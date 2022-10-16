Вдова Хворостовского встретила новую любовь, а дети пошли по стопам отца

Народный артист России Дмитрий Хворостовский умер в ноябре 2017 года - певцу, так и не сумевшему победить тяжелую болезнь, было всего 55. Тем не менее он успел многое: влюбил в свой волшебный баритон весь мир, дал сотни аншлаговых концертов, записал множество успешных альбомов. А еще он был счастлив в личной жизни - рядом с Дмитрием всегда находились любимая жена и дети. Как сейчас живут вдова и наследники выдающегося артиста?
«Жизнь прекрасная, но очень короткая»
Хворостовский однажды сказал: «Та жизнь, которой довелось жить мне, мне она очень нравится, она прекрасная, но очень короткая…» В 53 года у артиста было обнаружено онкологическое заболевание, певец проходил курсы лечения в лучшей профильной клинике Лондона, так как жил с семьей в Англии.
Вдова артиста Флоранс Илли-Хворостовская говорит: «Когда все подтвердилось, мы решили: пока жив, есть надежда. Мы до последнего думали, что все будет хорошо. Он только в конце понял, что все... Когда было тяжело даже петь. Дима попросил близких друзей быть рядом со мной и его детьми».
Сейчас 52-летняя швейцарка с итальянскими корнями все так же живет в Лондоне. Как и ее супруг, Флоранс была оперной певицей. С Дмитрием они провели 16 счастливых лет. Познакомились на сцене - пели в одной опере, но Флоранс оставила работу, чтобы посвятить жизнь любимому мужчине. Хворостовский тогда переживал не лучшие времена: брак с первой супругой Светланой был несчастливым, после ее измены у него началась депрессия. Развод был тяжелым.
Но Флоранс изменила его жизнь. Хворостовский признавался: «Я искал внутренний баланс и благодаря этой женщине нашел его. Флоша с большим пиететом относится к тому, что я делаю в профессии, - для меня это важно. Я с ней становлюсь расслабленным, смеюсь чаще и людей больше люблю. Мне с ней легче живется и дышится…»
Первые годы после смерти мужа Флоранс было очень тяжело: «Мир как будто остановился... В последние дни Дима мне говорил: «Фло, ты мне обещаешь быть счастливой? Жизнь продолжается, и она прекрасна». Он даже хотел, чтобы я когда-нибудь с кем-нибудь познакомилась…»
Летом Флоранс и Джорджа видели вместе на Уимблдонском теннисном турнире. Фото: Global Look Press
Недавно газета Daily Mail сообщила о том, что у вдовы Хворостовского начались отношения с известным британским телеведущим Джорджем Кларком. 48-летний Кларк - человек обеспеченный. В Лондоне у Джорджа три больших дома, он владеет предприятием, которое занимается реновацией жилья. Кларк в разводе, у него трое детей. Мужчину видели с Флоранс не только в Англии, но и на Ибице, где у него тоже есть дом.
Двоюродный брат знаменитого баритона Александр Зархин поддержал Флоранс: «Если женщина не поддерживает свою женственность, она довольно быстро превратится в старую леди. Тогда она никому не была бы интересна... Поэтому, каким бы великим ни был ее покойный муж и как бы сильно она его ни любила, нам всем: ее детям и общественности - нужна яркая, живая, красивая Флоранс».
Сама Флоранс всегда старалась хорошо выглядеть, за что ее порой совершенно безосновательно критиковали пользователи соцсетей. Вдова недоумевала: «Они хотели, чтобы я была страшная? Дима бы не одобрил…»
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«Папа был лучшим другом»
Максим и Нина поддерживают близкие отношения со своими братом и сестрой, родившимися в первом браке Хворостовского, - Александрой (слева) и Даниилом (справа). Фото: соцсети
Большую часть своего времени Флоранс посвящает детям: 19-летнему сыну Максиму и 15-летней дочери Нине. Максим очень похож на своего отца и внешне, и характером. Рослый (190 см) парень увлечен музыкой, планирует учиться в консерватории: «Хочу исполнять джаз, блюз, чуть-чуть рок».
Конечно, сыну не хватает отца: «Папа был самый добрый человек, самый лучший папа и лучший друг. Я ничего не говорю, когда мне грустно, это все держу в себе…» Парень часто звонит в Россию бабушке и дедушке: «Разговариваю, чтобы у них было настроение чуть-чуть получше». Дочь баритона Нина учится в школе и пока с профессией не определилась, но тоже проявляет интерес к музыке.
У Хворостовского осталось еще двое взрослых детей от первого брака - близнецам Даниилу и Александре сейчас по 26 лет. Хворостовский после развода с первой женой оставил ей дом в элитном районе Лондона, выплачивал алименты, всегда помогал близнецам.
Их мать умерла в 2015 году после менингита, но отец обеспечил своих старших детей на долгие годы вперед. Флоранс также поддерживает отношения с Даниилом и Александрой. Оба окончили университет и занялись творчеством: Даниил, как и его младший брат, пошел по стопам отца и стал музыкантом (у него собственная рок-группа), Александра занимается английской литературой и живописью.