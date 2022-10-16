Пролетела мимо роли Хюррем, женила на себе Малкочоглу и рожает второго: что известно о Фахрийе Эвджен

Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен. Фото: личный архив

Актриса родилась в семье турка Рамазана Эвджена и его жены-черкешенки Хатимы.

Юность Фахрийе Эвджен прошла в Германии, однако карьеру она построила именно в Турции. В период учебы в Дюссельдорфе, в 2005 году, Фахрие с матерью отправилась на отдых в Стамбул, где девушку неожиданно заметили и предложили ей роль в сериале «Никогда не забывай».

После окончания съемок Фахрие Эвджен решила продолжить карьеру актрисы и взяла академический отпуск.

Судьбоносной для красавицы-турчанки стал ремейк исторического сериала «Королек — птичка певчая», в котором она сыграла Фериде. Партнером актрисы стал Бурак Озчивит, ему досталась роль Кямран-бея.

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Фахрийе Эвджен с Бураком Озчивитом в их загородном доме. Фото: личный архив

По мере того, как развивались отношения между героями сериала, крепло взаимное притяжение между Бураком Озчивитом и его красавицей партнершей.

В одном из интервью актер признался, что как только увидел Фахрийе на съемочной площадке, сразу понял — она особенная девушка. 

Свадьбу влюбленные сыграли в Стамбуле в 2017 году. Вот некоторые факты их бракосочетания.

  • Пара организовала скромное закрытое торжество, на котором присутствовало около 500 человек;
  • Невеста блистала в трех изысканных нарядах;
  • Всего на церемонию молодые потратили около 75 000 евро;
  • Бураку предлагали провести свадьбу в Дубае совершенно бесплатно, однако он отказался;
  • Поклонники пары также могли полюбоваться на фотографии кумиров и их свадебный танец, которые появились в соцсетях. 

Свадьба обошлась Бураку Озчивиту в 75 тысяч евро. Фото: соцсети

В свадебное путешествие молодожены отправились на Мальдивские острова. Бурак всюду появлялся в сопровождении жены. Ходили слухи, что Эвджен сильно ревнует возлюбленного и не подпускает к нему красивых поклонниц.

Вместе с мужем актриса воспитывает трехлетнего сына Карана. И совсем скоро она снова сделает Бурака отцом. Поговаривают, что пара ждет королевскую двойню — мальчика и девочку. Но сами супруги ничего не говорят на этот счет.

Фахрийе Эвджен на съемках сериала «Альпарслан». Фото: соцсети

Фахрийе Эвджен с сыном Караном. Фото: личный архив

Фахрийе Эвджен не скрывает беременность. Фото: личный архив

Кстати, Фахрийе Эвджен должна была сыграть Хюррем султан. Актрисе оставалось только подписать контракт с продюсерами, однако в самый последний момент ее роль отдали Мерьем Узерли, которая и турецким языком едва владела. 

Вот только расстраиваться по этому поводу актриса не стала. В сериале «Великолепный век» снимался и Бурак Озчивит. Актер сыграл Малкочоглу Бали-бея.

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