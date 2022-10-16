Какие дома и квартиры покупают и продают сейчас наши знаменитости

Этой осенью рэпер Джиган с женой и четырьмя детьми летал из Москвы в Дубай не только на отдых, но и на поиски новой недвижимости. Супруга музыканта, блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова, зарабатывает гораздо больше своего мужа - она выпускает именную косметику. Семья часто бывает в ОАЭ, поэтому решила приобрести тут жилье: «Мы еще в феврале хотели купить что-то из инвестиционной недвижимости.

Но тогда все ринулись что-то покупать, и мы решили не торопиться». И вот теперь ажиотажа нет - Самойлова выбрала из огромного списка предложений апартаменты в комплексе Dubai Hills. Новая квартира площадью 121 квадратный метр продавалась с отличным ремонтом, мебелью и встроенной техникой. Во дворе комплекса - пара бассейнов, рядом - метро. Оксана рассказывает: «Я взяла эту квартиру за 36 миллионов рублей. В люксовом районе, со всеми возможными удобствами и благами.

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Первый платеж - пять миллионов, а остальное - по беспроцентной рассрочке. Платежи - два раза в год. При покупке квартир резидентство вы получаете автоматически на всю семью». Отметим, что при такой сумме вложений в недвижимость резидентство в ОАЭ дается на три года.

Адвокат Тимур Матвеев рассказал «Телепрограмме» о том, какие бонусы получают наши звезды вместе с резидентской визой: «Резидентство в ОАЭ дает право на проживание, беспрепятственный въезд и выезд из страны, открытие счетов в банках.

Можно подавать документы на шенгенскую визу, но можно ли ее будет получить, пока не ясно, так как, купив недвижимость, вы гражданином ОАЭ не стали. Также человек может осуществлять трудовую деятельность в ОАЭ, получать медицинские услуги, оформлять и получать заемные средства у кредитных организаций».

Добавим, что недавно квартиры в Эмиратах купили Ксения Собчак, Ксения Бородина, Егор Крид, Нюша.

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