султан. Актрисе оставалось только подписать контракт с продюсерами, однако в самый последний момент ее роль отдали Мерьем Узерли, которая и турецким языком едва владела.
Вот только расстраиваться по этому поводу актриса не стала. В сериале «Великолепный век» снимался и Бурак Озчивит. Актер сыграл Малкочоглу Бали-бея.