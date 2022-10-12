«У меня украли мое детство»: Пэрис Хилтон вспомнила, как над ней надругались в школе

Светская львица Пэрис Хилтон поучаствовала в проекте газеты New York Times о жестком обращении с детьми и рассказала свою ужасающую историю.

Якобы, будучи ученицей школы-интерната Прово-Каньон в американском штате Юта, она подверглась сексуальному насилию. По словам звезды, в учебном заведении ей и другим девочкам устраивали весьма странный «осмотр шейки матки». Он проходил глубокой ночью и без присутствия врача.

Свой рассказ 41-летняя селебрити продолжила в социальной сети.

«В школе Прово-Каньон меня разбудили посреди ночи сотрудники мужского пола, которые отвели меня в отдельную комнату и среди ночи провели мне осмотр шейки матки», — вспоминает Пэрис в Twitter.

«Невыспавшаяся и накачанная лекарствами, я не понимала, что происходит. Меня заставили лечь на мягкий стол, раздвинуть ноги и пройти обследование шейки матки. Я плакала, пока они держали меня, и говорила: «Нет!» А они просто сказали: «Заткнись. Успокойся. Перестань сопротивляться или ты отправишься в обсервацию».

«Надо мной надругались, и я плачу, когда пишу это, потому что никто, особенно ребенок, не должен подвергаться сексуальному насилию. У меня украли мое детство, и это убивает меня, это все еще происходит с другими невинными детьми».