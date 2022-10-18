Со съемок какого фильма Брэд Питт хотел сбежать и почему расставался с женами

Брэд Питт — один из самых узнаваемых, заслуженных и высокооплачиваемых актеров Голливуда. Фильмы с его участием входят в международные и национальные рейтинги лучших фильмов в истории кино.

Он является обладателем «Оскара» и многих других наград, бывшим мужем знаменитых актрис Дженнифер Энистон и Анджелины Джоли и одним из самых богатых холостяков актерского мира, чье состояние оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

Родившись в простой американской семье, никак не связанной с кино, Питт сам проложил себе дорогу к славе и теперь пожинает ее плоды.

О том, как актер шел к успеху и чем интересна его жизнь за кадром, читайте в материале Teleprogramma.pro.