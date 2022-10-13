«От моего достоинства ничего не осталось!»: Кушанашвили вспомнил страшное унижение от Лепса

На видеосервисе Premier вышла «исповедь» популярного журналиста Отара Кушанашвили. 52-летний знаток шоу-бизнеса откровенно рассказал о своих отношениях со многими звездами. Но особенно пронзительной получилась история об унижении со стороны Григория Лепса.
Отар рассказал, что познакомился с певцом, когда тот был известен только в Сочи. Сценическая манера Лепса сразу же покорила журналиста.
«Это было потрясение! Парень за барабанной стойкой, и он как Фил Коллинз умудрялся петь и бить по тарелкам. Я влюбился в него! – вспоминает Кушанашвили. – Мы познакомились, поднимали тост — про честь, нравственность, про то, как нужно обращаться с себе подобными, какими учтивыми нужно быть со старшими. Что нужно ценить дружбу, нельзя предавать людей. Как мне казалось, тогда был заложен фундамент нашей прочнейшей дружбы на годы».
Журналист помог своему новому другу пробиться в Москву – организовал ему выступление в модном казино «Метелица» на Новом Арбате.
«Переговоры шли успешно, пока меня не попросили показать его фото. Директора сказали: «Ты сошел с ума, это какой-то сторож с кладбища! Как мы его пустим на сцену? Он напугает людей!» Я потратил полгода ежедневного увещевания этих людей. Договорился. Когда он вышел, люди обомлели. После он стал предметом гордости! И популярным артистом», - рассказывает Отар о своих заслугах.
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Но слава, полученная Лепсом, вбила клин между приятелями. Кушанашвили вспомнил, как однажды ему позвонили и сообщили, что Григорий хочет «немедленно» видеть его у себя. Практически в приказном тоне.
«Приезжаю, двое охранников на входе, охрана у стола. Сидит Гриша и говорит: «Садись, сука, сюда! Ты че там пишешь про меня, что я бездарь?» Я не мог поверить своим ушам, растерялся. Принесли какую-то публикацию, которую я не писал. Он смягчается, говорит: «Эта публикация не главное. Ты вообще стал про меня говорить, что я на букву «П», не ценю дружбу. Если продолжишь в том же духе, я тебя прикончу! Теперь можешь идти», - рассказывает Отар.
«Я думаю: «Он со мной обращается как со шлюхой! Что за тон?» Я заплакал. Вышел, он догоняет меня во дворе и говорит мне: «Ну как я там?» «Я теперь в жизни не забуду твою свирепую рожу и твое предательство, давай вернемся, и ты мне принеси извинения», - говорю я ему. На что он сказал: «Ты сошел с ума? Там же люди, они не поймут. Так когда тебе позвонить?» Как ни в чем не бывало! Человек, оскорбивший меня у всех на глазах, унизивший так, что от моего достоинства ничего не осталось! До сих пор я живу с этой непреодоленной болью того вечера! Быть оплеванным, униженным и опущенным тем, кого ты любил, своим другом, сверхпопулярным артистом».
Кушанашвили признался, что до сих пор не может отпустить тот эпизод и не знает, сможет ли он когда-нибудь простить Лепса. Полученный моральный ущерб журналист оценил в 10 миллионов рублей – настолько он обижен на знаменитого певца.