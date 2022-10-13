Что скрывает звезда «Интердевочки» Елена Яковлева и почему ей приходится оправдываться за сына

Эта вера помогала ей на пути к исполнению мечты – стать артисткой. А мечта исполнилась далеко не сразу. Два года девушка работала библиотекарем и картографом, освоила даже профессию комплектовщицы на радиозаводе, прежде чем, наконец, собрала нужную сумму для поездки в Москву и смогла поступить в ГИТИС.

Приемная комиссия была не столько очарована, сколько ошарашена необычной абитуриенткой. Елена, декламируя басню о вороне и лисице, попеременно вставала на стул и слезала с него, и так до тех пор, пока ветхий стул не проломился, а Лена не застряла в его сиденье.

Но это было еще не все. Читая отрывок из произведения Толстого, девушка так увлеклась, что упала на колени, и ее совсем не было видно сидящим за столом членам комиссии: они вынуждены были встать и так дослушать исполнение отрывка. Все эти страдания были не напрасными: Яковлеву зачислили в ГИТИС, в мастерскую Владимира Андреева.

Елена Яковлева: крики за кулисами

Получив диплом, Елена стала актрисой театра «Современник». Первая роль ей досталась без слов, но очень громкая: она истошно кричала за кулисами, изображая девушку, которую истязали то белые, то красные.

Это был спектакль «Дни Турбиных», и молодая актриса чуть не охрипла, пять месяцев подряд испуская вопли за сценой. Только тогда ее крик, наконец, записали на магнитофон.

В «Современнике» она играла довольно долго, хотя театральная карьера складывалась не слишком гладко: Яковлева то уходила в другой театр, то возвращалась, то рассказывала в интервью, что ей не дают ролей…

Елена Яковлева: «Интердевочка»