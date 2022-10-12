Валерия Ланская: как могла стать фигуристкой, но выбрала сцену, а также крутила роман с Ильей Авербухом, только замуж вышла за другого

Валерия Ланская

Валерия Ланская. Фото: Global Look Press

На заре карьеры актриса сменила фамилию.

Валерию Ланскую поклонники знают под этой фамилией всю ее карьеру. Но на самом деле девушка на заре карьеры взяла себе псевдоним, чтобы отличаться от тезки. И сработало — теперь она знаменитость в кино, на сцене и в шоу.

Валерия Ланская: детство, родители, псевдоним

Валерия Ланская, коренная москвичка, родилась 2 января 1987 года под фамилией Зайцева. Когда пришла работать в театр Станиславского и Немировича-Данченко, там уже трудилась актриса с именем Валерия Зайцева, и, чтобы избежать путаницы, взяла девичью фамилию своей бабушки по отцовской линии — Ланская.

Маленькая Валерия Ланская с мамой. Фото: соцсети

Отец Александр Зайцев — хореограф, мать Елена Масленникова — тренер по фигурному катанию, которая тренировала Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса. И маленькая Лера тоже собиралась стать фигуристкой, в три годика уже стояла на коньках, а также занималась танцами.

Позже Лера пошла в музыкальную школу, стала посещать театральный кружок. И решила, что станет актрисой. В подростковом возрасте она играла в Детском театре юного актера, выходила на сцену музыкального театра «Экспромт», а когда подошло время поступления, выбрала Щукинское училище. Ее наставником стал Юрий Шлыков. Окончив в 2006 году вуз, Ланская стала работать в театре.

Маленькая Валерия Ланская с папой. Фото: соцсети

Валерия Ланская: театр

Будучи студенткой, Ланская регулярно выходила на сцену театров им. Вахтангова и «Сатирикон», а также Театра Луны, в котором прослужила до 2012 года. Спектакли «Собака на сене», «Али-Баба и сорок разбойников», «Страна любви», «Ночь нежна» и многие другие быстро стали любимыми у зрителей.

В 2008 году Ланская устроилась в Театр Рыбникова и стала играть в мюзиклах «Алые паруса», «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Юнона» и «Авось», параллельно играла в Московской оперетте, где вошла в состав постановок «Монте Кристо», «Граф Орлов», «Анна Каренина» и других. За роль Мерседес в 2010 году в «Монте Кристо» актриса получила «Золотую маску».

Валерия Ланская в спектакле «Анна Каренина». Фото: соцсети

С 2013 года и по настоящее время Ланская числится в труппе театра «Школы современной пьесы». Здесь в репертуаре с участием Валерии — сразу несколько постановок: «Тот самый день», «Толстого нет», «Бешеный хвост» и другие. Также актриса участвует в антрепризах.

Валерия Ланская: кино

Кинодебют Ланской состоялся в 2005 году. Она сыграла княжну Анастасию в сериале «Есенин». Следующей, более заметной для поклонников, стала роль Анны в картине «Заяц над бездной», а настоящую популярность актрисе принес сериал «Кадетство», где Валерия воплотила образ Натальи Ротмистровой, мачехи кадета Сырникова.

Валерия Ланская в фильме «Принцесса цирка». Фото: соцсети

Закрепила успех Ланской в кино лента «Принцесса цирка». После нее она, что называется, проснулась знаменитой. Здесь-то и пригодилась Валерии хореографическая гибкость, полученная еще в раннем детстве.

В 2009 году за роль Александры Земской в картине в фильме «Жизнь, которой не было» актриса была номинирована на премию «Золотой орел». Через два года ситуация повторилась, правда, со второстепенной ролью в мелодраме про войну «Рябиновый вальс».

В 2012 году Ланская снялась сразу в нескольких проектах: «Пираньи», «Осенний лист», «Снайперы: Любовь под прицелом». 2013 год стал не менее плодотворным — актриса поработала в пяти сериалах и полнометражных работах разного жанра: фэнтези «Темный мир», мелодрамы «Жена офицера», «Скорая помощь» и другие.

Валерия Ланская в фильме «Медный всадник». Фото: Global Look Press

В 2014 года Ланская снялась в сказке «Тайна Снежной королевы», исполнив роль мамы Герды, а в следующем году была задействована только в многосерийных проектах. Наиболее громкими работами последних лет у Ланской стали «Жди меня» (2018), «Медный всадник» (2019), «Конец невинности» (2019), «Кузница счастья» (2020), «Небоскреб на необитаемом острове» (2022).

Валерия Ланская: другие проекты

Помимо театра и кино Ланская регулярно выступает с концертами. Ее вокал поразил многих поклонников, и они ежегодно стремятся на выступления актрисы, которые та старается организовывать под живой аккомпанемент. Среди репертуара, исполняемого звездой, партии из мюзиклов, сольные хиты и песни Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы.

Валерия Ланская и Алексей Ягудин. Кадр из шоу «Ледниковый период»

Несмотря на плотный творческий график, актриса регулярно принимает участие в различных развлекательных шоу. В паре с Алексеем Ягудиным она вышла на лед во втором сезоне «Ледникового периода». Спортивное прошлое помогло актрисе проявить себя ярко и профессионально. И она заняла третье место. За победой пара вернулась в следующем сезоне. Но досадная ошибка стоила им первого места, и в итоге они стали серебряными победителями.
 

Валерия Ланская и Денис Клявер в шоу «Две звезды». Фото: Global Look Press

В 2013 году Ланская стала участницей проекта «Две звезды» в дуэте с Денисом Клявером. После чего ее пригласили в шоу «Достояние республики».
Одной из самых ярких участниц Ланская стала и в проекте «Повтори!», проявив отличные пародийные способности. Она смогла перевоплотиться в Ирину Хакамаду, Тамару Гвердцители и других знаменитостей.
 

Валерия Ланская в образе Ирины Хакамады на шоу «Повтори!». Кадр из шоу

В 2016 году Ланская была соведущей Дмитрия Нагиева на шоу «Голос. Дети». Блеснула актриса и своим кулинарным талантом на проекте «Званый ужин».
В 2021 году Ланская вошла в состав участников пятого сезона шоу «Точь-в-точь». А в 2022 году вновь встала на коньки в проекте «Ледниковый период. Снова вместе».

Валерия Ланская: личная жизнь

В личной жизни Ланской не все было однозначно. В 2006 году она начала встречаться с коллегой по мюзиклу «Монте Кристо» Андреем Александриным. Отношения продлились три года, однако свадьбы не случилось, они расстались. По слухам, мужчина приревновал красотку к Илье Авербуху — фигурист и продюсер «Ледникового периода» как раз тренировал звезду. 

Илья Авербух. Фото: Global Look Press

Роман с чемпионом у актрисы был недолгим, но на него обратила внимание даже экс-жена Авербуха, пожелавшая счастья паре.

Следующие отношения у Ланской были с продюсером Антоном Калюжным. Он сделал звезде предложение, но погруженная с головой в работу актриса просила повременить со свадьбой. Пауза переросла в кризис, и пара распалась.
Затем Ланская недолго встречалась с телеведущим Рамазом Чиаурели, после него — с поклонником Денисом Назаровым. Но настоящее счастье обрела с кинорежиссером Стасом Ивановым. Они познакомились в 2014 году и с тех пор не расстаются.

Валерия Ланская с мужем Стасом Ивановым. Фото: соцсети

Свадьба состоялась в 2015 году, а уже осенью Валерия впервые стала мамой. У звезды родился сын Артем, настоящий богатырь весом 4300 г. Для миниатюрной актрисы ростом 168 см и весом 53 кг появление первенца на свет стало непростой задачей, но поддержка в лице заботливого мужа ей помогла преодолеть трудности родов. И теперь Ланская мечтает о втором ребенке — хочет дочку.

Валерия Ланская с сыном. Фото: соцсети

Валерия Ланская сегодня

Осенью 2022 года Валерия Ланская приняла приглашение Ильи Авербуха на проект «Ледниковый период», который в эфире Первого канала выходит с названием «Снова вместе». Правда, на этот раз пару актрисе составил не Алексей Ягудин, а Роман Костомаров.

Валерия Ланская и Роман Костомаров в шоу «Ледниковый период. Снова вместе». Фото: Global Look Press

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