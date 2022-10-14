Как Александр Ширвиндт «испортил жизнь» своей единственной жене

Александра Ширвиндта не надо представлять тем, кто родился в СССР. Он – народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», президент Московского академического театра сатиры, любимый актер нескольких поколений.
Его уникальный талант, шарм, обаяние и чувство юмора сделали актера единственным и неповторимым. Он нечасто исполнял главные роли, но, появившись в кадре хотя бы на несколько минут, запоминался навсегда.
Александр Ширвиндт: тайна необычной фамилии
Александр Ширвиндт в детстве. Фото: соцсети
Сейчас Александру Анатольевичу – 88 лет. А началось все в далеком 1934 году, когда в семье Анатолия Густавовича и Раисы Самойловны родился сын Саша.
Кстати, отец будущего актера происходил из прусской семьи (фамилия образовалась от названия местечка Ширвинты неподалеку от города Вильно, откуда был родом дед Густав).
А у мамы были еврейские корни, и оба имели отношение к искусству: мама играла в МХАТе, позднее перешла в филармонию, а отец играл на скрипке в оркестре Большого театра и преподавал в музыкальной школе.
Александр Ширвиндт: музыкальная школа
И вообще, атмосфера, окружавшая маленького Сашу, была максимально творческой: в гости приходили такие легенды, как Леонид Утесов, Рина Зеленая, Ростислав Плятт… Во время Великой Отечественной его родители нередко ездили на передовую в составе концертных бригад – выступали для бойцов.
И отец, и мама мечтали, чтобы Саша тоже стал музыкантом. И он добросовестно проучился в музыкальной школе пять лет. Но потом бросил ее – гораздо интереснее для мальчика была сцена.
Александр Ширвиндт: долгий путь к Театру сатиры
Александр Ширвиндт. Фото: соцсети
Школьником он участвовал в самодеятельности, а потом поступил в Щукинское училище. После его окончания Александра приняли в труппу Театра-студии киноактера, но там он работал недолго – перешел в Театр имени Ленинского комсомола.
Двенадцать лет Ширвиндт выходил на сцену этого театра, после чего год отдал Драматическому театру на Малой Бронной. А потом Валентин Плучек уговорил его стать частью труппы Театра сатиры.
Зрители быстро полюбили спектакли с участием Александра Ширвиндта. А его все больше привлекала профессия режиссера. И уже в 1979 году он поставил (вместе с Марком Захаровым) свой первый спектакль – «Проснись и пой!» Захаров говорил о нем:
«Если спросить, кто он такой, отвечу, что профессия у него уникальная. Он – Александр Ширвиндт. И этим все сказано!»
Александр Ширвиндт - президент театра
Шли годы, и в 2000-м Ширвиндт занял должность художественного руководителя Театра сатиры. С этого дня в репертуаре театра стали появляться, помимо комедий, и серьезные классические постановки. А в 2021 году коллектив выбрал Александра Анатольевича президентом театра.
Доход Александра Ширвиндта
Александр Ширвиндт. Фото: Global Look Press
Кстати, за 2020 год в должности худрука театра Ширвиндт заработал 13 миллионов 303 тысячи рублей, - такая сумма была указана в его декларации о доходах. Кроме того, пенсия народного артиста РСФСР, с учетом всех званий и наград, может составлять порядка 50 тысяч рублей в месяц. Семье Ширвиндта принадлежит, помимо московской квартиры, загородный дом.
Александр Ширвиндт: первый автомобиль
Не менее удачной оказалась кинокарьера Ширвиндта. Впервые он появился на экране, когда ему было 22 года: в романтической комедии «Она вас любит!» Роль была небольшой, но гонорар позволил молодому актеру купить первый автомобиль. Были и другие роли, но редко: основное время он отдавал театру.
Александр Ширвиндт: «Ирония судьбы»
Александр Ширвиндт. Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Все изменилось в 1975 году. На экраны вышла комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Ширвиндт в роли одного из друзей главного героя, Павлика, был неотразим: высокий (183 см), обаятельный, уверенный в себе, ироничный, - многие зрительницы не сводили с него восхищенных глаз.
Конечно, Рязанов не мог так быстро расстаться с талантливым актером. Режиссер снял его еще в нескольких картинах: «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты»… Роли тоже были не главными, но Ширвиндт продолжал блистать, рискуя затмить главных героев.
Запомнили и его яркого персонажа в фильме «Трое в лодке, не считая собаки», где он снялся вместе с Андреем Мироновым и Михаилом Державиным, и мужа Сусанны в «Самой обаятельной и привлекательной»… Словом, театральная слава дополнилась для него славой кинематографической.
Александр Ширвиндт - телеведущий и педагог
Александр Ширвиндт. Фото: Global Look Press
А потом – и телевизионной. Появления Ширвиндта на экране зрители ждали каждые выходные: он «Утреннюю почту» вместе с Михаилом Державиным, а также популярные передачи «Терем-теремок», «Театральные встречи»…
Неподражаемый юмор Александра Анатольевича отразился и в его книгах – «Склероз, рассеянный по жизни», «Опережая некролог». Кроме того, Ширвиндт много лет проработал педагогом в Щукинском театральном училище, став профессором: его учениками были Амалия Мордвинова, Леонид Ярмольник, Александр Олешко и другие популярные актеры.
Александр Ширвиндт: «сиреневое» предложение
Александр Ширвиндт с женой Натальей Белоусовой. Фото: соцсети
Из-за многочисленных ролей бабников и ловеласов зрители искренне считают Ширвиндта таким же, как его герои: обаятельным сердцеедом. Сам же он повторяет в интервью:
«Я испортил жизнь только одной женщине».
Этой женщиной стала Наталья Белоусова. Они познакомились в дачном подмосковном поселке. Александру было всего семнадцать лет, когда он влюбился в красивую и веселую соседку.
С ней он не был таким сдержанным и ироничным, как с другими: он терял голову от любви и нежности, писал ей трогательные письма: они учились в разных институтах и редко виделись. А спустя семь лет, устав от такой неопределенности, раздобыл где-то огромный букет белой сирени (в январе!) и пришел с ним к своей Татке: «Пошли в ЗАГС!»
Александр Ширвиндт - однолюб
В 1958 году у супругов родился сын Михаил. В тот момент Ширвиндт был на гастролях. Вернувшись и узнав, что Наталья родила, он, словно обезумев, носился по всей Москве, разыскивая нужный роддом. А отыскав, с порога набросился на врачей и санитарок, требуя немедленно сказать, как себя чувствует жена.
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Он очень боялся, что после родов, натерпевшись страха и боли, она разлюбит его. Не разлюбила. И он – тоже. Несмотря на образ самоуверенного гуляки, сложившийся у него на сцене и на экране, Александр Ширвиндт признается: он – однолюб, и другие женщины ему не нужны.
Михаил Ширвиндт тоже стал актером и ведущим. Сегодня у Александра Анатольевича и Натальи Николаевны – уже взрослые внуки: Андрею 41 год, Александре – 36, есть и правнучки. Александр Ширвиндт, как и в молодости, с удовольствием проводит время на рыбалке, много курит – у него огромная коллекция трубок. И продолжает покорять женские сердца – но только на экране.
Александр Ширвинд с сыном Михаилом. Фото: соцсети
На все вопросы, которые ему обычно задают журналисты, он ответил в своих книгах. А когда его спрашивают о счастье, Ширвиндт говорит:
«Я не понимаю слова «счастье». Довольство – это не счастье. Счастье – это все-таки какой-то атрибут глупости. Человек, который более или менее что-то думает и переживает, счастлив не бывает.
Он бывает доволен, ему кажется, что он счастлив. Тут начинают подключаться другие органы чувств типа мозга и т.п. И счастье тут же рушится… Смысл существования – в душевном покое и отсутствии невыполненных обязательств».
Что ж, похоже, у Александра Анатольевича невыполненных обязательств не осталось.