«Зачем его искать? Уехал — и уехал!»: Юрий Лоза — о Никите Преснякове

Журналисты Тeleprogramma.pro выяснили у Юрия Лозы, что он думает о возможном возвращении Никиты Преснякова в Россию. Оказалось — автор хита «Плот» не слишком высокого мнения о старшем внуке Аллы Пугачевой.

— Юрий Эдуардович, как по-вашему, если Никита Пресняков в самом деле покинул страну, стоит ли ждать его возвращения и когда это произойдет?

— Кто он вообще, Никита Пресняков? Какова его значимость для нашей страны? Внук Аллы Пугачевой, хорошо. А сколько у нас в стране вообще внуков? Он просто один из многих. Чей-то внук. Больше ничего он не значит. Ничем другим он не знаменит, кроме того, что он — «внук». Он ничего не сделал для того, чтобы каким-то образом повлиять на нашу жизнь.

«Чего за ним бегать?»

Он просто родился в определенной семье. И чего за ним бегать? Зачем его искать, зачем обсуждать? Вообще никак и никому это не нужно!

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Понимаете, есть люди, которые как-то влияют на нашу жизнь: принимают важные решения, создают произведения искусства, пишут книги, которые мы читаем… А есть те, которые просто родились. Его заслуга в этом есть? Нет. Давайте просто оставим его в покое. Ну уехал — и уехал. Вернется, нет ли — нас это вообще не должно волновать.