«Это безнравственно»: Алексей Кортнев – о проведении новогоднего «Голубого огонька»

Журналисты Тeleprogramma.pro дозвонились до музыканта Алексея Кортнева, чтобы спросить: что он думает о праздничных новогодних телепрограммах, в частности – о «Голубом огоньке».
- Алексей Анатольевич, по-вашему, формат новогоднего «Голубого огонька» должен как-то измениться в наше время? Например, Лев Лещенко, возможно, уже не примет участия в записи программы – его не пригласили.
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- Я вообще не представляю, в каком формате сейчас можно играть новогодний «Огонек». Мне кажется, устраивать развлекательную программу в то время, когда происходят известные события в мире и в сопредельной стране, - это было бы просто безнравственно.
- То есть стоит вообще отказаться от празднования?
- Выпить шампанского и пожелать друг другу мира и счастья, конечно, можно, но драть глотку и плясать – как-то совсем неуместно. Так что, я думаю, не получил Лев Валерьянович приглашение – и хорошо. Не опозорится прилюдно.