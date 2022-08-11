«Невозможно смотреть, меня просто тошнит!»: Виктория Боня – о новом сериале «Нереалити»

8 августа на канале ТНТ начался показ нового сериала «Нереалити». Многие звезды убеждены: его надо запретить и ни в коем случае не показывать!
В чем причина такой обиды? По мнению участников «Дома-2», новый сериал порочит их честь и достоинство. По этому поводу мы попросили высказаться Викторию Боню.
- Виктория, почему вы против выхода на экраны сериала «Нереалити»?
- Потому что это такая «шняга шняжная, жизнь общажная»! Извините за резкость. Такой бред сняли, содрав полностью идею с «Дома-2»… Ну да, может быть, мы были настолько интересными личностями, что хочется воспользоваться нашей популярностью…
Но невозможно повторить реальные эмоции! В сериале «Нереалити» все чувства – наигранные. А мы действительно проживали на проекте такие глубокие чувства! Это была наша жизнь.
А здесь просто решили вернуть этот скандальный виток в жизни ТНТ. При этом понятно, что сегодняшний «Дом-2» уже не сравнится с тем, который был тогда. Потому что обесценилось то, что было. В первую очередь, обесценилось желание людей бороться за что-то.
Постер сериала «Нереалити». Фото: канал ТНТ
Мы боролись за дом, который в итоге так никто и не выиграл. Тем не менее, благодаря этой борьбе нам хотелось быть лучшими: самой крепкой парой, чтобы зрители понимали, что мы хотим построить что-то найти свою любовь на этом проекте.
Сейчас же каждый приходит просто показать себя, «посветить лицом». И поэтому это уже неинтересно. Написали бы свой сценарий – у них для этого достаточный бюджет. Сняли бы достойный сериал. Или пригласили бы тех же героев – сыграть какие-то роли. Я считаю, что «Нереалити» совершенно невозможно смотреть, меня просто тошнит.
Виктория Боня. Фото: соцсети
Главная героиня сериала – ее роль исполнила Ольга Дибцева – десять лет была участницей реалити-шоу: искала любовь в рейтинговом телепроекте. Но однажды все закончилось, и ей пришлось вернуться домой, - в маленький провинциальный город. И осознать: здесь ей никто не рад, здесь ей нет места. Она ничему не научилась за прошедшие десять лет – только скандалить на камеру…
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Надо сказать, сериал восприняли в штыки не только участники «Дома-2»: многие критики отзываются о нем довольно нелестно, отмечая, что жизнь в провинции показана в «Нереалити» шаблонно, а сценарий скучен и банален.