Пела в караоке, дважды стала мамой, изменила мужу: как Анастасия Сланевская стала Славой

Анастасия Сланевская наиболее известна в шоу-бизнесе как певица Слава. Ей повезло вытянуть счастливый билетик дважды – в караоке, когда ее любительский вокал оценил известный продюсер, а потом встретить бизнесмена, ставшего мужем и спонсором ее карьеры. Каким был путь артистки к славе и любви — читайте в нашем материале.

Слава: детство, родители, псевдоним

Певица Слава родилась под именем Анастасия Сланевская 15 мая 1980 года в Москве. Мама и бабушка были увлечены вокалом и выступали на сцене. Поэтому с детства девочка видела пример перед глазами и мечтала о карьере певицы.

Когда Насте исполнилось 2 года, отец ушел из семьи. Но продолжал участвовать в воспитании дочки, отвел ее на карате, вместе с ней тренировался. Также девочка занималась музыкой, посещала школу искусств.