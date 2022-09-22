«Не привык он жаловаться. Такой человек»: Иван Краско не может оплатить дорогие уколы

— Иван Иванович вернулся в театр. Шестнадцатого числа было открытие сезона. 23 сентября ему будет 92 года, и в этот день он играет в спектакле.

— У него были проблемы со зрением, а как сейчас обстоят дела?

- Ну, проблемы как были, так и остались. С этим уже ничего не поделаешь. Врачи боятся браться за операцию, потому что в этом возрасте может не выдержать сердце. Можно было бы проводить какую-то поддерживающую терапию, но для этого нужно делать уколы в глаза, а это и тяжело, и дорого: сейчас сильно упал бюджет актера, и баловать себя такими уколами он не может.

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— Расскажите подробнее, о каких суммах идет речь. Вдруг поклонники Ивана Краско смогут помочь любимому артисту.

— Один укол стоит 30 тысяч рублей, а делать их необходимо, как минимум, раз в месяц. Такие уколы, конечно, не вернут хорошее зрение, но они, по крайней мере, помогают сохранить то, что есть.