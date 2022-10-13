Только не Меган: кому достанутся драгоценности Елизаветы II

Все, что было у королевы из украшений, делится на две основные категории: первая — коронные драгоценности, то есть принадлежащие короне и бывшие у Елизаветы в доверительном управлении; вторая — частная коллекция Елизаветы II, то есть украшения, которые она купила сама, получила в подарок или в наследство.

Коронные драгоценности — собственность государства. Их нельзя подарить или оставить в наследство, они автоматически переходят в собственность нового монарха, в данном случае их владельцем стал король Карл III и его жена Камилла, а в дальнейшем они перейдут принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Королева давала поносить драгоценности

Иначе обстоит дело с частной коллекцией драгоценностей. Королева Елизавета II владела более чем 300 украшениями стоимостью более 110 миллионов долларов США.

Королева не была жадиной: часто давала поносить то или иное украшение членам королевской семьи. Так, Кейт Миддлтон выходила замуж в тиаре, принадлежащей свекрови, и Меган Маркл тоже досталась на свадьбу одна из тиар. Камилла Паркер много раз появлялась на мероприятиях в одной из драгоценных королевских тиар.

Что достанется Кейт Миддлтон

