«Навсегда в моем сердце»: вдову Хворостовского после 5 лет траура уличили в романе с новым мужчиной

Дмитрий Хворостовский и Флоранс Илли были одной из самых красивых пар. Эффектная красавица с копной мелких кудрей вскружила голову оперному певцу. Ради мужа Флоранс научилась готовить блюда русской кухни — борщ и пельмени. А сам Дмитрий Александрович называл свою любимую Флошей на русский манер.

После смерти мужа Флоранс Илли без малого пять лет носила траур. Вся лента микроблога вдовы оперного певца пестрит его памятными фотографиями. Справиться с потерей и пережить эту утрату жене Дмитрия Хворостовского помогли их общие дети — сын Максим и дочка Нина.

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