Немка родила для Турции Хюррем из сериала: как выглядит настоящая мама Мерьем Узерли

Мерьем Узерли в одном из своих интервью призналась, что дома их отец старался говорить по-турецки, чтобы его дети знали родной язык.

Однако от своей мамы-немки актриса унаследовала европейскую внешность, благодаря чему смогла сыграть в турецком сериале «Великолепный век» роль Хюррем султан, которая по происхождению была славянкой.

У Мерьем светлая кожа, голубые глаза, медово-рыжие волосы. Кто бы мог подумать, что немка родит для Турции сериальную Хюррем султан.

Фильмы о султане Сулеймане и Роксолане снимали в турецком кинематографе и до этого. Так что роль Хюррем султан играли разные актрисы. Но самой запоминающейся стала именно Мерьем Узерли. К ней образ славянской рабыни можно сказать, прилип. Где бы не появилась актриса, она всюду оказывается в окружении толпы, мечтающей заполучить селфи с Хюррем султан.