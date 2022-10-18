Со съемок какого фильма Брэд Питт хотел сбежать и почему расставался с женами

Брэд Питт — один из самых узнаваемых, заслуженных и высокооплачиваемых актеров Голливуда. Фильмы с его участием входят в международные и национальные рейтинги лучших фильмов в истории кино.
Он является обладателем «Оскара» и многих других наград, бывшим мужем знаменитых актрис Дженнифер Энистон и Анджелины Джоли и одним из самых богатых холостяков актерского мира, чье состояние оценивается в несколько сотен миллионов долларов.
Родившись в простой американской семье, никак не связанной с кино, Питт сам проложил себе дорогу к славе и теперь пожинает ее плоды.
О том, как актер шел к успеху и чем интересна его жизнь за кадром, читайте в материале Teleprogramma.pro.
Брэд Питт в детстве. Фото: соцсети
Брэд Питт: детство и юность
Будущий актер, полное имя которого - Уильям Брэдли Питт, родился в американском городке Шауни, штат Оклахома, 18 декабря 1963 года. По гороскопу он стрелец.
Семья мальчика не была богатой - отец Уильям (Билл) Питт работал в сфере грузоперевозок, а мать Джейн Этта Питт (в девичестве Хиллхаус) была школьным учителем.
Вскоре после рождения сына они переехали в Спрингфилд – третий по величине город штата Миссури. Именно там появились на свет младшие брат и сестра актера — Даг и Джулия.
В Спрингфилде Питт учился в школе, занимался спортом и музыкой. Затем он стал студентом Государственного университета штата Миссури, расположенного в городе Колумбия, где изучал журналистику и рекламное дело.
Семья Брэда Питта. Фото: соцсети
Брэд Питт: начало карьеры
Окончив университет, Питт отправился покорять Голливуд. Лос-Анджелес, естественно, не принял юношу из провинции с распростертыми объятиями. На первых порах ему пришлось подрабатывать грузчиком и, нарядившись в костюм цыпленка, зазывать клиентов в мексиканский ресторан El Pollo Loco.
Но самую важную роль на пути к актерской карьере сыграла работа… водителем. Ему приходилось возить состоятельных женщин на мальчишники и в ночные клубы. Одна из клиенток предложила Питту пойти на курсы актерского мастерства, которые вел признанный мастер в этой области Рэй Лондон. Именно он помог Брэду начать работать актером.
Брэд Питт уже в старших классах был красавчиком. Фото: соцсети
Брэд Питт: роли в кино
Первые роли Брэда Питта в кино – небольшие роли в сериалах «Другой мир», «Даллас» и еще нескольких. В 1988 году на экраны вышел фильм «Преступление в округе Фулхэм», рассказывающий реальную историю семьи амишей, чья семимесячная дочка погибла от рук жестоких подростков. Одного из этих мерзавцев играл Брэд и это была его первая роль в полнометражном фильме.
От сериалов парень наконец-то перешел к большому кино, но от настоящей славы его отделяли еще несколько лет. Известность пришла к Питту в 1994 году после выхода фильма «Интервью с вампиром», где он снимался вместе с Томом Крузом.
Много лет спустя Брэд признавался, что полгода съемок в этом фильме были самым темным и тоскливым периодом в его жизни. Он был настолько измучен морально, что однажды позвонил продюсеру Дэвиду Геффену и сказал:
«Дэвид, я больше не могу это делать. Я больше не могу. Если я все брошу, во сколько мне это обойдется?»
Ответ «40 миллионов» отрезвил актера, и он понял, что должен продолжать работу. За эту роль, по некоторым данным, он получил $3 миллиона.
Брэд Питт в фильме «Интервью с вампиром». Фото: кадр из фильма
Далее к нему пришли роли, которые ему нравились и которые стали знаковыми в его карьере: «Семь» и «Бойцовский клуб» режиссера Дэвида Финчера, «Знакомьтесь, Джо Блэк» Мартина Бреста, «Семь лет в Тибете» Жан-Жака Анно, «Большой куш» Гая Ричи, «Мексиканец» Гора Вербински, «Шпионские игры» Тони Скотта, «Одиннадцать друзей Оушена», «Двенадцать друзей Оушена» и «Тринадцать друзей Оушена» Стивена Содерберга, «Троя» Вольфганга Петерсена.
В 2005 году большой восторг зрителей вызвал фильм «Мистер и миссис Смит», в котором партнершей актера стала его будущая жена Анджелина Джоли. А три года спустя на экраны вышла совершенно невероятная картина «Загадочная история Бенджамина Баттона», получившая сразу 10 номинаций на «Оскар» и в итоге завоевавшая три статуэтки, в том числе за лучший грим (Питта в нем гримировали в мужчину разного возраста – от подростка до старика).
Брэд также снялся в черной комедии «После прочтения сжечь» и в боевике Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», собравшем в мировом прокате $322 миллиона.
В 2014 году Питт получил «Оскар» как продюссер драмы «12 лет рабства», а в 2019-м вместе с Леонардо ДиКаприо сыграл в другом фильме Тарантино – «Однажды в… Голливуде» - и удостоился второго «Оскара», наконец-то как актер, пусть и второго плана.
Брэд Питт в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона». Фото: кадр из фильма
Брэд Питт - продюсер
С 2002 года Питт является владельцем собственной продюсерской компании Plan B Entertainment, которую основал вместе с Дженнифер Энистон и Брэдом Греем. После развода Энистон вышла из партнерства и начала работать отдельно, Грей стал гендиректором Paramount Pictures и Питт остался единоличным владельцем продюсерской компании.
Именно Plan B Entertainment спродюсировала один из лучших фильмов с Джонни Дэппом - «Чарли и шоколадная фабрика», любимый и многократно пересматриваемый многими «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс и уже упомянутые «12 лет рабства».
По неизвестной причине в октябре 2022 года Питт решил выставить Plan B на продажу.
Брэд Питт и Дженнифер Энистон в 2000 году. Фото: Global Look Press
Брэд Питт: личная жизнь
Питт всегда пользовался успехом у женщин. С конца 1980-х по начало 1990-х годов у него было несколько коротких романов с коллегами по актерскому цеху, в том числе с Робин Гивенс, Джилл Шолен и Джульетт Льюис. Затем целых три года (с 1994 по 1997 год) он встречался со своей партнершей по фильму «Семь» Гвинет Пэлтроу. Пара даже успела объявить о помолвке, но до свадьбы дело так и не дошло.
Первой, кому удалось окольцевать уже знаменитого к тому моменту актера, стала Дженнифер Энистон. Они познакомились на съемках сериала «Друзья» в 1998 году и летом 2000 года сыграли свадьбу. Пара купила дом в Беверли Хиллз и мечтала завести ребенка. Но после пяти лет брака вдруг случился разрыв. И на то была причина.
Энистон и Питта развела партнерша актера по «Мистер и миссис Смит» Анджелина Джоли. Как стало известно лишь в 2022 году, именно она выдала известному журналу время и место своей встречи с женатым Брэдом. Она гуляла по пляжу в Кении вместе с ним и своим приемным сыном, снимки этой прогулки появились в прессе и это помогло Энистон понять, что их с Питтом браку пришел конец.
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Брэд Питт и Анджелина Джоли в фильме «Мистер и миссис Смит». Фото: кадры из фильма
В 2006-м году, через год после развода с Дженнифер, Питт впервые стал отцом - Анджелина родила ему дочь Шайло Нувель. В июле 2008 года у них родилась двойня - девочка Вивьен Маршелин и мальчик Нокс Леон. На Брэда также оформлены все приемные дети Анджелины: Джоли Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Захара Марли.
Союз «Бранжелина» сперва был неофициальным, но в 2014 году Питт и Джоли все же зарегистрировали брак.
Возможно, этим они пытались заделать уже имеющуюся трещину в отношениях. Ничем другим не объяснить того, что в сентябре 2016 года весь мир узнал о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли.
Брэд Питт и Анджелина Джоли, беременная двойняшками. 2008 год. Фото: Global Look Press
После развода в прессу стали постепенно просачиваться подробности десятилетия совместной жизни пары. Выяснилось, что Брэд изменял жене, пил, поднимал на нее руку и бил детей.
Именно из-за детей и физического насилия они в настоящее время ведут судебную тяжбу. Актриса также навлекла на себя гнев бывшего мужа, продав российскому олигарху Юрию Шефлеру свою половину поместья Сhâteau Miraval (Шато Мираваль) во Франции.
Стоимость этого великолепного поместья, состоящего из винодельни с виноградниками и огромного особняка XVII-го века, составляет 35 миллионов евро. Именно там пара сыграла свадьбу, а позже Питт старательно его обустраивал и увлеченно занимался производством собственного вина.
Брэд пытается через суд оспорить сделку бывшей жены с Шефлером, сетуя на то, что она не имела права ничего делать без его согласия, и теперь он должен делить столь значимое для него место с посторонним человеком.
Вероятно, в ближайшем будущем эта история не закончится и мы еще долго будем видеть в заголовках газет имена Питта и Джоли, стоящие в одной строке.
Анджелина Джоли с детьми в 2018 году. Фото: Global Look Press
Брэд Питт: интересные факты
- Параметры у Брэда Питта вполне себе модельные. Его рост – 180 см, а вес колеблется в районе 78 кг.
- Город Спрингфилд в штате Миссури, в котором вырос Брэд является местом, где зародился один из символов Америки – Маршрут 66 (Route 66). Это историческое шоссе, протянувшееся через Калифорнию, Техас, Аризону, Нью-Мексико, Иллинойс, Канзас, Оклахому и, конечно же, Миссури. Именно в Спрингфилде 30 апреля 1926 года маршруту был присвоен номер 66.
- Когда в 2006 году у Брэда и Анджелины родился первый ребенок, они продали свои семейные фотографии изданиям «Hello!» и «People» за 14 миллионов долларов. Все эти деньги пошли в фонд Джоли – Питта.
- За эпизодическую роль без слов в блокбастере «Дэдпул-2» 2018 года Питт получил символический гонорар — чашку капучино.
- На теле актера имеются татуировки. На его предплечье можно увидеть первые буквы имен Анджелины Джоли и всех детей, родных и приемных. На втором предплечье наколот силуэт мумии Эци (Тирольского ледяного человека), а чуть ниже можно прочитать строки из стихотворения персидского поэта Руми. Последняя татуировка, появившаяся лишь в 2019 году - фигура человека, который смотрит на свою тень.