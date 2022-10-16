Вдова Хворостовского встретила новую любовь, а дети пошли по стопам отца

Народный артист России Дмитрий Хворостовский умер в ноябре 2017 года - певцу, так и не сумевшему победить тяжелую болезнь, было всего 55. Тем не менее он успел многое: влюбил в свой волшебный баритон весь мир, дал сотни аншлаговых концертов, записал множество успешных альбомов. А еще он был счастлив в личной жизни - рядом с Дмитрием всегда находились любимая жена и дети. Как сейчас живут вдова и наследники выдающегося артиста?

«Жизнь прекрасная, но очень короткая»

Хворостовский однажды сказал: «Та жизнь, которой довелось жить мне, мне она очень нравится, она прекрасная, но очень короткая…» В 53 года у артиста было обнаружено онкологическое заболевание, певец проходил курсы лечения в лучшей профильной клинике Лондона, так как жил с семьей в Англии.

Вдова артиста Флоранс Илли-Хворостовская говорит: «Когда все подтвердилось, мы решили: пока жив, есть надежда. Мы до последнего думали, что все будет хорошо. Он только в конце понял, что все... Когда было тяжело даже петь. Дима попросил близких друзей быть рядом со мной и его детьми».

Сейчас 52-летняя швейцарка с итальянскими корнями все так же живет в Лондоне. Как и ее супруг, Флоранс была оперной певицей. С Дмитрием они провели 16 счастливых лет. Познакомились на сцене - пели в одной опере, но Флоранс оставила работу, чтобы посвятить жизнь любимому мужчине. Хворостовский тогда переживал не лучшие времена: брак с первой супругой Светланой был несчастливым, после ее измены у него началась депрессия. Развод был тяжелым.

Но Флоранс изменила его жизнь. Хворостовский признавался: «Я искал внутренний баланс и благодаря этой женщине нашел его. Флоша с большим пиететом относится к тому, что я делаю в профессии, - для меня это важно. Я с ней становлюсь расслабленным, смеюсь чаще и людей больше люблю. Мне с ней легче живется и дышится…»

Первые годы после смерти мужа Флоранс было очень тяжело: «Мир как будто остановился... В последние дни Дима мне говорил: «Фло, ты мне обещаешь быть счастливой? Жизнь продолжается, и она прекрасна». Он даже хотел, чтобы я когда-нибудь с кем-нибудь познакомилась…»