Что скрывает звезда «Интердевочки» Елена Яковлева и почему ей приходится оправдываться за сына

Елена Яковлева стала звездой, исполнив роль валютной проститутки Тани в фильме «Интердевочка». Вопреки опасениям, эта яркая роль не сделала ее заложницей одного образа: позднее Яковлева перевоплощалась в сотрудницу уголовного розыска в сериале «Каменская», в обманутую дворянскую девушку в сериале «Петербургские тайны»…
И всякий раз создавала совершенно новый образ – яркий и запоминающийся. Всего же на счету Елены – десятки ролей в кино и театре. А еще – множество наград и любовь зрителей.
Елена Яковлева: параметры
Елена Яковлева в детстве. Фото: соцсети
Сейчас Елене Яковлевой – 61 год, но в это трудно поверить, глядя на ее стройную фигуру и молодое лицо. При росте 170 см Елена Алексеевна весит примерно 55 кг, при этом известно, что она – противница жестких диет: уверена, что быстро сброшенные килограммы так же быстро вернутся, а здоровью будет нанесен ущерб.
Елена Яковлева: семейная легенда о крепостной актрисе
Яковлева настолько органична на сцене и на экране, что многие зрители убеждены: она происходит из актерской семьи. Между тем, это не так.
Когда Лена появилась на свет, семья жила в небольшом городке Новоград-Волынском: мама работала в местном НИИ, отец был военным. Но оба просто обожали выступать на сцене в качестве артистов-любителей: мама прекрасно пела и танцевала, отец с успехом исполнял монологи Аркадия Райкина. И Лена, глядя на родителей, с раннего детства любила устраивать домашние представления.
Кстати, в их семье существовала легенда о том, что одна из прабабок была крепостной актрисой. Правда, этот факт ничем не подтверждается, но сама Елена Алексеевна в это верит.
Елена Яковлева: экстремальное поступление в ГИТИС
Елена Яковлева в юности. Фото: соцсети
Эта вера помогала ей на пути к исполнению мечты – стать артисткой. А мечта исполнилась далеко не сразу. Два года девушка работала библиотекарем и картографом, освоила даже профессию комплектовщицы на радиозаводе, прежде чем, наконец, собрала нужную сумму для поездки в Москву и смогла поступить в ГИТИС.
Приемная комиссия была не столько очарована, сколько ошарашена необычной абитуриенткой. Елена, декламируя басню о вороне и лисице, попеременно вставала на стул и слезала с него, и так до тех пор, пока ветхий стул не проломился, а Лена не застряла в его сиденье.
Но это было еще не все. Читая отрывок из произведения Толстого, девушка так увлеклась, что упала на колени, и ее совсем не было видно сидящим за столом членам комиссии: они вынуждены были встать и так дослушать исполнение отрывка. Все эти страдания были не напрасными: Яковлеву зачислили в ГИТИС, в мастерскую Владимира Андреева.
Елена Яковлева: крики за кулисами
Получив диплом, Елена стала актрисой театра «Современник». Первая роль ей досталась без слов, но очень громкая: она истошно кричала за кулисами, изображая девушку, которую истязали то белые, то красные.
Это был спектакль «Дни Турбиных», и молодая актриса чуть не охрипла, пять месяцев подряд испуская вопли за сценой. Только тогда ее крик, наконец, записали на магнитофон.
В «Современнике» она играла довольно долго, хотя театральная карьера складывалась не слишком гладко: Яковлева то уходила в другой театр, то возвращалась, то рассказывала в интервью, что ей не дают ролей…
Елена Яковлева: «Интердевочка»
Елена Яковлева. Фото: кадр из фильма «Интердевочка»
Зато кинороли почти сразу принесли Елене славу и зрительскую любовь. Ее запомнили уже после первых фильмов – «Двое под одним зонтом» и «Плюмбум, или Опасная игра».
Но настоящая известность пришла к актрисе после того, как она исполнила главную роль в мелодраме Петра Тодоровского «Интердевочка». Ее героиня – валютная «ночная бабочка» Таня Зайцева – сумела выйти замуж за иностранца, и казалось, что она вытянула счастливый билет, но закончилось все трагично.
Журнал «Советский экран» назвал Яковлеву лучшей актрисой года, она получила призы кинофестиваля в Токио и фестиваля «Созвездие», ей вручили российскую кинопремию «Ника».
Елена Яковлева: «Каменская» и другие
Елена Яковлева. Фото: кадр из сериала «Каменская»
После «Интердевочки» Яковлеву снимали много и охотно, а вскоре ее настиг второй виток популярности: в сериале «Каменская» она сыграла талантливую сыщицу, главную героиню серии романов Александры Марининой.
Сериал получился захватывающим, Каменскую сразу полюбили зрители. Успех подтвердила награда «ТЭФИ», врученная Яковлевой за третий сезон «Каменской», в 2004 году.
Кроме этих ролей, были и другие – не менее удачные: например, в проектах «Петербургские тайны», «Жуков», «Курсанты», «Вангелия», «Склифосовский» и других.
Помимо кино, Елена Алексеевна работала и на телевидении: вела поочередно с Кларой Новиковой телешоу «Чего хочет женщина», потом – ток-шоу «Право на встречу». А еще – танцевала в паре с Александром Литвиненко в шоу «Танцы со звездами».
Доход Елены Яковлевой
Елена Яковлева давно уже считается одной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис России. Например, по данным СМИ, театр «Современник» платит ей 4 миллиона рублей за участие в спектакле.
Снимаясь в сериалах, актриса получает порядка 200 тысяч рублей в день. Кроме того, стабильный заработок для Елены Яковлевой – встречи со зрителями: они приносят 160-250 тысяч рублей. Еще несколько лет назад гонорары звезды исчислялись гораздо более скромными цифрами.
Елена Яковлева: служебный роман, замужество и сын
Елена Яковлева с мужем Валерием Шальных. Фото: соцсети
Денис Шальных, сын Елены Яковлевой. Фото: соцсети
Талантливая и привлекательная актриса с юности пользовалась успехом у мужчин, и замуж вышла рано – еще студенткой ГИТИСа, за однокурсника Сергея Юлина. Правда, этот брак распался очень быстро – спустя полгода.
Уже став актрисой «Современника», она познакомилась со своим коллегой Валерием Шальных. В 1990 году они стали мужем и женой, а спустя два года у них родился сын Денис.
Елена Яковлева: татуировки
Некоторое время назад к единственному сыну Елены Яковлевой было приковано внимание общественности: молодой человек сделал себе огромное количество татуировок, в том числе и на лице. Денис подвергся активной критике со стороны пользователей интернета.
И тогда, чтобы поддержать сына, Елена Яковлева тоже набила себе тату – правда, не на самом заметном участке: на спине. В одном из интервью актриса призналась:
«Не люблю ругать или учить его – я сама слишком безалаберна в силу профессии. Даже из-за его татуировок по всему лицу не скандалим. Я уже смирилась – пусть это будет самым большим несчастьем, что случится с Денисом в жизни».
А в 2019 году Денис Шальных принял решение избавиться от своих татуировок.
Елена Яковлева: пластические операции
Елена Яковлева. Фото: кадр из фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Елена Яковлева считается одной из самых откровенных и честных российских актрис. Она рассказывала о том, что боится старости, боится тех изменений, которые происходят с ее внешностью, и поэтому не раз прибегала к услугам пластических хирургов: ей корректировали форму век и вживляли под кожу нити, разглаживающие морщины.
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Впрочем, для многочисленных поклонников она все равно остается молодой и красивой.
Сегодня Елена Яковлева продолжает активно сниматься. В конце 2021 года зрители увидели ее в роли Бабы-Яги в третьей части сказочной франшизы «Последний богатырь: Посланник тьмы», потом на экраны вышел девятый сезон врачебного сериала «Склифосовский» с ее участием.