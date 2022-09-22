«Не привык он жаловаться. Такой человек»: Иван Краско не может оплатить дорогие уколы

22 сентября празднуется День долгожителей, или День столетнего юбилея. Тeleprogramma.pro решила напомнить об одном из тех известных людей, которые, пусть и не перешагнули еще вековую черту, но все же достигли весьма почтенного возраста. Речь идет об актере Иване Ивановиче Краско, который сразу после Дня долгожителей, 23 сентября, будет отмечать свой персональный праздник — день рождения.
Мы позвонили директору Ивана Краско, Вячеславу Смородинову, чтобы узнать, как себя чувствует артист, продолжает ли он выходить на сцену. Вячеслав рассказал, что Иван Иванович не собирается сдаваться и по-прежнему бодр, несмотря на проблемы со здоровьем.
Иван Краско. Фото: Global Look Press
— Иван Иванович вернулся в театр. Шестнадцатого числа было открытие сезона. 23 сентября ему будет 92 года, и в этот день он играет в спектакле.
— У него были проблемы со зрением, а как сейчас обстоят дела?
- Ну, проблемы как были, так и остались. С этим уже ничего не поделаешь. Врачи боятся браться за операцию, потому что в этом возрасте может не выдержать сердце. Можно было бы проводить какую-то поддерживающую терапию, но для этого нужно делать уколы в глаза, а это и тяжело, и дорого: сейчас сильно упал бюджет актера, и баловать себя такими уколами он не может.
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— Расскажите подробнее, о каких суммах идет речь. Вдруг поклонники Ивана Краско смогут помочь любимому артисту.
— Один укол стоит 30 тысяч рублей, а делать их необходимо, как минимум, раз в месяц. Такие уколы, конечно, не вернут хорошее зрение, но они, по крайней мере, помогают сохранить то, что есть.
Иван Краско. Фото: Global Look Press
— А как с сердцем? Ведь Иван Иванович уже попадал в клинику из-за того, что сердце начало подводить…
— В хорошей клинике на Крестовском острове его немного подлатали. Но сейчас Краско был бы не против еще раз обследоваться, он на днях говорил мне об этом. Правда, никогда не признается, если что-то болит: у него всегда «все хорошо». А потом, когда начинается обследование, выясняется, что вовсе не так все хорошо. Не привык он жаловаться. Такой закалки человек. Сейчас я договариваюсь с медицинским центром, готовим обследование сердца.
— Передайте Ивану Ивановичу наши самые добрые пожелания — крепкого здоровья, бодрости, хорошего настроения!