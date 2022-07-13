Немка родила для Турции Хюррем из сериала: как выглядит настоящая мама Мерьем Узерли

Мерьем Узерли в одном из своих интервью призналась, что дома их отец старался говорить по-турецки, чтобы его дети знали родной язык.
Однако от своей мамы-немки актриса унаследовала европейскую внешность, благодаря чему смогла сыграть в турецком сериале «Великолепный век» роль Хюррем султан, которая по происхождению была славянкой.
У Мерьем светлая кожа, голубые глаза, медово-рыжие волосы. Кто бы мог подумать, что немка родит для Турции сериальную Хюррем султан.
Фильмы о султане Сулеймане и Роксолане снимали в турецком кинематографе и до этого. Так что роль Хюррем султан играли разные актрисы. Но самой запоминающейся стала именно Мерьем Узерли. К ней образ славянской рабыни можно сказать, прилип. Где бы не появилась актриса, она всюду оказывается в окружении толпы, мечтающей заполучить селфи с Хюррем султан.
Мерьем Узерли в детстве с мамой Урсулой. Фото: личный архив
Свой светлый медово-рыжий оттенок волос Мерьем Узерли унаследовала от красавицы мамы-немки. В своем микроблоге актриса делилась редкими кадрами с Урсулой, на которых сама Мерьем запечатлена в детстве. Кстати, мама актрисы в молодости носила очки. Мерьем очень похожа на свою родительницу, тот же аккуратный носик, миниатюрное личико, приятная улыбка.
«Так вот она — мама Хюррем султан», «Если бы пошла в отца-турка, то была бы темненькой, на роль Хюррем уже не подошла бы со смуглой кожей», «Она еще рыжее была, когда Хюррем играла», — написали фолловеры.