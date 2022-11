Пела в караоке, дважды стала мамой, изменила мужу: как Анастасия Сланевская стала Славой

В 2005 году Слава участвовала в национальном отборе на конкурс «Евровидение» с песней I wanna be the one, но не прошла, уступив Наталье Подольской. В следующем году вышел второй альбом артистки — «Классный».

В 2007 году Слава порадовала поклонников новым студийником — The Best. Он стал рубежным — после него артистка начала исполнять песни на английском и поспешила записать в Англии альбом Eclipse. Осенью 2008 года фанаты услышали дуэт любимицы с британской звездой Крэйгом Дэвидом.