Валерия Ланская: как могла стать фигуристкой, но выбрала сцену, а также крутила роман с Ильей Авербухом, только замуж вышла за другого

Валерию Ланскую поклонники знают под этой фамилией всю ее карьеру. Но на самом деле девушка на заре карьеры взяла себе псевдоним, чтобы отличаться от тезки. И сработало — теперь она знаменитость в кино, на сцене и в шоу.

Валерия Ланская: детство, родители, псевдоним

Валерия Ланская, коренная москвичка, родилась 2 января 1987 года под фамилией Зайцева. Когда пришла работать в театр Станиславского и Немировича-Данченко, там уже трудилась актриса с именем Валерия Зайцева, и, чтобы избежать путаницы, взяла девичью фамилию своей бабушки по отцовской линии — Ланская.