«Неподвластна времени»: как сейчас выглядит 74-летняя Винер, ставшая для Кабаевой второй мамой

Одной из самых ярких и титулованных подопечных Ирины Винер стала 39-летняя гимнастка из Ташкента Алина Кабаева. Олимпийская чемпионка уже давно оставила большой спорт, однако, до сих пор поддерживает общение со своей легендарной наставницей.

Кроме того, Ирину Александровну чемпионка всегда считала своей второй мамой. Настолько родным человеком для Алины стала ее тренер. С такой же теплотой к экс-подопечной относится и сама Ирина Винер.

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