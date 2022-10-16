Какие дома и квартиры покупают и продают сейчас наши знаменитости

Впрочем, кое-кто не только покупает, но и продает свои звездные хоромы.
35 000 000 рублей - квартира в Москве
Певец Сергей Лазарев купил квартиру в Кунцеве - в этом районе артист родился и вырос. И вот теперь Лазарев выбрал здесь апартаменты в жилищном комплексе бизнес-класса, который был построен в 2008 году. Сергей купил квартиру площадью 110 квадратов в ипотеку: по оценкам риелторов, жилье обошлось артисту примерно в 35 миллионов рублей. Говорят, что Сергей приобрел квартиру в качестве инвестиций в будущее детей - у Лазарева подрастают сын и дочь.
Караулова в своей новой квартире с панорамными окнами. Фото: соцсети
Похожую сумму певица Юлианна Караулова инвестировала в квартиру для своего годовалого сына - вырастет, а у него уже есть свое жилье. Караулова купила просторную квартиру с огромными панорамными окнами. Юлианна вложилась в новостройку, в квартиру с черновой отделкой, поэтому впереди у звезды большой ремонт.
Примерно столько же отдала за двушку в новостройке блогер и певица Анна Покров, причем расплатилась сразу, не прибегая к ипотеке.
36 000 000 рублей - квартира в Дубае
Самойлова уверяет, что 36 миллионов за эту дубайскую красоту - совсем недорого. Фото: соцсети
Этой осенью рэпер Джиган с женой и четырьмя детьми летал из Москвы в Дубай не только на отдых, но и на поиски новой недвижимости. Супруга музыканта, блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова, зарабатывает гораздо больше своего мужа - она выпускает именную косметику. Семья часто бывает в ОАЭ, поэтому решила приобрести тут жилье: «Мы еще в феврале хотели купить что-то из инвестиционной недвижимости.
Но тогда все ринулись что-то покупать, и мы решили не торопиться». И вот теперь ажиотажа нет - Самойлова выбрала из огромного списка предложений апартаменты в комплексе Dubai Hills. Новая квартира площадью 121 квадратный метр продавалась с отличным ремонтом, мебелью и встроенной техникой. Во дворе комплекса - пара бассейнов, рядом - метро. Оксана рассказывает: «Я взяла эту квартиру за 36 миллионов рублей. В люксовом районе, со всеми возможными удобствами и благами.
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Первый платеж - пять миллионов, а остальное - по беспроцентной рассрочке. Платежи - два раза в год. При покупке квартир резидентство вы получаете автоматически на всю семью». Отметим, что при такой сумме вложений в недвижимость резидентство в ОАЭ дается на три года.
Адвокат Тимур Матвеев рассказал «Телепрограмме» о том, какие бонусы получают наши звезды вместе с резидентской визой: «Резидентство в ОАЭ дает право на проживание, беспрепятственный въезд и выезд из страны, открытие счетов в банках.
Можно подавать документы на шенгенскую визу, но можно ли ее будет получить, пока не ясно, так как, купив недвижимость, вы гражданином ОАЭ не стали. Также человек может осуществлять трудовую деятельность в ОАЭ, получать медицинские услуги, оформлять и получать заемные средства у кредитных организаций».
Добавим, что недавно квартиры в Эмиратах купили Ксения Собчак, Ксения Бородина, Егор Крид, Нюша.
40 000 000 рублей - дом в Красной Поляне
Хозяйкой вот этого симпатичного коттеджа стала исполнительница бессмертного хита «Мало половин». Фото: соцсети
В сентябре Ольга Бузова стала хозяйкой дома в Монастыре Адлерского района - в горах, рядом река и реликтовые деревья. На окраинах села Монастырь находятся развалины средневекового храма. Сам дом построен из газобетонных блоков, площадь жилья - 280 квадратов. На восьми сотках есть небольшой бассейн, зона барбекю.
Из окон трехэтажного особняка открываются живописные виды на горы Красной Поляны. Внутри чистовая отделка, поэтому Бузовой осталось лишь купить мебель. Приобрести похожий дом можно за 40 миллионов рублей. В охраняемом коттеджном поселке бизнес-класса 27 многоуровневых участков, к каждому подведены коммуникации, установлено итальянское водонагревательное оборудование.
600 000 000 - 1 000 000 000 рублей - замок в Подмосковье
Фото: Иван Макеев/КП
Алла Пугачева с семьей недавно перебралась в Израиль, где обосновалась в доме брата своего мужа Максима Галкина*. Звездная семья планирует покупку дома за границей, поэтому задумалась о продаже замка в подмосковной деревне Грязь, который принадлежит Максиму. Есть информация, что дом выставлен на закрытую продажу для клиентов элитных агентств недвижимости.
Оказалось, что еще весной хозяин замка заказывал оценку недвижимости. Дом и землю оценили более чем в 1 миллиард рублей. Но осенью эта цена уже неактуальна. Эксперт по недвижимости Арина Лац рассказала: «Инвесторы в нестабильное время с большой осторожностью принимают решения о покупке дорогостоящих объектов. Вероятность того, что кто-то сейчас купит этот замок, минимальная. На данный момент этот объект недвижимости можно оценить в сумму не более 600 миллионов рублей».
Почему так дорого? До деревни Грязь из Москвы час на машине: поселок не охраняемый, не элитный, поэтому богачи здесь брать жилье не будут. Галкин построил этот дворец на холме, так как на участке находятся остатки фундамента исторической постройки - дома семьи Льва Толстого. Звездный замок на него похож и построен в романском стиле.
Вычурный дизайн: башни, вензеля, колонны, гаргульи, статуи, кованая мебель под старину. Внутри и в саду множество скульптур, картин, дорогих и не очень. Классика смешалась с тяжелым люксом - итальянская мебель и мрамор, каменный камин, розовый паркет, техника, замаскированная под старину, рыцари в доспехах, мольберты, ванны на позолоченных ножках… В шестиэтажном дворце полно комнат: у Пугачевой было целое крыло; у детей, 9-летних Лизы и Гарри (на фото с мамой), свои помещения; у Максима - спальня в башне, библиотека и рабочий кабинет.
Для персонала выстроен отдельный хозблок. На территории постоянно проживают пять работников, следящих за тем, чтобы все работало надлежащим образом. «Коммуналка» обходилась хозяевам примерно в 500 тысяч рублей, еще 500 тысяч - зарплата персонала.
Кстати, Галкин постоянно скупал земельные участки вокруг замка - их набралось уже 16 штук. Итого: общая территория - 2 гектара, общая площадь всех построек - 2400 квадратов. Замок строился около пяти лет, Пугачева с мужем заселились сюда в 2011 году, позже был проведен косметический ремонт здания.
*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц.