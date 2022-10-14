Как Александр Ширвиндт «испортил жизнь» своей единственной жене

Сейчас Александру Анатольевичу – 88 лет. А началось все в далеком 1934 году, когда в семье Анатолия Густавовича и Раисы Самойловны родился сын Саша.

Кстати, отец будущего актера происходил из прусской семьи (фамилия образовалась от названия местечка Ширвинты неподалеку от города Вильно, откуда был родом дед Густав).

А у мамы были еврейские корни, и оба имели отношение к искусству: мама играла в МХАТе, позднее перешла в филармонию, а отец играл на скрипке в оркестре Большого театра и преподавал в музыкальной школе.

Александр Ширвиндт: музыкальная школа

И вообще, атмосфера, окружавшая маленького Сашу, была максимально творческой: в гости приходили такие легенды, как Леонид Утесов, Рина Зеленая, Ростислав Плятт… Во время Великой Отечественной его родители нередко ездили на передовую в составе концертных бригад – выступали для бойцов.

И отец, и мама мечтали, чтобы Саша тоже стал музыкантом. И он добросовестно проучился в музыкальной школе пять лет. Но потом бросил ее – гораздо интереснее для мальчика была сцена.

Александр Ширвиндт: долгий путь к Театру сатиры