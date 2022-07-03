Не спешили со свадьбой 8 лет: Шатунов боготворил жену и души не чаял в дочке Эстелле и сыне Дэннисе

Себя Юрий Шатунов называл счастливым человеком. У него было все: признание поклонников, любовь публики, успешная музыкальная карьера, любящая семья.

И хотя в последние годы артист выступал только на ретро-дискотеках и изредка давал концерты с хитами давно минувших лет, фанаты его не забывали и также охотно покупали билеты, считая Юрия Шатунова признанным кумиром.

«Я всегда был счастливым. Если ты несчастлив... и выходишь на сцену — это видно. Ты должен дать заряд энергии, чтобы люди были веселые, довольные, с улыбкой, на позитиве. Вот по сути профессия артиста. Я волнуюсь, находясь за кулисами. Но как только ты сделал шаг на сцену — все, ты там, где ты должен быть», - говорил певец.

С особым трепетом Юрий Шатунов относился к своей семье. Проведя юность в детском доме, он старался заботиться о жене Светлане и их общих наследниках. С возлюбленной артист познакомился в Германии.

Обосновавшись за границей, солист группы «Ласковый май» лишь изредка наведываться на родину с концертами. И семью с собой не привозил. Поэтому поклонники так мало знали о том, кто она - избранница кумира миллионов девушек из 80-х.

Со Светланой певец встречался восемь лет. И только потом они сыграли свадьбу. Вскоре на свет появились общие дети: сын Дэннис и дочка Эстелла. В какой-то момент певец поставил карьеру на паузу, чтобы больше времени проводить с родными. Для него жена и дети всегда были на первом месте.

«Я на протяжении трех лет не давал концерты. У меня не было больших гастрольных туров. Получилось так, что слишком заработался. И когда ты приезжаешь домой, а тебя твои дети не узнают. Это было действительно так. Мне пришлось остановиться и подумать: «Не слишком ли я много времени уделяю своей работе, а семья обделена моим вниманием?» — подмечал артист.

По материалам интервью МУЗ-ТВ «О чем молчал Юрий Шатунов?»

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