Андрей Григорьев-Апполонов — о новогоднем «Голубом огоньке»: «Я бы устроил панк-вечеринку!»

Лев Лещенко не получил в этом году приглашения выступить на новогоднем «Голубом огоньке». И все чаще слышатся призывы: может быть, вообще стоит полностью сменить состав выступающих? А то многим уже надоели одни и те же лица.
Тeleprogramma.pro расспросила Андрея Григорьева-Апполонова, кого бы он пригласил для участия в праздничном «Огоньке».
— Надо сделать панк-вечеринку! — сразу предложил «Рыжий». — Пригласить нормальных ребят — «Король и Шут», например. Чтобы «порвали» все телевидение! Но, увы, это невозможно. Ни вы, ни я политику телевизионных каналов не определяем.
— Почему же, вот Лев Лещенко признался, что его не позвали на съемку в «Голубом огоньке». Так, может, состав артистов уже начинает меняться?
— Нет. Не на кого менять. Ну, молодежь, думаю, тоже будет – Niletto, например… Все будет хорошо. Но! Панк-вечеринку я бы все же сделал! Пусть не на Первом — хоть на каком-нибудь канале.
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Напомним, на днях слова Льва Лещенко о том, что он не получил приглашение на запись новогоднего «Голубого огонька» многие восприняли как намек на то, что «Огоньков» в этом году вовсе не будет. Однако Лев Валерьянович пояснил: он вовсе не это имел в виду.
Музыкант и певец Юрий Лоза считает, что формат «Огоньков» давно пора изменить: мол, вот уже много лет «Басков поет для Киркорова, а Киркоров поет для Баскова». Возможно, новый 2023 год принесет нам какое-то разнообразие в этом плане.