Просилась обратно в сериал и нарожала дочек: как сложилась судьба Мерьем Узерли, сыгравшей Хюррем султан

Мерьем Узерли до сих пор остается для поклонников Хюррем султан. И это при том, что актриса покинула сериал «Великолепный век» до его завершения, учинив большой скандал.

Правда потом партнерша Халита Эргенча намеревалась вернуться на съемочную площадку. Вот только продюсер «Великолепного века» Тимур Савджи выступил против, отказав Мерьем Узерли в роли постаревшей Хюррем султан. На ее место поставили Вахиде Гердюм.

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Справиться с эмоциональным выгоранием, на которое после съемок в сериале жаловалась актриса ей помогло материнство.

В отличие от Хюррем султан, которая рожала султану Сулейману сыновей (у Роксоланы была только одна дочка Михримах султан. — Прим. ред.), Мерьем Узерли стала мамой двух малышек.

У нее есть старшая дочка Лара, с отцом которой актриса рассталась еще будучи беременной. И малютка Лили. При этом Мерьем тщательно скрывает возлюбленного, от которого родила младшего ребенка.