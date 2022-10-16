Пролетела мимо роли Хюррем, женила на себе Малкочоглу и рожает второго: что известно о Фахрийе Эвджен

Юность Фахрийе Эвджен прошла в Германии, однако карьеру она построила именно в Турции. В период учебы в Дюссельдорфе, в 2005 году, Фахрие с матерью отправилась на отдых в Стамбул, где девушку неожиданно заметили и предложили ей роль в сериале «Никогда не забывай».

После окончания съемок Фахрие Эвджен решила продолжить карьеру актрисы и взяла академический отпуск.

Судьбоносной для красавицы-турчанки стал ремейк исторического сериала «Королек — птичка певчая», в котором она сыграла Фериде. Партнером актрисы стал Бурак Озчивит, ему досталась роль Кямран-бея.

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