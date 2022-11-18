Пела в караоке, дважды стала мамой, изменила мужу: как Анастасия Сланевская стала Славой

Анастасия Сланевская наиболее известна в шоу-бизнесе как певица Слава. Ей повезло вытянуть счастливый билетик дважды – в караоке, когда ее любительский вокал оценил известный продюсер, а потом встретить бизнесмена, ставшего мужем и спонсором ее карьеры. Каким был путь артистки к славе и любви — читайте в нашем материале.
Слава: детство, родители, псевдоним
Певица Слава родилась под именем Анастасия Сланевская 15 мая 1980 года в Москве. Мама и бабушка были увлечены вокалом и выступали на сцене. Поэтому с детства девочка видела пример перед глазами и мечтала о карьере певицы.
Когда Насте исполнилось 2 года, отец ушел из семьи. Но продолжал участвовать в воспитании дочки, отвел ее на карате, вместе с ней тренировался. Также девочка занималась музыкой, посещала школу искусств.
Певица Слава в детстве. Фото: соцсети
В роду Сланевской были цыгане, поэтому в ней течет смесь кровей. Сама звезда очень любит шумные цыганские песни и выступления, в ее репертуаре это увлечение также нашло отражение. Псевдоним артистка взяла с легкой подачи гражданского мужа Анатолия Данилицкого — именно он ей предложил созвучное с фамилией укороченное имя.
Слава: модельная карьера
Благодаря яркой внешности и высокому росту в 177 см при весе 58 кг Анастасия Сланевская в 19 лет решила начать модельную карьеру. Ее хватило на полгода — она быстро разочаровалась в индустрии и покинула агентство. Диеты и конфликты быстро измотали ее, она ушла в ночной клуб танцовщицей, успела поработать крупье в казино. Но удача ей улыбнулась в другом месте — в любимом караоке-клубе.
Слава всегда обладала эталонной фигурой. Фото: соцсети
В 2002 году в заведении, где любила петь Слава, отметился режиссер Сергей Кальварский. Ему приглянулся вокал Сланевской, он пригласил ее к сотрудничеству. Деятель успел поработать с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Леонидом Агутиным и другими знаменитостями, поэтому Анастасия сразу же согласилась.
Слава: музыка
Дебютным в музыкальной карьере Славы стал сингл «Люблю и ненавижу», и сразу же стала хитом, возглавила хит-парады и вывела начинающую певицу в звезды. Слава и признание не заставили себя ждать: артистка была нарасхват, начала выступать с гастролями и завоевывать публику по всей стране.
Певица Слава на сцене. Фото: Global Look Press
Певица не скрывала, что существенную поддержку и финансовые вливания ей оказал муж, бизнесмен Анатолий Данилицкий. Он стал преданным поклонником таланта своей избранницы и не пожалел денег на раскрутку, без которых, сама певица уверена, у нее ничего бы не вышло.
В 2004 году свет увидел дебютный альбом «Попутчица», заглавная песня в котором получила «Золотой граммофон». Вышло несколько клипов, Слава начала сотрудничество с Виктором Дробышем, ее карьера стремительно развивалась.
Певица Слава и Виктор Дробыш. Фото: соцсети
В 2005 году Слава участвовала в национальном отборе на конкурс «Евровидение» с песней I wanna be the one, но не прошла, уступив Наталье Подольской. В следующем году вышел второй альбом артистки — «Классный».
В 2007 году Слава порадовала поклонников новым студийником — The Best. Он стал рубежным — после него артистка начала исполнять песни на английском и поспешила записать в Англии альбом Eclipse. Осенью 2008 года фанаты услышали дуэт любимицы с британской звездой Крэйгом Дэвидом.
Крэйг Дэвид. Фото: Global Look Press
Еще один дуэт у Славы состоялся в 2011 году со Стасом Пьехой. Они выпустили песню «Я и ты», которая принесла исполнителям «Золотой граммофон» и победила на «Песне года».
После перерыва, связанного с пополнением в семье, Слава вернулась на сцену и в 2013 году выпустила новый альбом «Одиночество». Хитом стал одноименный сингл, созданный с Виктором Дробышем, с ним Слава завоевала «Золотой граммофон», звание «Песня года», Премию Муз-ТВ.
Пятая пластинка получила название «Откровенно» и вышла в 2015 году. В нем появились дуэты с Ириной Аллегровой («Первая любовь — любовь последняя»), Денисом Клявером («Рождественская ночь»). Заглавный трек по традиции получил «Золотой граммофон».
Певица Слава с «Золотым граммофоном». Фото: Global Look Press
2016 год в карьере стал не менее плодотворным, чем предыдущий. Слава стала «Певицей года» и на премии Fashion People Awards получила награду «Лучшее концертное шоу».
Новый альбом «Шизофрения» увидел свет в 2018 году. Сюда вошли полюбившиеся многим хиты «Красный», «Заметает зима», а трек «Однажды ты» принес певице «Золотой граммофон». Всего таких наград у исполнительницы — 10. Юбилейный, десятый по счету, она получила в 2022 году за песню «Бумеранг» в дуэте с Анной Семенович.
Слава: другие проекты
Состоялась Слава и как актриса. В 2004 году она снялась в сериале «Клуб» в роли себя самой, в 2007 году — в главной роли бойца спецназа в боевике «Параграф 78», ради которой побрилась налысо.
Певица Слава на съемках фильма «Параграф 78». Фото: соцсети
В 2011 году певица снялась в фильме «Русский Голливуд: Бриллиантовая рука – 2», который подвергся жесткой критике и получил низкие рейтинги от зрителей и экспертов.
Слава стала участницей популярного телепроекта «Танцы со звездами» в 2015 году. Партнером на паркете для нее стал двухметровый профессиональный танцор Андрей Балаш. А в следующем году снялась в сериале «Семья Светофоровых».
В 2017 году Слава приняла участие в шоу «Три аккорда» на Первом канале и проявила себя как знаток шансона и бардовской песни. Она перепела хиты Розенбаума, Новикова, Вертинского, Газманова и других.
Певица Слава в шоу «Танцы со звездами». Кадр из шоу
Слава: личная жизнь
Анастасия Сланевская рано начала интересоваться противоположным полом. И уже в 15 лет познакомилась с мужчиной, жившим по соседству, — Константином Морозовым. Он был на 10 лет старше и не сразу узнал, сколь была юна его возлюбленная.
Правда, когда возраст любимой вскрылся, он пришел в ужас. Но Слава убедила избранника в искренности чувств, и в 1999 году они стали родителями. Но быт и нехватка денег — молодые жили с родителями — очень быстро расстроил лад в семье, пара решила развестись, когда дочке Александре было полгодика.
Певица Слава с дочкой Сашей. Фото: соцсети
В 2001 году 21-летняя Анастасия познакомилась с 50-летним бизнесменом Анатолием Данилицким. В тот период он был руководителем Национальной резервной корпорации. Славу не смутило, что мужчина был старше нее на целых 28 лет, она приняла его ухаживания. И даже знала о наличии законной жены, но тогда ей было все равно. Мужчина не мог развестись, хотя с женой не жил уже долгое время.
Певица Слава и Анатолий Данилицкий. Фото: Global Look Press
В 2011 году Слава подарила возлюбленному дочь Антонину. Счастливый отец сделал предложение певице, но свадьбу пара до сих пор так и не сыграла. Слава не считает штамп в паспорте необходимостью.
Певица Слава с дочкой Антониной. Фото: соцсети
Правда, союз артистки и бизнесмена едва не распался из-за измены. Неверность проявила Слава, увлекшись танцором через пять лет после знакомства с Данилицким. И они расстались на год, но в итоге не смогли друг без друга, и мужчина простил любимую.
Слава сегодня
В 2022 году карьера певицы продолжается. Артистка записала дуэт с Анной Семенович — песню «Бумеранг», за которую получила «Золотой граммофон». А в конце лета сделала себе новое тело — решилась на круговую липосакцию и подтяжку груди. Певица никогда не отрицала своих увлечений пластикой, потому что считает, что если такая возможность сегодня существует, ей грех не воспользоваться.