«Это безнравственно»: Алексей Кортнев – о проведении новогоднего «Голубого огонька»

- Я вообще не представляю, в каком формате сейчас можно играть новогодний «Огонек». Мне кажется, устраивать развлекательную программу в то время, когда происходят известные события в мире и в сопредельной стране, - это было бы просто безнравственно.

- То есть стоит вообще отказаться от празднования?

- Выпить шампанского и пожелать друг другу мира и счастья, конечно, можно, но драть глотку и плясать – как-то совсем неуместно. Так что, я думаю, не получил Лев Валерьянович приглашение – и хорошо. Не опозорится прилюдно.