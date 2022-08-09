«Не было вариантов»: что на самом деле звезды думают о Софии Ротару

София Ротару отметила свое 75-летие не в радужном настроении. По данным СМИ, у артистки развилась депрессия – на фоне происходящих событий.
Все последние десятилетия София Ротару зарабатывала концертами в России. И с конца февраля этого года лишь однажды позволила себе негативный пост в соцсети – прошедший почти незамеченным.
В кулуарах говорят, что Ротару рассорилась со всеми своими друзьями из российского шоу-бизнеса. Мы позвонили звездам, чтобы узнать - правда ли это?
Иосиф Пригожин: «У нее нет другого выбора, понимаете?»
Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press
- Давайте не будем осуждать Софию Михайловну. Ей исполнилось 75 лет. Она уже может позволить себе делать так, как считает нужным. Она – гражданка Украины и находится в определенных рамках. «Не судите, да не судимы будете».
Некоторые журналисты пытаются сейчас свести это все к скандалу и травле. У Ротару нет других вариантов, понимаете? Дом у нее – в Украине, жизнь – в Украине. Мы не можем осуждать Софию Михайловну. Это все равно что осуждать своих родителей.
Это – ее решение. Не плохое и не хорошее, но – ее. А мы ведем себя, как судьи, и все время даем оценки. София Ротару – взрослая женщина солидного возраста, народная артистка Советского Союза. Если бы от нее зависела возможность сохранения мира, она бы это сделала.
Певец Данко: «В России все эти годы кормилась…»
Данко. Фото: Global Look Press
- По-вашему, есть ли повод у россиян обижаться на Софию Ротару и не понимать ее действий?
- Ну да. Она в России все эти годы кормилась-кормилась… Заслужила любовь народа, а потом просто его предала. Я считаю, что это преступление – то, что она делает. Ее нужно поймать и судить. За пособничество терроризму.
- Как думаете, сможет она когда-нибудь вернуться?
- Мы сами к ней приедем...
- А выступать она в России сможет впоследствии? Зарабатывать здесь?
- Нет, это исключено. Если такое произойдет – значит, что-то не то с нашим государством. Такое надо сразу запрещать. В тюрьме человек сидеть должен!
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Прохор Шаляпин: «Может, на нее было оказано давление»
Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press
- София Михайловна - гражданка Украины. Она сделала свой выбор, и мы не знаем: может, на нее было оказано какое-то давление. Я считаю неправильным осуждать ее за это. По факту, она оказалась в данном случае по другую сторону баррикад, и она, и вся ее семья.
Конечно, как россиянин и патриот своей страны, я ощущаю досаду, и мне все это неприятно наблюдать. Но я хочу воздержаться от громких слов и оскорблений в адрес Софии Михайловны. Бог нам всем судья.