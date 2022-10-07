Названы потенциальные покупатели дома Аллы Пугачевой

— Один мой знакомый — не буду называть фамилию, но все его прекрасно знают — продал свои шикарные апартаменты киргизским бандитам. Ему очень повезло с этой сделкой.

Например, мой шикарный дом, который я купил в Калининграде (пришлось брать большое количество кредитов), не покупают ни за какие деньги, потому что в Калининград люди сейчас боятся ехать. Не покупает вообще никто.

Так что я не думаю, что кто-то из российских звезд может купить дом Аллы Борисовны. Те поклонники, которые способны заплатить миллиард только за то, чтобы прикоснуться к полу, по которому ходила Примадонна, скорее всего, тоже захотят уехать из страны.

А те, кто останется в стране — для них, наоборот, будет «зашкварно» купить дом Аллы Борисовны. Для кого-то ее дом — это дополнительная «звездочка». А для тех, у кого деньги в России будут сейчас, дом Пугачевой, наоборот, минус к карьерному рейтингу. Я думаю, что из звезд никто не купит замок Пугачевой.

Подытожим. Те, кто любит Аллу, либо уедут, либо не готовы сейчас инвестировать в российскую недвижимость. А для тех, кто не любит Аллу, покупка ее дома станет плевком в самого себя.

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А купит замок кто-то из небольших азиатских республик СНГ, из представителей черного рынка, теневых бизнесменов, которые давно мечтали жить в Москве. Для них дом Аллы Борисовны станет реализацией их мечты.

— Она недешево просит за свой дом…

— Дешево! Миллиард за дом Пугачевой — это очень дешево! Правда. Это копейки. Для олигархов из небольших республик — это копейки.

Будем ждать олигархов и представителей бизнеса из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана. Насколько я знаю, Алла Борисовна очень популярна в Туркмении. У них там и газа много, и с деньгами все хорошо.

Данко: «Могут купить только люди с пошлым вкусом»

