Просилась обратно в сериал и нарожала дочек: как сложилась судьба Мерьем Узерли, сыгравшей Хюррем султан

Мерьем Узерли до сих пор остается для поклонников Хюррем султан. И это при том, что актриса покинула сериал «Великолепный век» до его завершения, учинив большой скандал.
Правда потом партнерша Халита Эргенча намеревалась вернуться на съемочную площадку. Вот только продюсер «Великолепного века» Тимур Савджи выступил против, отказав Мерьем Узерли в роли постаревшей Хюррем султан. На ее место поставили Вахиде Гердюм.
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Справиться с эмоциональным выгоранием, на которое после съемок в сериале жаловалась актриса ей помогло материнство.
В отличие от Хюррем султан, которая рожала султану Сулейману сыновей (у Роксоланы была только одна дочка Михримах султан. — Прим. ред.), Мерьем Узерли стала мамой двух малышек.
У нее есть старшая дочка Лара, с отцом которой актриса рассталась еще будучи беременной. И малютка Лили. При этом Мерьем тщательно скрывает возлюбленного, от которого родила младшего ребенка.
Мерьем Узерли с дочкой Лили. Фото: личный архив
Да и с замужеством актриса не спешит. Похоже, что Мерьем Узерли, в отличие от Хюррем султан, не горит желанием провести никах с возлюбленным. А ведь славянская рабыня, ставшая фавориткой султана Сулеймана, сделала все для того, чтобы привязать к себе падишаха.
«Насчет свадьбы — я ее не планировала, и, соответственно, она никак не могла бы отмениться. Я жду того самого момента, который будет продиктован внутренним голосом.
Я не хочу делать это только потому, что от меня этого кто-то ждет. Уверена, что в моей жизни будет свадьба с этим человеком, но пока что мы хотим сосредоточиться на семье и детях», — говорит Узерли.
По материалам Hello!