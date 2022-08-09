«Не было вариантов»: что на самом деле звезды думают о Софии Ротару

София Ротару отметила свое 75-летие не в радужном настроении. По данным СМИ, у артистки развилась депрессия – на фоне происходящих событий.

Все последние десятилетия София Ротару зарабатывала концертами в России. И с конца февраля этого года лишь однажды позволила себе негативный пост в соцсети – прошедший почти незамеченным.

В кулуарах говорят, что Ротару рассорилась со всеми своими друзьями из российского шоу-бизнеса. Мы позвонили звездам, чтобы узнать - правда ли это?

Иосиф Пригожин: «У нее нет другого выбора, понимаете?»