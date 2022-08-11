«Невозможно смотреть, меня просто тошнит!»: Виктория Боня – о новом сериале «Нереалити»

8 августа на канале ТНТ начался показ нового сериала «Нереалити». Многие звезды убеждены: его надо запретить и ни в коем случае не показывать!

В чем причина такой обиды? По мнению участников «Дома-2», новый сериал порочит их честь и достоинство. По этому поводу мы попросили высказаться Викторию Боню.

- Виктория, почему вы против выхода на экраны сериала «Нереалити»?

- Потому что это такая «шняга шняжная, жизнь общажная»! Извините за резкость. Такой бред сняли, содрав полностью идею с «Дома-2»… Ну да, может быть, мы были настолько интересными личностями, что хочется воспользоваться нашей популярностью…

Но невозможно повторить реальные эмоции! В сериале «Нереалити» все чувства – наигранные. А мы действительно проживали на проекте такие глубокие чувства! Это была наша жизнь.

А здесь просто решили вернуть этот скандальный виток в жизни ТНТ. При этом понятно, что сегодняшний «Дом-2» уже не сравнится с тем, который был тогда. Потому что обесценилось то, что было. В первую очередь, обесценилось желание людей бороться за что-то.