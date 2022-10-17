Сергей Соседов: «Голубой огонек» сейчас - это лабуда! Надо все менять»

Почему в последнее время «Голубой огонек» становится все менее интересным? Ведь от главной новогодней передачи ждут блеска, яркости, сюрпризов и открытий! Тeleprogramma.pro узнала у музыкального критика Сергея Соседова: что бы он посоветовал создателям «Огоньков»?

- Это все снимается в рабочем порядке: кого-то сегодня сняли, кого-то завтра… А вообще это долгая процедура, снимается программа вплоть до двадцатых чисел декабря. Кого приглашать – решает руководство канала, там своя концепция.

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- А все-таки, кого из артистов вы бы предложили пригласить на праздничный «Огонек»?

- Я считаю, надо не кого-то предлагать, а надо песни выбирать. «Огонек» - это песни! В советское время было именно так: на «Огоньке» звучали лучшие песни. Ждали очень! И зрители, и артисты, и редакторы. Советовали артистам: если появилась хорошая новая песня, которая может стать хитом, - придержите на «Голубой огонек»! Иногда по полгода песни лежали, прежде чем прозвучат по телевидению, потому что в «Огонек» входило лучшее, «сливки».

- Сейчас – не так?

- Сейчас новогодний «Огонек» - лабуда. Там звучит «проходняк» какой-то. Иногда вообще старые песни дают… Надо все менять. Песни надо отбирать, материал. Должна быть концепция программы. Чтобы это было интересно, чтобы была атмосфера новогодняя.