«Навсегда в моем сердце»: вдову Хворостовского после 5 лет траура уличили в романе с новым мужчиной

Дмитрий Хворостовский и Флоранс Илли были одной из самых красивых пар. Эффектная красавица с копной мелких кудрей вскружила голову оперному певцу. Ради мужа Флоранс научилась готовить блюда русской кухни — борщ и пельмени. А сам Дмитрий Александрович называл свою любимую Флошей на русский манер.
После смерти мужа Флоранс Илли без малого пять лет носила траур. Вся лента микроблога вдовы оперного певца пестрит его памятными фотографиями. Справиться с потерей и пережить эту утрату жене Дмитрия Хворостовского помогли их общие дети — сын Максим и дочка Нина.
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Дмитрий Хворостовский. Фото: личный архив героя публикации
Еще совсем недавно в своем микроблоге Флоранс Илли признавалась в любви покойному мужу, уверяя, что память о нем будет жить в ее сердце всегда.
Однако репортеры светских хроник разузнали некоторые сведения о личной жизни вдовы Дмитрия Хворостовского. И хотя жена оперного певца продолжает чтить его память, однако, как утверждает ряд компетентных изданий, в одиночестве проводить остаток своих дней Флоранс Илли не собирается.
Флоранс Илли хороша собой. Фото: личный архив героя публикации
«Навсегда в моем сердце. Я скучаю по тебе...» — буквально в июне писала в своем микроблоге Флоранс Илли.
«Димочка… Король оперы с красивой душой… Ты всегда в моем сердце Покойся с миром, ангелочек! Я тебя люблю», — такие проникновенные строки оставляла в личном профиле вдова Хворостовского.
Однако журналисты уверены, что Флоранс Илли в свои 52 года закрутила роман с британским журналистом. Причем избранник вдовы оперного певца на четыре года ее моложе. Джорджу Кларку — 48 лет.
Как сообщают западные издания, новый мужчина Флоранс Илли не менее знаменит — он популярный телеведущий, звезда шоу Amazing Spaces («Удивительные пространства»), пишет «Комсомольская правда».
Кстати, по слухам, папарацци уже подловили парочку во время романтического отдыха на Ибице. Многочисленные поклонники покойного Дмитрия Хворостовского после таких заголовков в СМИ поделились на два лагеря: одни желают Флоранс Илли счастья, считая, что она вовсе не обязана «хоронить» себя, вечно тоскуя и страдая по ушедшему мужу, другие и вовсе не верят в то, что вдова Дмитрия Хворостовского так быстро оправилась от потери любимого.