«Неподвластна времени»: как сейчас выглядит 74-летняя Винер, ставшая для Кабаевой второй мамой

Одной из самых ярких и титулованных подопечных Ирины Винер стала 39-летняя гимнастка из Ташкента Алина Кабаева. Олимпийская чемпионка уже давно оставила большой спорт, однако, до сих пор поддерживает общение со своей легендарной наставницей.
Кроме того, Ирину Александровну чемпионка всегда считала своей второй мамой. Настолько родным человеком для Алины стала ее тренер. С такой же теплотой к экс-подопечной относится и сама Ирина Винер.
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«Что будет, когда меня не станет, кто придет мне на смену? Мечтаю, чтобы Алина пришла мне на замену. Она мой клон, мы говорим одинаково», - призналась в интервью «Матч-ТВ» Ирина Винер.
Ирина Винер в молодости с юной подопечной Алиной Кабаевой. Фото: Global Look Press
30 июля Ирина Винер отметила день рождения. Ей исполнилось 74 года. Одной из первых тренера поздравила Ляйсан Утяшева. Она и поделилась в личном микроблоге свежим снимком с именинницей. Надо отдать должное, Ирина Александровна выглядит очень молодо и элегантно. Сверстницы могут брать у нее пример там, где речь заходит о чувстве стиля и ухоженности. Винер всегда одета с иголочки, все вплоть до аксессуаров продумано до мелочей.
«Учитель! Друг! Дорогая и уважаемая, Ирина Александровна! С днем рождения! Годы идут, а вы неподвластны времени! Благодарна вам за себя сильную и уверенную!
Каждая наша встреча делает меня снова маленькой девочкой! Здоровья вам! Все остальное сказала лично! Люблю!» - отметила Ляйсан Утяшева.
Ирина Винер в брючном костюме с розами, в персиковой фуражке и мюлях. Фото: соцсети
Ирина Винер позировала на снимке с Ляйсан Утяшевой и ее мужем Павлом Волей. Она предстала на светском мероприятии в брючном костюме с розами, на голове у тренера - кепи. Изюминкой образа наставницы Алины Кабаевой стали мюли. Выглядела Ирина Винер просто великолепно.